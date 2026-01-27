5 thứ tuyệt đối không nên cho vào máy rửa bát: Mỗi lần bấm nút là một lần tự gây hại

Máy rửa bát ngày càng phổ biến trong nhiều gia đình vì tiện, nhanh và đỡ tốn công sức. Sau bữa cơm, chỉ cần xếp đồ vào máy, bấm nút là xong, nhiều người gần như mặc định rằng mọi thứ đều có thể cho vào máy rửa bát. Tuy nhiên, đây cũng chính là thói quen khiến không ít gia đình rơi vào cảnh tiền mất mà đồ dùng vẫn hỏng, thậm chí còn tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Máy rửa bát không đơn giản chỉ là xả nước rồi rửa sạch. Thiết bị này sử dụng nước nóng nhiệt độ cao, chất tẩy rửa chuyên dụng có tính kiềm mạnh và áp lực phun lớn trong thời gian dài. Với một số vật dụng, môi trường đó là lý tưởng. Nhưng với nhiều món khác, đó lại là điều kiện phá hủy âm thầm. Có những thứ hỏng ngay sau vài lần rửa, cũng có những thứ xuống cấp từ từ, đến khi phát hiện thì đã quá muộn.

Dưới đây là 5 món được các chuyên gia gia dụng và nhà sản xuất cảnh báo không nên cho vào máy rửa bát, dù nhìn qua có vẻ rất tiện.

1. Đồ sơn mài và các vật dụng gỗ phủ sơn thủ công

Đồ sơn mài, bát đũa gỗ, khay gỗ phủ sơn bóng đều rất kỵ môi trường nhiệt cao và ẩm kéo dài. Khi cho vào máy rửa bát, nước nóng và hơi nước sẽ thấm dần vào lớp sơn, khiến bề mặt dễ nứt, bong tróc hoặc bạc màu. Với đồ gỗ, nước có thể ngấm vào thớ, làm cong vênh, tách lớp hoặc nứt gãy theo thời gian. Điều nguy hiểm là những hư hại này thường không xảy ra ngay lập tức. Ban đầu chỉ là bề mặt hơi xỉn, sau đó xuất hiện các vết rạn nhỏ, cuối cùng là bong sơn hoặc mục gỗ. Một món đồ từng rất đẹp và có giá trị thẩm mỹ có thể trở thành đồ bỏ chỉ sau vài tháng rửa máy.

2. Dao, muỗng, dĩa mạ vàng hoặc mạ bạc

Nhiều gia đình thích dùng bộ dao muỗng mạ vàng hoặc mạ bạc để tăng cảm giác sang trọng trên mâm cơm. Tuy nhiên, lớp mạ này lại rất nhạy cảm với nhiệt độ cao và hóa chất tẩy rửa mạnh. Khi cho vào máy rửa bát, lớp mạ dễ bị oxy hóa, xỉn màu và bong tróc nhanh hơn rất nhiều so với rửa tay.

Ngoài ra, trong quá trình rửa, các vật kim loại có thể va chạm vào nhau do áp lực nước mạnh, gây trầy xước bề mặt. Khi lớp mạ bị hỏng, không chỉ mất thẩm mỹ mà còn làm giảm độ an toàn khi sử dụng lâu dài.

3. Hộp nhựa và đồ nhựa không ghi rõ an toàn với máy rửa bát

Không phải đồ nhựa nào cũng có thể chịu được nhiệt độ cao. Nhiều loại hộp nhựa đựng thực phẩm giá rẻ khi cho vào máy rửa bát sẽ bị cong, méo hoặc biến dạng. Một số loại nhựa kém chất lượng còn có nguy cơ giải phóng các chất không tốt khi tiếp xúc với nước nóng và chất tẩy rửa.

Việc này không chỉ làm hỏng hộp mà còn tiềm ẩn rủi ro khi tiếp tục dùng để đựng đồ ăn. Nguyên tắc an toàn là chỉ cho vào máy rửa bát những sản phẩm có ký hiệu an toàn rõ ràng. Những loại không chắc chắn nên rửa tay để tránh rước họa vào người.

4. Bình giữ nhiệt và cốc inox hai lớp

Bình giữ nhiệt hoạt động nhờ cấu tạo hai lớp inox với lớp chân không ở giữa. Nhiệt độ cao trong máy rửa bát có thể làm hỏng lớp cách nhiệt này, khiến bình mất khả năng giữ nóng hoặc giữ lạnh. Ngoài ra, phần gioăng cao su ở nắp bình rất dễ bị lão hóa khi thường xuyên tiếp xúc nhiệt cao, dẫn đến hở, rò nước và ám mùi khó chịu.

Nhiều người chỉ nhận ra bình giữ nhiệt không còn hiệu quả sau một thời gian sử dụng mà không ngờ nguyên nhân lại đến từ thói quen cho vào máy rửa bát.

5. Ly thủy tinh mỏng, pha lê và đồ trang trí tinh xảo

Dù một số máy rửa bát có chế độ rửa ly, nhưng với ly pha lê, thủy tinh mỏng hoặc đồ trang trí tinh xảo, rủi ro vẫn rất lớn. Nhiệt độ cao có thể tạo ra các vết nứt siêu nhỏ trên bề mặt. Áp lực nước mạnh khiến ly dễ va chạm, mẻ miệng hoặc vỡ bất ngờ.

Những món đồ này thường có giá trị cao hoặc mang ý nghĩa trang trí, nếu rửa máy thường xuyên sẽ nhanh chóng xuống cấp. Rửa tay tuy mất công hơn nhưng lại là cách an toàn nhất để giữ chúng bền lâu.