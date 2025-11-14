5 thử thách TikTok cực nguy hiểm, có một thử thách từng giết chết hơn 100 người

TikTok là nền tảng khởi đầu vô số trào lưu kỳ quặc, không ít trong số đó trở thành hiểm họa thực sự cho sức khỏe và tính mạng. Một khảo sát gần đây chỉ ra rằng thử thách “blackout” (mất điện) là trò chơi nguy hiểm nhất, đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi Omega Law Group, công ty chuyên về thương tích cá nhân có trụ sở tại California (Mỹ), nhằm đánh giá mức độ thanh thiếu niên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi mạng xã hội.

Dựa trên phân tích dữ liệu DataReportal tháng 1/2025, nhóm nghiên cứu cho biết, 39% người dùng Instagram và 32% người dùng TikTok nằm trong độ tuổi 13 - 24. Đây là nhóm tuổi đặc biệt dễ tổn thương bởi vỏ não trước trán của thanh thiếu niên chưa phát triển hoàn thiện, khiến họ nhạy cảm hơn trước áp lực đồng trang lứa và sự gợi ý từ các xu hướng lan truyền trên mạng. Những yếu tố này tạo môi trường thuận lợi để các thử thách nguy hiểm bùng nổ.

“Các video thử thách trên mạng xã hội thường khuyến khích người dùng bắt chước các pha nguy hiểm đang thịnh hành rồi chia sẻ phiên bản của mình để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, nhiều pha nguy hiểm còn vượt xa mức độ rủi ro của những thử thách vô hại như ‘thử thách xô nước đá’, với một số ví dụ dưới đây có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng và thậm chí đe dọa tính mạng" , báo cáo nêu rõ.

Dưới đây là 5 thử thách được đánh giá là nguy hiểm nhất trên TikTok.

Thử thách mất điện (Blackout Challenge)

Trò chơi phổ biến trong nhóm trẻ 10 - 14 tuổi này yêu cầu người tham gia tự tước oxy của chính mình để đạt trạng thái hưng phấn. Omega Law mô tả thử thách này là “cực kỳ nguy hiểm”, có thể dẫn đến loạt biến chứng như mắt đỏ, tổn thương não và tử vong.

Theo công ty luật, tới nay đã có tới 100 người thiệt mạng khi tham gia thử thách ngạt thở liều mạng này. Một trong những trường hợp thương tâm gần đây là Sebastian, cậu bé 12 tuổi người Anh qua đời vào tháng 7 sau khi thực hiện Blackout Challenge.

Sebastian (12 tuổi) chết vào tháng 7 sau khi tham gia trò chơi ngạt thở. (Ảnh: GoFundMe)

Thử thách Tide Pod

TikTok từng lan truyền nhiều thử thách ăn uống kỳ quái, nhưng khó có trò nào vượt qua Tide Pod Challenge, người tham gia nhai viên nang chất giặt quần áo để gây chú ý. Đáng sợ hơn, thử thách này cũng phổ biến ở trẻ từ 10–15 tuổi.

Việc nhai Tide Pod có thể gây bỏng hóa chất, co giật, khó thở và ngộ độc. Theo dữ liệu do Omega Law trích dẫn, từ năm 2016 đến 2020 có 35.000 trường hợp đến phòng cấp cứu liên quan đến trẻ dưới 18 tuổi tham gia Thử thách Tide Pod; 12,5% trong số đó phải nhập viện.

Mức độ nguy hiểm của thử thách từng khiến các nhà lập pháp bang New York đề xuất cấm sản xuất và bán các gói chất tẩy dạng lỏng có hình dáng giống kẹo vào năm 2018, nhằm ngăn trẻ em bị thu hút và ăn phải.

Thử thách Tide Pod lan rộng vào cuối những năm 2010. (Ảnh: Adobe Stock)

Thử thách thùng sữa (Milk Crate Challenge)

Xuất hiện năm 2021, thử thách thùng sữa thoạt nhìn có vẻ vô hại, người chơi leo qua một “kim tự tháp” làm từ các thùng sữa xếp chênh vênh. Tuy nhiên, cấu trúc dễ sụp đổ này đã khiến vô số người lao đầu xuống đất.

Theo Omega Law, chỉ riêng giai đoạn 2020 - 2021 đã ghi nhận 8.107 ca thương tích phải cấp cứu liên quan thử thách. Độ tuổi tham gia phổ biến nhất là 15 - 18.

Những chấn thương thường gặp gồm chấn động não, gãy xương và thậm chí là liệt. Nhiều trường hợp không ngã từ đỉnh mà vẫn bị thương nghiêm trọng do va đập với các thùng sữa. Báo cáo cho biết: 32% chấn thương do ngã khỏi thùng, 23% do va vào thùng, 12,9% do vấp phải thùng.

Thử thách Milk Crate đã khiến nhiều trẻ em phải nhập viện. (Ảnh: Adobe Stock)

Thử thách lửa (Fire Challenge)

Nghe tên đã thấy nguy hiểm, nhưng thử thách này vẫn lan rộng trong nhóm trẻ 10 -14 tuổi. Người tham gia thoa một lượng nhỏ cồn tẩy rửa hoặc nước rửa tay lên cơ thể rồi tự châm lửa, sau đó cố gắng dập tắt ngay bằng nước. Hậu quả dễ hình dung là bỏng nặng, nhiễm trùng, thậm chí tử vong.

Năm 2023, một thiếu niên ở Arizona bị bỏng hơn nửa cơ thể sau khi thử “ném quả cầu lửa”, một biến thể của thử thách lửa, trong đó người chơi đốt cồn nhằm tạo hiệu ứng như bom xăng tự chế. Vụ việc này một lần nữa làm dấy lên cảnh báo về mức độ nguy hiểm của việc bắt chước nội dung trên mạng.

Năm 2023, thiếu niên Corey Lee ở Arizona bị bỏng hơn một nửa cơ thể sau khi tham gia thử thách ném quả cầu lửa. (Ảnh: GoFundMe)

Thử thách Benadryl (Benadryl Challenge)

Thử thách cuối cùng trong danh sách là một trong những trò nguy hiểm nhất, uống 12–14 viên Benadryl, gấp 6 lần liều khuyến cáo, để gây ảo giác rồi quay video phản ứng cơ thể.

Benadryl là thuốc kháng histamine, và việc lạm dụng lượng lớn có thể gây co giật, rối loạn tim, hôn mê hoặc tử vong. Theo Omega Law, hành vi này đã khiến nhiều thanh thiếu niên phải nhập viện.

Năm 2023, Jacob Stevens, cậu bé 13 tuổi ở Ohio (Mỹ), đã qua đời sau khi tham gia thử thách. Sự việc khiến TikTok phải lên tiếng.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình. Tại TikTok, chúng tôi nghiêm cấm và xóa bỏ nội dung khuyến khích hành vi nguy hiểm, đặt sự an toàn của cộng đồng lên hàng đầu”, đại diện TikTok chia sẻ với tờ The Post thời điểm đó.

Nền tảng cũng cho biết họ chưa từng thấy xu hướng nội dung kiểu này trên ứng dụng và đã chặn tìm kiếm liên quan trong nhiều năm để ngăn hành vi bắt chước.

Thanh thiếu niên dùng thuốc kháng histamine liều cao gấp 6 lần liều khuyến cáo để gây ảo giác. (Ảnh: Adobe Stock)

5 thử thách trên chỉ là phần nổi của tảng băng khi nói về tính nguy hiểm của các trào lưu mạng. Sức ép đồng trang lứa, sự tò mò và tâm lý muốn được công nhận khiến thanh thiếu niên dễ dấn thân vào những hành động dại dột. Các chuyên gia cho rằng cần có thêm giáo dục, giám sát của gia đình và trách nhiệm từ nền tảng mạng xã hội để ngăn những bi kịch tương tự xảy ra trong tương lai.