5 thói quen hủy hoại dạ dày, nhiều người ngày nào cũng làm mà không biết

Ngày nay, số người trẻ mắc bệnh dạ dày ngày càng nhiều, thậm chí có xu hướng “trẻ hóa” nhanh chóng. Đừng để những cơn đau âm ỉ hay dấu hiệu trào ngược trở thành “lời cảnh báo muộn màng”. Nếu dạ dày thường xuyên khó chịu, hãy đi kiểm tra sớm, đừng chủ quan.

1. Ăn quá mặn

Các nghiên cứu cho thấy, thói quen ăn mặn lâu dài không chỉ hại tim mạch mà còn phá hủy niêm mạc dạ dày. Muối dư thừa dễ làm bong tróc các tế bào bảo vệ thành dạ dày, từ đó tăng nguy cơ viêm loét, thậm chí ung thư dạ dày. Người thường xuyên ăn đồ muối chua, dưa cà, xúc xích, lạp xưởng… có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao gấp 2 lần so với bình thường.

2. Ăn quá nhiều đồ ngọt

Nhiều người khi căng thẳng có xu hướng “tìm đến” bánh kẹo, trà sữa, nước ngọt. Nhưng đường lại là “sát thủ thầm lặng” của dạ dày. Ăn nhiều đồ ngọt có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tạo điều kiện cho vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) phát triển - thủ phạm chính gây viêm loét và ung thư dạ dày. Ngoài ra, lượng đường dư thừa cũng dễ dẫn tới trào ngược dạ dày - thực quản và rối loạn tiêu hóa.

3. Hút thuốc và uống rượu bia

Đây là bộ đôi hại dạ dày “đứng đầu bảng”. Nicotine trong thuốc lá làm giảm khả năng co bóp của cơ vòng thực quản, gây trào ngược axit. Còn rượu bia kích thích tiết nhiều axit dịch vị, làm tổn thương niêm mạc dạ dày, gây buồn nôn, nôn ra máu và tăng nguy cơ ung thư. Đặc biệt, rượu mạnh khiến tổn thương nặng nề hơn gấp nhiều lần.

4. Ăn uống mất vệ sinh

Không rửa tay trước khi ăn, dùng chung bát đũa hay ăn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh rất dễ lây nhiễm vi khuẩn HP. Đây chính là thủ phạm dẫn đến viêm dạ dày, loét dạ dày, thậm chí ung thư. Các chuyên gia nhấn mạnh, việc ăn chín uống sôi, dùng đũa thìa riêng, giữ gìn vệ sinh chính là “tấm khiên” quan trọng bảo vệ dạ dày.

5. Lạm dụng thuốc giảm đau, kháng viêm

Các loại thuốc như aspirin, ibuprofen nếu sử dụng lâu dài sẽ làm mỏng lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày, gây viêm loét, xuất huyết. Nhiều bệnh nhân nhập viện cấp cứu chỉ vì tự ý uống thuốc giảm đau mà không có chỉ định của bác sĩ.

Làm gì để bảo vệ dạ dày?

- Ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi, đặc biệt là rau họ cải, hành tỏi… giúp giảm nguy cơ ung thư dạ dày.

- Bổ sung đậu nành và chế phẩm từ đậu, nhờ chứa isoflavone có tác dụng ức chế tế bào ung thư dạ dày.

- Ăn chậm, nhai kỹ, chỉ nên ăn đến 70-80% no, tránh gây áp lực cho dạ dày.

- Giữ cân nặng hợp lý, bởi béo phì và mỡ nội tạng cũng là yếu tố nguy cơ gây ung thư dạ dày.

Nguồn và ảnh: QQ

