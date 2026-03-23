5 thói quen giúp tăng 8 năm tuổi thọ: Tiểu đường và bệnh tim cũng “né xa”

Trà My (Theo Daily Mail) |

Nghiên cứu mới cho thấy người mắc tăng huyết áp có thể giảm đáng kể nguy cơ bệnh tim và tiểu đường tuýp 2, thậm chí sống lâu hơn nếu duy trì lối sống lành mạnh.

Những người bị cao huyết áp có thể giảm mạnh nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường type 2 – thậm chí có thể sống lâu hơn – bằng cách thực hiện những thay đổi lối sống đơn giản và lành mạnh, theo một nghiên cứu mới.

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), cao huyết áp ảnh hưởng đến khoảng 17 triệu người Việt Nam, và nhiều người không nhận ra mình mắc bệnh cho đến khi các tổn thương nghiêm trọng đã xảy ra.

Tình trạng này gây thêm áp lực lên các mạch máu và các cơ quan quan trọng như tim, não, thận và mắt, làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và các biến chứng có thể đe dọa tính mạng khác.

Hiện nay, các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard (Mỹ) và Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (Trung Quốc) cho biết những thay đổi lối sống đơn giản có thể tạo ra khác biệt lớn – ngay cả với những bệnh nhân đang dùng thuốc.

Nghiên cứu, được công bố trên JAMA Network Open, đã theo dõi hơn 25.000 người trưởng thành bị cao huyết áp trong thời gian lên đến 24 năm.

Trong khoảng thời gian đó, ghi nhận 3.300 trường hợp mắc bệnh tim mạch và 2.529 trường hợp mắc tiểu đường type 2.

Những người tham gia được chấm điểm “Lối sống lành mạnh” trên thang điểm năm, dựa trên việc họ có ăn uống lành mạnh, duy trì hoạt động thể chất, giữ cân nặng hợp lý, uống rượu ở mức vừa phải và không hút thuốc hay không. Mỗi thói quen tốt được tính một điểm.

Ăn uống lành mạnh có thể giúp tăng tuổi thọ, giảm nguy cơ bệnh tật.

Kết quả cho thấy những người có điểm số cao nhất có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 51% và nguy cơ mắc tiểu đường type 2 thấp hơn 79% so với những người có điểm thấp nhất.

Họ cũng được ước tính sống lâu hơn hơn 8 năm kể từ tuổi 40 so với những người có lối sống kém lành mạnh nhất.

Ngay cả những người cải thiện hành vi sau khi được chẩn đoán cao huyết áp cũng ghi nhận lợi ích, bao gồm giảm nguy cơ bệnh tim và tiểu đường, đồng thời tăng gần một năm tuổi thọ.

Ngược lại, những người có thói quen xấu sau khi được chẩn đoán phải đối mặt với nguy cơ cao hơn và được ước tính mất khoảng một năm tuổi thọ.

Những lợi ích này được ghi nhận ngay cả ở những người đang dùng thuốc điều trị huyết áp, cho thấy thay đổi lối sống có thể kết hợp với thuốc để bảo vệ tim và giảm nguy cơ bệnh chuyển hóa.

Nói tóm lại, những người có 5 thói quen tốt dưới đây được cho là sống thọ hơn, nguy cơ bệnh tim và tiểu đường thấp hơn so với những người có lối sống kém lành mạnh nhất:

- ăn uống lành mạnh

- duy trì hoạt động thể chất

- giữ cân nặng hợp lý

- uống rượu ở mức vừa phải

- không hút thuốc.

Thế nào là huyết áp cao?

Cao huyết áp trở nên phổ biến hơn theo tuổi tác, nhưng thừa cân, hút thuốc, uống nhiều rượu, ít vận động và chế độ ăn nhiều muối đều có thể làm tăng nguy cơ.

Huyết áp được đo bằng hai chỉ số. Chỉ số đầu tiên – huyết áp tâm thu – cho biết áp lực trong động mạch khi tim bơm máu ra. Chỉ số thứ hai – huyết áp tâm trương – đo áp lực khi tim thư giãn giữa các nhịp đập.

Chỉ số bình thường thường được coi là khoảng 120/80 mmHg. Các chỉ số duy trì trên 140/90 mmHg thường được xếp vào mức cao và có thể cần thay đổi lối sống và trong một số trường hợp là dùng thuốc. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến cáo người trưởng thành từ 40 tuổi trở lên nên kiểm tra huyết áp thường xuyên, và nhiều hiệu thuốc cung cấp dịch vụ kiểm tra miễn phí.

Các bác sĩ cho biết thay đổi lối sống nên là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại cao huyết áp.

Điều này bao gồm tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần, giảm lượng muối, duy trì cân nặng hợp lý, bỏ hút thuốc và kiểm soát lượng rượu tiêu thụ trong giới hạn khuyến nghị.

Đang đi đường bỗng đau thắt ngực, người đàn ông hành động nhanh trí, được bác sĩ hết lời khen
Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

00:46
Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

00:51
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

00:43
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
