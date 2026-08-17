5 thói quen đi giày cần bỏ ngay

Giày dép giúp bảo vệ bàn chân trong sinh hoạt hằng ngày nhưng sử dụng không đúng cách có thể khiến chân bí bách, đau nhức, tăng nguy cơ nấm da, chai chân, móng mọc ngược...

Đi giày quá chật, mũi bó nhọn

Một trong những sai lầm phổ biến là chọn giày theo kiểu dáng mà bỏ qua sự thoải mái của bàn chân. Những đôi giày quá chật, đặc biệt là giày có phần mũi hẹp, có thể khiến các ngón chân bị ép sát vào nhau trong thời gian dài.

Khi đó, bàn chân dễ xuất hiện các điểm tỳ đè gây đau, phồng rộp, chai da hoặc tổn thương móng. Người thường xuyên đi giày chật cũng có thể gặp tình trạng móng mọc ngược hoặc biến dạng ngón chân.

Khi chọn giày, nên ưu tiên kích cỡ vừa chân, phần mũi đủ rộng để các ngón có thể cử động tự nhiên. Không nên cố đi một đôi giày chỉ vì đẹp nhưng gây đau hoặc tê chân.

Ảnh minh họa (ảnh do AI tạo).

Mang giày kín suốt cả ngày

Những người làm việc văn phòng, công nhân, nhân viên bán hàng hoặc phải di chuyển nhiều thường mang giày trong nhiều giờ liên tục. Nếu đôi giày bí, chân ra nhiều mồ hôi nhưng không được thông thoáng, môi trường bên trong giày sẽ trở nên nóng và ẩm.

Đây là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển, từ đó làm tăng nguy cơ nấm kẽ chân, nấm móng, ngứa hoặc bong tróc da.

Vì vậy, khi có điều kiện, nên tháo giày để chân được thông thoáng. Những người thường xuyên đi giày cả ngày cũng nên luân phiên giày, để mỗi đôi có thời gian khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại.

Đi giày khi chân còn ướt

Sau khi tắm, rửa chân hoặc đi mưa, nhiều người chỉ lau qua loa rồi lập tức xỏ giày. Đây là thói quen nên thay đổi.

Độ ẩm bị giữ lại giữa các ngón chân và bên trong giày khiến da dễ bị mềm, kích ứng, thậm chí tạo môi trường thuận lợi cho nấm phát triển. Đặc biệt, vùng kẽ ngón chân thường khó khô hoàn toàn nếu không được lau kỹ.

Trước khi mang giày, cần lau khô bàn chân, nhất là các kẽ ngón. Nếu giày bị ướt do mưa hoặc mồ hôi, cũng nên làm khô trước khi tiếp tục sử dụng.

Cố đi giày đã cũ, đế mòn

Một đôi giày không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ bàn chân mà còn góp phần hấp thụ lực và hỗ trợ quá trình vận động. Sau thời gian dài sử dụng, phần đế có thể bị mòn không đều, mất độ đàn hồi hoặc biến dạng.

Nếu vẫn tiếp tục sử dụng, lực tác động lên bàn chân có thể phân bố không đồng đều. Khi đi bộ, chạy hoặc đứng lâu, người sử dụng có thể cảm thấy đau mỏi bàn chân, cổ chân hoặc thậm chí khó chịu ở vùng đầu gối.

Không có một mốc thời gian cố định để thay giày cho tất cả mọi người. Quan trọng là thường xuyên kiểm tra độ mòn của đế, độ chắc chắn của thân giày và cảm giác khi sử dụng. Khi giày đã mất khả năng nâng đỡ hoặc gây đau chân, nên thay đôi mới.

Không vệ sinh giày và thay tất thường xuyên

Mồ hôi, tế bào da chết và bụi bẩn tích tụ trong giày theo thời gian có thể tạo ra mùi khó chịu và làm tăng nguy cơ các vấn đề về da chân.

Tất cũng cần được thay mỗi ngày, đặc biệt với người ra nhiều mồ hôi chân. Không nên mang lại tất đã ẩm hoặc dùng một đôi tất quá nhiều lần mà không giặt sạch.

Giày nên được vệ sinh phù hợp với chất liệu và phơi ở nơi khô thoáng. Với những người dễ đổ mồ hôi chân, việc lựa chọn tất có khả năng thấm hút tốt và giày thông thoáng cũng rất quan trọng.

Đừng chỉ quan tâm đến việc "đẹp"

Một đôi giày đẹp chưa chắc đã là đôi giày phù hợp. Khi lựa chọn giày, yếu tố quan trọng nhất vẫn là kích cỡ, độ rộng của mũi giày, khả năng nâng đỡ và sự thoải mái khi di chuyển.

Chăm sóc bàn chân thực chất bắt đầu từ những việc rất đơn giản: chọn giày vừa vặn, giữ chân khô sạch, thay tất thường xuyên và không cố sử dụng những đôi giày đã xuống cấp. Những thay đổi nhỏ này có thể giúp đôi chân thoải mái và khỏe mạnh hơn trong cuộc sống hằng ngày.

