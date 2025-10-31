5 thói quen buổi sáng khiến huyết áp tăng vọt: Nhiều người không ngờ tới

Buổi sáng là thời điểm cơ thể bắt đầu một chu kỳ năng lượng mới. Tuy nhiên, một vài thói quen tưởng chừng vô hại lại có thể khiến huyết áp tăng đột ngột, từ đó làm tim phải làm việc quá sức và có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm.

5 thói quen buổi sáng làm tăng huyết áp

Theo Times of India, có 5 thói quen buổi sáng phổ biến đang âm thầm khiến nhiều người rơi vào nguy cơ tăng huyết áp.

1. Vừa thức dậy đã cầm điện thoại

Nhiều người có thói quen mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn, email,... ngay sau khi thức dậy (Ảnh minh họa).

Thói quen kiểm tra tin nhắn, email hay lướt mạng xã hội ngay khi vừa mở mắt tưởng như vô hại, nhưng lại khiến cơ thể bị kích thích đột ngột. Việc tiếp nhận thông tin dồn dập vào buổi sáng sớm kích hoạt phản ứng căng thẳng, khiến hormone cortisol và adrenaline tăng cao. Đây là hai yếu tố trực tiếp làm tim đập nhanh, mạch máu co lại, gây tăng huyết áp tạm thời.

Times of India trích dẫn kết quả của một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Revista Paulista de Pediatria cho thấy, những người sử dụng thiết bị điện tử trên 4 tiếng mỗi ngày có biểu hiện căng thẳng và lo âu cao hơn rõ rệt. Đây là dấu hiệu cho thấy hệ thần kinh giao cảm bị kích hoạt quá mức.

Các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên dành 10 - 20 phút đầu buổi sáng để uống nước, vươn vai hoặc thiền thay vì vội cầm điện thoại.

2. Bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng có thể gây hại cho huyết áp (Ảnh minh họa).

Bữa sáng không chỉ cung cấp năng lượng mà còn giúp ổn định hormone và huyết áp. Khi nhịn ăn, cơ thể sẽ tăng tiết cortisol để bù năng lượng, làm co mạch và tăng huyết áp.

Nghiên cứu đăng tải trên Journal of Cardiovascular Development and Disease vào năm 2019 cho thấy, những người thường xuyên bỏ bữa sáng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, trong đó có tăng huyết áp, cao hơn 21%.

Do đó, để duy trì huyết áp ổn định, mọi người nên ăn sáng đầy đủ với ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, trứng hoặc sữa chua, giúp cân bằng đường huyết và hạn chế tiết hormone căng thẳng.

3. Uống quá nhiều cà phê khi bụng rỗng

Uống quá nhiều cà phê khi chưa ăn sáng có thể gây tăng huyết áp (Ảnh minh họa).

Cà phê giúp tỉnh táo, nhưng uống quá nhiều, đặc biệt khi chưa ăn sáng, lại khiến huyết áp tăng nhanh. Chỉ uống 1 - 2 cốc cà phê, tương đương 127 mg caffeine, có thể làm huyết áp tâm thu tăng thêm 8 - 10 mmHg. Đó là kết quả của một nghiên cứu đăng trên tạp chí American Journal of Hypertension vào năm 2016.

Nguyên nhân là do caffeine kích thích hệ thần kinh trung ương, khiến tim đập nhanh và mạch máu co thắt.

Các bác sĩ khuyến nghị thay vì cà phê, mọi người nên uống 1 - 2 cốc nước lọc sau khi thức dậy. Nếu uống cà phê vào buổi sáng, chỉ nên uống sau khi đã ăn sáng và không nên uống quá 1 ly cà phê mỗi sáng.

4. Vội vã, căng thẳng vì sợ trễ giờ

Vội vã vào buổi sáng có thể làm tăng huyết áp (Ảnh minh họa).

Cảm giác hối hả, lo lắng mỗi sáng khi sợ muộn giờ làm hoặc quên việc có thể khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng. Khi cơ thể ở trạng thái này, hormone adrenaline gây ra khiến mạch máu co lại và làm tim phải hoạt động mạnh hơn.

Các chuyên gia của Harvard Health từng đưa ra cảnh báo rằng, việc căng thẳng buổi sáng kéo dài có thể dẫn đến huyết áp cao mạn tính.

Giải pháp là nên dậy sớm hơn 15 phút, chuẩn bị sẵn quần áo và bữa sáng từ tối hôm trước. Sự chuẩn bị này sẽ giúp buổi sáng nhẹ nhàng, không căng thẳng.

5. Ăn sáng bằng thực phẩm nhiều muối hoặc chế biến sẵn

Thường xuyên ăn sáng với thực phẩm chế biến sẵn có thể làm tăng huyết áp (Ảnh minh họa).

Sandwich đóng gói, mì ăn liền hay yến mạch ăn liền là lựa chọn nhanh nhưng chứa lượng muối rất cao. Việc tiêu thụ dư thừa muối có thể khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu và áp lực lên thành mạch.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều món ăn sáng chế biến sẵn có thể khiến chúng ta tiêu thụ vượt ngưỡng khuyến cáo này.

Do đó, để kiểm soát huyết áp, mọi người nên chọn trái cây tươi, trứng luộc, yến mạch ngâm, hạt chia, các món ăn nấu tại nhà ít muối để vừa tiết kiệm thời gian vừa tốt cho tim mạch cũng như huyết áp.

Nguồn: Times of India