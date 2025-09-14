5 thay đổi sớm nhất trên cơ thể nam giới khi bị ung thư tinh hoàn "nhắm trúng", nhận ra sớm bao nhiêu mừng bấy nhiêu!

Bình thường nam giới có 2 tinh hoàn, nằm đối xứng 2 bên trong bìu. Đây là nơi sản xuất tinh trùng và hormone nam (testosterone). Ung thư tinh hoàn là một trong những bệnh ung thư ít gặp nhưng lại có xu hướng ngày càng trẻ hóa, thậm chí xuất hiện ở nam giới độ tuổi 20 - 35. Bệnh xảy ra khi các tế bào bất thường trong tinh hoàn phát triển ngoài tầm kiểm soát, hình thành khối u ác tính.

Khối u tinh hoàn có thể lan ra hạch, phổi, thậm chí não, khiến điều trị phức tạp hơn và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Một ca phẫu thuật cắt tinh hoàn, hóa trị hay xạ trị dù cứu sống vẫn để lại hệ quả về hormone, sinh sản và tâm lý. Vì vậy phát hiện sớm chính là cơ hội vàng để điều trị hiệu quả và hạn chế hậu quả lâu dài.

Nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ chữa khỏi có thể vượt 95%. Vì vậy, khi nhận ra dù chỉ 1 trong số 5 dấu hiệu sớm của ung thư tinh hoàn được liệt kê dưới đây, nam giới cần tới bệnh viện sớm ngày nào tốt ngày đó:

1. Xuất hiện khối u hoặc cục cứng bất thường ở tinh hoàn

Ảnh minh họa

Dấu hiệu phổ biến nhất và cũng dễ nhận biết nhất là sự xuất hiện của một khối u nhỏ hoặc vùng cứng bất thường ở tinh hoàn. Thường thì khối u này không gây đau, kích thước có thể bằng hạt đậu nhưng lại có xu hướng lớn dần. Nhiều người chủ quan vì không thấy đau nên bỏ qua, dẫn tới phát hiện muộn. Các bác sĩ khuyến cáo nam giới nên tự kiểm tra tinh hoàn thường xuyên, nhất là sau khi tắm nước ấm, vì đây là lúc dễ phát hiện nhất những thay đổi nhỏ.

2. Cảm giác nặng nề ở bìu

Một thay đổi âm thầm khác là cảm giác nặng trĩu ở vùng bìu, giống như đang mang vật gì đó bên trong. Đây không phải là biểu hiện dữ dội nhưng lại kéo dài dai dẳng. Nguyên nhân là do sự hiện diện của khối u làm thay đổi trọng lượng và áp lực trong bìu. Nếu tình trạng này đi kèm với sưng hoặc đau nhẹ ở vùng bụng dưới, hãy nhanh chóng đi khám.

3. Đau âm ỉ ở bụng dưới hoặc bẹn Không phải lúc nào ung thư tinh hoàn cũng gây đau, nhưng một số bệnh nhân có thể cảm thấy đau âm ỉ ở vùng bụng dưới hoặc bẹn. Cơn đau thường không dữ dội mà chỉ khó chịu kéo dài, dễ bị nhầm với đau cơ hoặc chấn thương nhẹ. Chính sự mơ hồ này khiến nhiều nam giới bỏ qua. Thực chất, đó là tín hiệu báo khối u đã bắt đầu ảnh hưởng đến dây thần kinh và mạch máu quanh tinh hoàn.

4. Tinh hoàn thay đổi kích thước

Một bên tinh hoàn có thể to lên hoặc nhỏ đi bất thường so với bên còn lại. Sự thay đổi này thường rõ rệt dần theo thời gian, kèm cảm giác căng tức. Đây là dấu hiệu quan trọng vì nó phản ánh sự phát triển bất thường của tế bào trong tinh hoàn. Nếu thấy tinh hoàn lệch kích thước quá rõ, đừng coi đó là "cơ địa" hay sự thay đổi bình thường mà cần được thăm khám ngay.

5. Vú to hoặc căng tức bất thường

Ít ai nghĩ rằng sự thay đổi ở ngực lại liên quan tới ung thư tinh hoàn. Nhưng thực tế, khi khối u tiết ra hormone giới tính bất thường, nam giới có thể bị rối loạn nội tiết dẫn tới tình trạng vú to lên, căng tức hoặc nhạy cảm hơn. Đây là triệu chứng hiếm gặp nhưng cực kỳ đáng lưu ý. Ngoài ra, một số bệnh nhân còn gặp tình trạng giảm ham muốn tình dục hoặc thay đổi hormone rõ rệt.

Ảnh minh họa

Ở giai đoạn nặng, ngoài 5 dấu hiệu trên thì ung thư tinh hoàn còn gây: đau nhức tại chỗ, tiểu ra máu, xuất tinh lẫn máu, đau khi đi tiểu hoặc khi quan hệ. Bên cạnh đó, cơ thể thường sụt cân nhanh chóng, mệt mỏi kéo dài và suy giảm ham muốn, phản ánh việc khối u đã lan rộng và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe toàn thân.