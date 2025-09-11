Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư

Đầu tiên, người con gái, 23 tuổi, đến khám tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai do khàn giọng kéo dài khoảng hai tháng. Qua sàng lọc, bác sĩ phát hiện ung thư tuyến giáp. Ngay sau đó, mẹ của bệnh nhân, 42 tuổi, cũng tiến hành kiểm tra và nhận kết quả tương tự, theo thông tin từ bệnh viện.

Khi nhận kết quả, hai mẹ con đã rất “sốc”. Tuy nhiên, cả hai được bác sĩ giải thích về tiên lượng bệnh tốt khi phát hiện sớm. Cả hai đã nhập viện để điều trị theo phác đồ chuyên khoa.

Các bác sĩ cho biết, đây là tình huống không hiếm gặp, bởi ung thư tuyến giáp có yếu tố gia đình và thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng đặc hiệu.

Tế bào ung thư (ảnh minh họa).

Bệnh lý gia tăng ở phụ nữ trẻ

Trong những năm gần đây, ung thư tuyến giáp đang trở thành một trong những bệnh lý ung thư có tỷ lệ mắc tăng nhanh, đặc biệt ở phụ nữ trẻ. Tuy nhiên, đây cũng là loại ung thư có tiên lượng tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

PGS.TS. Phạm Cẩm Phương – Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết ung thư tuyến giáp đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nữ giới độ tuổi 20–40. Phần lớn bệnh nhân được phát hiện tình cờ qua siêu âm vùng cổ hoặc khi sờ thấy khối bất thường.

Ung thư tuyến giáp có bốn thể chính, trong đó thể nhú chiếm tới 80–90%, diễn tiến chậm và đáp ứng điều trị tốt. Các thể hiếm gặp khác như: thể nang, thể tủy hoặc thể không biệt hóa thường có tiên lượng xấu hơn.

Một số yếu tố nguy cơ đã được ghi nhận, bao gồm tiền sử gia đình, phơi nhiễm phóng xạ, rối loạn hormone hoặc bướu giáp đa nhân. Phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh cao gấp ba lần nam giới.

Dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, ở giai đoạn sớm, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng. Khi khối u lớn dần, người bệnh có thể gặp:

- Xuất hiện khối cứng, di động vùng cổ

- Khàn tiếng kéo dài, khó nuốt, cảm giác vướng cổ

- Hạch bất thường.

“Nhiều người thường chủ quan khi thấy hạch vùng cổ, coi là lành tính. Thực tế, đây có thể là dấu hiệu di căn. Khi có bất kỳ bất thường nào, người bệnh nên đi khám sớm”, PGS. Phương nhấn mạnh.

Điều trị ung thư tuyến giáp hiện được cá thể hóa theo từng bệnh nhân, bao gồm:

- Phẫu thuật cắt tuyến giáp và hạch di căn;

- Điều trị I-131 (phóng xạ) để tiêu diệt tế bào ung thư còn sót:

- Liệu pháp hormone thay thế;

- Thuốc nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch trong trường hợp kháng I-131.

Theo PGS. Phương, với ung thư thể nhú kích thước nhỏ, tỷ lệ sống sau 10 năm có thể trên 95%. Ngay cả khi bệnh đã di căn, I-131 vẫn đem lại hiệu quả đáng kể, miễn là người bệnh tuân thủ điều trị và tái khám đầy đủ.

Phòng bệnh từ những điều đơn giản

Ung thư tuyến giáp không thể phòng tránh tuyệt đối, nhưng có thể giảm nguy cơ bằng:

- Tránh tiếp xúc với phóng xạ không cần thiết.

- Bổ sung đủ i-ốt qua chế độ ăn uống (hải sản, rong biển, tảo biển, các sản phẩm từ trứng, sữa), tránh lạm dụng muối i-ốt.

- Có chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao đều đặn.

- Kiểm soát cân nặng, tránh thừa cân, béo phì.

- Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với những người có yếu tố nguy cơ (gia đình có người mắc ung thư tuyến giáp, phụ nữ có tiền sử bệnh lý tuyến giáp).