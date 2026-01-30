5 thay đổi ở vùng đầu và mặt CẢNH BÁO gan sắp "cứng như đá", xơ xác vì bệnh tật

Gan không có dây thần kinh cảm nhận cảm giác đau tại chỗ và khả năng bù trừ rất tốt. Vì vậy, thường bị gọi là "cơ quan câm" bởi bệnh gan, thậm chí ung thư gan không có triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu. Vì vậy, chúng ta cần khám sức khoẻ định kỳ và chú ý những thay đổi trên cơ thể. Nhất là vùng đầu và mặt.

Gan cứng lại đáng lo thế nào?

Khi gan bị tấn công bởi virus, rượu bia hay mỡ thừa, các tế bào khỏe mạnh sẽ chết đi và bị thay thế bằng các dải mô sẹo khô cứng. Quá trình xơ hóa này khiến gan từ một cơ quan mềm mại trở nên chai lì, làm tắc nghẽn dòng máu nuôi dưỡng và gây tăng áp lực tĩnh mạch cửa nghiêm trọng. Khi gan mất đi độ đàn hồi, khả năng lọc độc tố gần như tê liệt, khiến cơ thể bị nhiễm độc nội sinh và dẫn đến các biến chứng phù nề hay cổ trướng.

Ảnh minh họa

Độ cứng của gan chính là thước đo dự báo tử thần cho nguy cơ xơ gan và ung thư gan. Theo Giáo sư Yang Lihua, khi các mô sẹo chiếm ưu thế, các tế bào gan còn sót lại sẽ bị biến đổi gene trong nỗ lực tự sửa chữa, từ đó hình thành các khối u ác tính. Gan càng cứng, cơ hội sống sót càng thấp vì đây là quá trình tổn thương không thể đảo ngược, đẩy người bệnh tiến nhanh đến giai đoạn ung thư hoặc suy gan hoàn toàn.

5 thay đổi ở vùng đầu và mặt cho thấy gan sắp "cứng như đá"

Trước khi gan "cứng như đá", hãy nhanh chóng tự cứu lấy mình bằng cách kiểm tra và đi khám ngauy nếu thấy vùng đầu và mặt có 5 thay đổi:

1. Da mặt vàng hoặc xuất hiện vết nám

Khi gan bị suy giảm chức năng, nó không thể chuyển hóa bilirubin một cách hiệu quả, dẫn đến nồng độ chất này trong máu tăng cao. Bilirubin dư thừa sẽ theo mạch máu phân phối khắp cơ thể, biểu hiện rõ nhất là tình trạng vàng da trên mặt và vàng mắt. B

ên cạnh đó, việc rối loạn khả năng giải độc khiến các độc tố tích tụ và phân ly đến da, tạo thành các vết nám xấu xí dù bạn ở bất kỳ độ tuổi nào. Đây là dấu hiệu cho thấy bộ lọc của cơ thể đang bị "quá tải" nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

2. Đau đầu đi kèm chóng mặt và mờ mắt

Theo Giáo sư Yang, tổn thương gan nặng có thể gây ra những bất thường về thần kinh. Người bệnh thường bị đau đầu âm ỉ, không rõ nguyên nhân, rõ ràng nhất vào buổi sáng khi vừa thức dậy. Cơn đau thường đi kèm với cảm giác chóng mặt đứt quãng hoặc thị lực suy giảm đột ngột, nhìn đôi.

Nguyên nhân là khi gan ngày càng cứng lại, chức năng thần kinh tiền đình bị ảnh hưởng, khiến khả năng thăng bằng và thị giác của người bệnh gặp vấn đề.

3. Quầng thâm mắt ngày càng đậm

Nhiều người lầm tưởng quầng thâm là do thiếu ngủ, nhưng thực tế đây là biểu hiện của tình trạng huyết ứ khi chức năng gan bị rối loạn.

Gan vốn là nơi dự trữ máu, khi gan "chai cứng", chức năng điều tiết khí huyết bị đình trệ, khiến độc tố và huyết ứ ngưng tụ tại vùng da mỏng quanh mắt. Lúc này, dù bạn ngủ đủ giấc, quầng thâm vẫn sẽ ngày càng đậm màu và to lên một cách bất thường, cảnh báo gan đang cần được "cứu viện" khẩn cấp.

4. Chảy máu nướu răng bất thường

Gan là cơ quan chủ chốt sản xuất các yếu tố đông máu như prothrombin và fibrinogen. Khi gan bị xơ hóa và chai cứng, khả năng tổng hợp các chất này sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến quá trình đông máu kém. Hệ quả là người bệnh thường bị chảy máu nướu răng dai dẳng hoặc chảy máu trong khoang miệng dù không có tổn thương mạnh.

Nếu bạn nhận thấy tình trạng này đi kèm với việc khó cầm máu khi bị thương, hãy cảnh giác với nguy cơ gan đã bị tổn thương sâu.

5. Thay đổi bất thường ở tóc và da đầu

Ảnh minh họa

Một dấu hiệu ban đầu của cứng gan thường bị bỏ qua là tình trạng da đầu tiết dầu quá mức, khiến tóc nhanh bết dính. Khi chức năng gan suy yếu, một lượng lớn lipid không được chuyển hóa hết sẽ bài tiết qua các nang tóc.

Ngoài ra, nếu tóc ở vùng thái dương đột ngột chuyển sang màu trắng hoặc vàng, đó là tín hiệu gan đang bị tổn thương nhanh. Do tuần hoàn máu kém, các nang tóc không nhận đủ oxy và dưỡng chất từ trung khu thần kinh, dẫn đến tình trạng bạc tóc nhanh chóng ở khu vực này.