Tối 9/7, Công an tỉnh Bắc Ninh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân 12/7 (1946 - 2026). Nhân dịp này, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; 5 cá nhân khác được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định, lực lượng An ninh Công an tỉnh Bắc Ninh không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và lập nhiều thành tích nổi bật qua các thời kỳ. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, lực lượng An ninh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, gián điệp, phá hoại tư tưởng, bạo loạn lật đổ.

Lực lượng An ninh cũng chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hợp tác quốc tế để xâm phạm an ninh quốc gia; phát hiện, đấu tranh nhiều vụ án điển hình về buôn lậu, tham nhũng, trốn thuế, buôn bán và lưu hành tiền giả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Bắc Ninh phát triển kinh tế - xã hội.

5 cá nhân thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Những năm gần đây, trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng An ninh tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Theo Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh luôn bám sát tình hình, chủ động tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh, trật tự; giữ vững ổn định chính trị, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, lực lượng An ninh Công an tỉnh Bắc Ninh đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhì cùng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của lực lượng An ninh nhân dân trong suốt 80 năm qua.

Ông nhấn mạnh, lực lượng An ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, lực lượng An ninh Công an tỉnh đã không ngừng trưởng thành, lập nhiều chiến công tiêu biểu trong các thời kỳ kháng chiến cũng như giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước; làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh mạng và giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, 5 cá nhân thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh Bắc Ninh được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; 5 cá nhân đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.