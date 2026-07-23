5 phim 18+ châu Á gây bão tranh cãi: Cảnh nóng đi quá giới hạn, xem xong ám ảnh nhiều ngày

Đây là 5 bộ phim 18+ từng khiến dư luận lên án dữ dội, trong đó không ít diễn viên phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

1. Sắc Giới (Lust, Caution)

Ra mắt năm 2007 dưới bàn tay đạo diễn Lý An, Sắc Giới lấy bối cảnh Thượng Hải thời Nhật chiếm đóng. Bộ phim 18+ xoay quanh Vương Giai Chi (Thang Duy), một nữ sinh yêu nước được giao nhiệm vụ tiếp cận rồi ám sát viên quan tình báo thân Nhật Dịch tiên sinh (Lương Triều Vỹ). Trong quá trình thực hiện kế hoạch, mối quan hệ giữa hai người dần vượt khỏi ranh giới của một màn kịch, kéo theo những giằng xé giữa tình cảm cá nhân và lý tưởng.

Ảnh: Sina

Ngay từ khi công chiếu, bộ phim lập tức trở thành tâm điểm tranh cãi bởi hàng loạt cảnh giường chiếu kéo dài, được thực hiện với mức độ chân thực hiếm thấy trong điện ảnh Hoa ngữ thời điểm đó. Dù Lý An khẳng định các phân đoạn này là một phần quan trọng để khắc họa sự giằng xé tâm lý giữa hai nhân vật, nhiều khán giả vẫn cho rằng chúng quá táo bạo, vượt khỏi giới hạn cần thiết.

Sự phản đối đặc biệt dữ dội tại Trung Quốc đại lục. Bộ phim 18+ bị cắt bỏ nhiều phút trước khi phát hành, còn Thang Duy gần như biến mất khỏi làng giải trí Hoa ngữ trong một thời gian dài vì bị hạn chế xuất hiện trên truyền thông và quảng cáo. Đến nay, Sắc Giới vẫn là một trong những tác phẩm gây tranh cãi nhất lịch sử điện ảnh châu Á.

Ảnh: Sina

2. Queen Woo

Lấy bối cảnh thời Goguryeo, Queen Woo kể về Hoàng hậu Woo Hee (Jeon Jong Seo), người phải chạy đua với thời gian sau cái chết đột ngột của vua Go Nam Mu (Ji Chang Wook). Chỉ trong vòng 24 giờ, bà buộc phải lựa chọn một thành viên khác của hoàng tộc để kết hôn theo tục "chị dâu lấy em chồng", nhằm bảo vệ ngai vàng trước âm mưu của các phe phái và các hoàng tử đang tranh giành quyền lực.

Ảnh: TVIng

Ngay khi phát sóng, bộ phim 18+ đã tạo nên làn sóng tranh luận lớn tại Hàn Quốc vì sử dụng quá nhiều cảnh khỏa thân và ân ái. Không ít khán giả cho rằng các phân đoạn nhạy cảm xuất hiện với tần suất dày đặc, thậm chí lấn át nội dung chính vốn mang mang đậm tính chính trị và lịch sử.

Điều khiến dư luận phản ứng mạnh hơn là việc Queen Woo được quảng bá như một phim cổ trang lịch sử, nhưng lại bị đánh giá khai thác yếu tố người lớn để thu hút sự chú ý. Trên các diễn đàn Hàn Quốc, nhiều ý kiến nhận xét bộ phim 18+ đã làm méo mó hình ảnh nhân vật lịch sử và biến yếu tố nhạy cảm thành công cụ câu rating.

Ảnh: TVIng

3. In the Realm of the Senses

Được đạo diễn Nagisa Oshima thực hiện năm 1976, In the Realm of the Senses dựa trên vụ án có thật nổi tiếng tại Nhật Bản. Phim kể về mối quan hệ ám ảnh giữa Sada Abe (Eiko Matsuda), một cựu kỹ nữ, và chủ nhà trọ Kichizo Ishida (Tatsuya Fuji). Từ sự say mê xác thịt, cả hai dần lao vào vòng xoáy cực đoan, nơi ham muốn vượt qua mọi chuẩn mực đạo đức và lý trí.

Ảnh: Google

Không chỉ có số lượng cảnh nóng dày đặc, bộ phim 18+ còn mang đến những khung hình trực diện về hành vi tình dục mà hầu như không che chắn. Vào thời điểm ra mắt, đó là tiền lệ từng có trong điện ảnh Nhật Bản, khiến tác phẩm bị xem là quá mức táo bạo. Bộ phim bị cấm hoặc kiểm duyệt nghiêm ngặt tại nhiều quốc gia, trong khi chính đạo diễn cũng phải đối mặt với các vấn đề pháp lý liên quan đến cáo buộc phát tán nội dung khiêu dâm.

Không chỉ đạo diễn chịu áp lực từ dư luận, hai diễn viên chính cũng phải trả giá đắt sau khi bộ phim ra mắt. Eiko Matsuda rơi vào bế tắc khi gần như không còn nhận được lời mời diễn xuất, buộc nữ diễn viên phải rời Nhật Bản sang châu Âu sinh sống và từ bỏ nghiệp diễn. Trong khi đó, nam chính Tatsuya Fuji cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ khi bị các nhà sản xuất e ngại, khiến ông không có vai diễn mới trong hơn hai năm sau bộ phim 18+ tai tiếng. Tuy nhiên, khác với bạn diễn, Fuji dần lấy lại được vị thế, trở lại màn ảnh và tiếp tục hoạt động bền bỉ trong cả điện ảnh lẫn truyền hình suốt nhiều thập kỷ sau đó.

Ảnh: Google

4. A Muse

Chuyển thể từ tiểu thuyết Eungyo, A Muse kể câu chuyện về Lee Jeok-yo (Park Hae Il), một nhà thơ già nổi tiếng nhưng đang rơi vào khủng hoảng sáng tác. Cuộc sống của ông thay đổi khi gặp nữ sinh trung học Han Eun Gyo (Kim Go Eun). Sự xuất hiện của cô gái trẻ cũng khiến Seo Ji-woo (Kim Moo Yul), học trò kiêm trợ lý của Lee Jeok-yo, nảy sinh những cảm xúc phức tạp, tạo nên mối quan hệ tay ba đầy căng thẳng.

Ảnh: Hancinema

Ngay khi công chiếu, tác phẩm vấp phải nhiều ý kiến trái chiều bởi khai thác mối quan hệ giữa một ông lão ngoài 70 tuổi và nữ sinh mới 17 tuổi. Dù bộ phim chủ yếu nhấn mạnh sự ám ảnh về tuổi trẻ, sự cô độc và khát vọng sáng tạo, nhiều khán giả vẫn cảm thấy khó chấp nhận vì chủ đề quá nhạy cảm.

Bên cạnh đó, màn ra mắt của Kim Go Eun với nhiều cảnh táo bạo cũng làm dấy lên cuộc tranh luận lớn trong dư luận Hàn Quốc. Có ý kiến khen ngợi nữ diễn viên dũng cảm và nhập vai xuất sắc, nhưng cũng không ít người cho rằng bộ phim 18+ đã đẩy nữ diễn viên trẻ vào một vai diễn gây sốc để tạo hiệu ứng truyền thông.

Ảnh: Hancinema

5. It Feels So Good

Ra mắt năm 2000, It Feels So Good xoay quanh Yoshie (Kuroki Hitomi), một phụ nữ đã kết hôn nhưng cảm thấy cuộc sống hôn nhân nguội lạnh. Cô bất ngờ gặp lại người yêu cũ Shinji (Masahiro Motoki), từ đó cả hai bước vào một mối quan hệ ngoài luồng đầy đam mê nhưng cũng chất chứa nhiều mâu thuẫn về trách nhiệm, cảm xúc và đạo đức.

Ảnh: Google

Bộ phim 18+ gây sốc vì miêu tả khá trực diện đời sống tình dục của hai nhân vật chính. Thay vì chỉ sử dụng các cảnh nóng như điểm nhấn, tác phẩm dành nhiều thời lượng để khắc họa sự cuốn hút thể xác, khiến không ít khán giả Nhật Bản cho rằng nội dung đã đi quá xa so với chuẩn mực của dòng phim chính thống.

Ngoài những tranh cãi về mức độ táo bạo, It Feels So Good còn bị chỉ trích vì bị cho là lãng mạn hóa chuyện ngoại tình và đặt nặng yếu tố nhục cảm hơn những hệ lụy về mặt đạo đức. Dù vậy, cũng có nhiều nhà phê bình nhìn nhận đây là nỗ lực phản ánh sự cô đơn trong hôn nhân và những khoảng trống cảm xúc của con người hiện đại, khiến bộ phim 18+ đến nay vẫn nhận được nhiều đánh giá trái chiều.

Ảnh: Google

Nguồn: South China Morning Post