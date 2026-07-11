Đây là 5 phần thịt lợn đáng mua, vừa ngon, giá hợp lý lại dễ chế biến thành nhiều món hấp dẫn

Thịt lợn là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải phần thịt nào cũng có hương vị và cách chế biến giống nhau. Mỗi vị trí trên con lợn sẽ có kết cấu thịt, tỷ lệ nạc - mỡ và độ mềm khác nhau, phù hợp với từng món ăn riêng. Nếu biết chọn đúng phần thịt, bạn không chỉ giúp món ăn thơm ngon hơn mà còn tận dụng được tối đa giá trị của nguyên liệu. Dưới đây là 5 phần thịt lợn được nhiều người nội trợ ưu tiên lựa chọn mỗi khi đi chợ.

1. Ba chỉ

Ba chỉ luôn nằm trong danh sách những phần thịt "quốc dân" bởi tỷ lệ nạc và mỡ xen kẽ hài hòa. Khi chế biến, phần mỡ sẽ tiết ra giúp miếng thịt mềm, béo vừa phải mà không bị khô. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các món rang cháy cạnh, kho tàu, nướng, luộc hay quay giòn bì. Khi mua ba chỉ, nên ưu tiên miếng thịt có các lớp nạc - mỡ phân bố đều, bì mỏng, màu hồng tươi và bề mặt khô ráo. Không nên chọn miếng có quá nhiều mỡ hoặc lớp thịt bị tái màu, chảy nước.

2. Nạc vai

Nếu không thích ăn quá nhiều mỡ nhưng vẫn muốn thịt mềm, nạc vai là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Phần thịt này nằm ở vai trước của con lợn, có xen những vân mỡ nhỏ nên khi nấu không bị khô như thịt thăn. Nạc vai rất đa năng, có thể dùng để xào, kho, nướng, băm hoặc xay làm chả, viên thịt. Đây cũng là phần thịt được nhiều đầu bếp đánh giá cao nhờ giữ được độ ngọt tự nhiên sau khi chế biến. Khi mua, hãy chọn miếng thịt có màu hồng sáng, độ đàn hồi tốt và phần mỡ trắng, không ngả vàng.

3. Sườn

Sườn lợn là phần được nhiều gia đình yêu thích bởi vừa có thịt vừa có xương, giúp món ăn thêm đậm đà. Tùy nhu cầu, bạn có thể chọn sườn non hoặc sườn cốt lết. Trong đó, sườn non thường được ưa chuộng hơn nhờ phần xương nhỏ, nhiều thịt, có thêm sụn giòn. Sườn rất phù hợp để nấu canh, rim mặn ngọt, nướng mật ong hay chế biến món sườn xào chua ngọt. Khi đi chợ, nên chọn dẻ sườn có màu hồng tươi, xương nhỏ, thịt bám chắc vào xương và không có mùi lạ. Sườn quá đỏ sẫm hoặc có nhiều dịch chảy ra thường không còn tươi ngon.

4. Thịt thăn

Thịt thăn là phần nạc nhất của con lợn, nằm dọc theo sống lưng và sát gần vùng mông. Do hầu như không có mỡ nên phần thịt này mềm, ít béo và được nhiều người lựa chọn khi muốn xây dựng thực đơn lành mạnh. Thịt thăn thích hợp để làm các món xào nhanh, áp chảo, chiên xù hoặc nấu cháo. Tuy nhiên, vì rất ít mỡ nên nếu nấu quá lâu hoặc chế biến ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, thịt dễ bị khô và bã. Khi chọn mua, nên ưu tiên miếng thăn có màu hồng nhạt, thớ thịt mịn, săn chắc và có độ đàn hồi tốt.

5. Má heo

Má heo là phần thịt ngày càng được nhiều người tìm mua nhờ kết cấu đặc biệt. Phần thịt này có xen chút gân và mỡ mỏng nên khi ăn vừa mềm vừa giòn, tạo cảm giác rất thú vị. Số lượng má trên mỗi con lợn cũng không nhiều nên thường khá "đắt hàng". Má heo có thể dùng để luộc, nướng, áp chảo hoặc làm các món quay. Khi mua, nên chọn phần má còn nguyên miếng, màu sắc tươi sáng, không bị thâm hay có mùi hôi. Chỉ cần chế biến đơn giản, phần thịt này cũng đủ mang đến hương vị thơm ngon và khác biệt so với nhiều phần thịt khác.

Mỗi phần thịt lợn đều có hương vị và ưu điểm riêng, vì vậy không có lựa chọn nào là "ngon nhất" trong mọi trường hợp. Điều quan trọng là chọn đúng phần thịt phù hợp với món ăn định nấu và ưu tiên thịt tươi, có nguồn gốc rõ ràng. Chỉ một chút tinh ý khi đi chợ cũng đủ giúp bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn và tròn vị.