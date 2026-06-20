5 nữ thần ngôn tình đẹp nhất Việt Nam: Nhã Phương xếp sau Trúc Anh, hạng 1 ai thấy cũng muốn yêu

Không chỉ gây thương nhớ bởi chuyện tình trên phim, 5 mỹ nhân này còn sở hữu nhan sắc nổi bật, mang đến cảm giác ngọt ngào, lãng mạn và đầy chất thơ trong từng vai diễn.

Mới đây, một bài đăng trên Threads bất ngờ thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác khi đưa ra bảng xếp hạng 5 mỹ nữ ngôn tình đẹp nhất Việt Nam. Đây là những diễn viên sở hữu vẻ đẹp gợi nhớ đến mối tình đầu, đến những năm tháng thanh xuân và những câu chuyện tình khiến khán giả khóc cười cùng nhân vật. Dù đến từ những thế hệ khác nhau, họ đều có điểm chung là trở thành biểu tượng của những chuyện tình đẹp trên màn ảnh. Đứng đầu danh sách là Phương Anh Đào, theo sau lần lượt là Trúc Anh, Thiên Ân, Ngọc Xuân và Nhã Phương.

1. Phương Anh Đào

Phương Anh Đào sở hữu kiểu nhan sắc không khiến người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng càng ngắm lại càng dễ lưu luyến. Gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo như mặt hồ thu cùng nụ cười dịu dàng tạo cho cô cảm giác của một mối tình đầu bước ra từ những thước phim thanh xuân. Nữ diễn viên chinh phục khán giả bằng khí chất thanh thuần, nhẹ nhàng nhưng vẫn có sự từng trải, khiến người đối diện dễ dàng rung động.

Sự nghiệp của Phương Anh Đào gắn liền với nhiều bộ phim tình cảm được khán giả trẻ yêu thích. Từ Em Gái Mưa, Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè đến Mai, nữ diễn viên nhiều lần hóa thân thành những cô gái đem lòng yêu chân thành, sống hết mình vì cảm xúc và để lại dư vị day dứt sau khi bộ phim khép lại.

2. Trúc Anh

Nữ diễn viên sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh cùng nụ cười ngọt ngào dễ tạo thiện cảm. Visual của Trúc Anh gợi nhớ đến những cô nữ sinh trong trẻo thường xuất hiện trong các bộ phim thanh xuân học đường: hồn nhiên, tinh khôi và tràn đầy sức sống. Không cần lối trang điểm cầu kỳ hay thần thái sắc sảo, cô vẫn khiến người đối diện rung động nhờ vẻ đẹp tự nhiên, vừa mang theo cảm giác của những năm tháng tuổi trẻ không thể quay trở lại.

Sự nghiệp của Trúc Anh gắn liền với những bộ phim mang đậm hơi thở thanh xuân và những câu chuyện tình yêu tuổi trẻ. Trước khi vụt sáng thành hiện tượng màn ảnh, cô từng góp mặt trong Ngốc Ơi Tuổi 17 và Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi. Tuy nhiên, phải đến vai Hà Lan trong Mắt Biếc, Trúc Anh mới thực sự trở thành "nàng thơ" trong lòng khán giả. Với hình ảnh cô gái mang vẻ đẹp khiến bao chàng trai say đắm nhưng cũng chất chứa nhiều nuối tiếc trong tình yêu, nữ diễn viên đã tạo nên một trong những biểu tượng ngôn tình đáng nhớ nhất của điện ảnh Việt.

3. Thiên Ân

Trong số những gương mặt trẻ của màn ảnh Việt hiện nay, Thiên Ân sở hữu kiểu nhan sắc rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những nữ chính ngôn tình bước ra từ trang sách. Thiên Ân lại ghi điểm bằng nguồn năng lượng tươi sáng và nụ cười tươi tắn. Ở cô có nét hồn nhiên của thiếu nữ đang độ xuân thì và cảm giác thanh xuân căng tràn khiến mỗi khung hình đều mang màu sắc của những bộ phim lãng mạn.

Sau lần đầu chạm ngõ điện ảnh với Công Tử Bạc Liêu, cô tạo được dấu ấn rõ nét hơn khi đảm nhận vai nữ chính trong Nụ Hôn Bạc Tỷ của Thu Trang. Đến năm 2026, Thiên Ân tiếp tục có bước tiến đáng kể với Hẹn Em Ngày Nhật Thực, bộ phim ngôn tình giúp cô khai thác thế mạnh ngoại hình trong trẻo và hình tượng nữ chính giàu cảm xúc. Việc liên tiếp xuất hiện trong những câu chuyện tình yêu trên màn ảnh rộng không chỉ giúp người đẹp mở rộng tệp khán giả mà còn đưa cô trở thành một trong những gương mặt trẻ được kỳ vọng của dòng phim ngôn tình Việt.

4. Ngọc Xuân

Ngọc Xuân sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt có hồn và nụ cười nhỏ nhẹ đủ sức khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng tan chảy. Vẻ đẹp của Ngọc Xuân không quá rực rỡ mà giống một đóa hoa đầu âm thầm nở rộ, càng ngắm càng thấy nhớ thương. Từ ánh mắt đến thần thái đều gợi lên cảm giác của những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất, nơi có những rung động đầu đời, những lá thư chưa kịp gửi và một mối tình đầu khiến người ta nhớ mãi không quên.

Khác với nhiều cái tên trong danh sách sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ, Ngọc Xuân đến nay vẫn được nhớ đến nhiều nhất qua Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Tuy nhiên, chỉ một vai Miền cũng đủ giúp nữ diễn viên ghi dấu trong lòng khán giả yêu dòng phim thanh xuân - ngôn tình. Với vẻ đẹp trong trẻo bước ra từ những trang văn của Nguyễn Nhật Ánh, Ngọc Xuân hóa thân trọn vẹn thành cô gái mang theo những rung động đầu đời, những tiếc nuối và những mối tình dang dở của tuổi trẻ. Thành công của bộ phim không chỉ đưa tên tuổi cô đến gần công chúng mà còn giúp Ngọc Xuân trở thành một trong những nàng thơ mới được chú ý nhất của màn ảnh Việt.

5. Nhã Phương

Nếu phải chọn một gương mặt từng định hình khái niệm nữ chính ngôn tình trên màn ảnh Việt suốt hơn một thập kỷ, Nhã Phương chắc chắn là cái tên không thể thiếu. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt biết nói cùng nụ cười ngọt ngào đã trở thành thương hiệu riêng. Nhã Phương lại khiến khán giả nhớ mãi bởi nét mong manh, dịu dàng như một cơn gió xuân. Chính vẻ đẹp thanh thuần ấy đã giúp Nhã Phương trở thành hình mẫu nữ chính lãng mạn được yêu thích bậc nhất màn ảnh Việt trong suốt nhiều năm.

Trong số những mỹ nhân của màn ảnh Việt, Nhã Phương có lẽ là người gắn bó lâu nhất với hình tượng nữ chính ngôn tình. Sau khi gây chú ý với Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò, cô liên tiếp ghi dấu ấn qua các dự án tình cảm đình đám như Vừa Đi Vừa Khóc, Tuổi Thanh Xuân, Khúc Hát Mặt Trời hay 49 Ngày. Đặc biệt, Tuổi Thanh Xuân từng tạo nên cơn sốt rộng khắp nhờ câu chuyện tình lãng mạn giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời đưa Nhã Phương trở thành một trong những biểu tượng ngôn tình của màn ảnh Việt thập niên 2010. Cho đến hiện tại, nhắc đến những nữ chính thanh xuân từng khiến khán giả khóc cười theo từng tập phim, Nhã Phương vẫn là cái tên khó có thể thay thế.