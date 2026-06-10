5 nữ diễn viên có nụ cười đẹp nhất Việt Nam: Minh Hằng xếp sau Lan Ngọc, hạng 1 rạng rỡ hơn cả mặt trời

Dưới đây là 5 nữ diễn viên Việt không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà nụ cười cũng gây thương nhớ trong lòng khán giả.

Mới đây, một chủ đề đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng trên Threads là danh sách 5 nữ diễn viên sở hữu nụ cười đẹp nhất Việt Nam. Theo người đăng tải, đây là những mỹ nhân không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc nổi bật mà còn sở hữu nụ cười được ví như "vũ khí sát thương", đủ sức khiến khán giả nhung nhớ mãi. Danh sách nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến bàn luận khi quy tụ những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Mỗi người mang một vẻ đẹp riêng và dấu ấn cá nhân khó trộn lẫn trong lòng công chúng.

1. Hoàng Hà

Đứng ở vị trí số 1 là Hoàng Hà. Nữ diễn viên sinh năm 1996 sở hữu vẻ đẹp thanh thuần gây thương nhớ của màn ảnh Việt, nổi bật với đôi mắt biết cười và gương mặt luôn toát lên cảm giác dịu dàng, dễ mến. Sau khi ghi dấu ấn với vai Dao Ánh trong Em Và Trịnh, Hoàng Hà tiếp tục khẳng định thực lực qua Chúng Ta Của 8 Năm Sau và gần đây là dự án điện ảnh Đồng Hồ Đếm Ngược, cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong diễn xuất.

Điều khiến Hoàng Hà để lại ấn tượng mạnh mẽ chính là nụ cười mang cảm giác chữa lành, ấm áp, trong trẻo và tràn đầy năng lượng tích cực. Mỗi khi xuất hiện trên phim ảnh hay tại các sự kiện, nữ diễn viên gần như luôn khiến khung hình trở nên bừng sáng, bởi vậy không ít người cho rằng vị trí dẫn đầu của Hoàng Hà trong bảng xếp hạng này là hoàn toàn thuyết phục.

2. Hương Liên

Xuất thân từ lĩnh vực người mẫu, Hương Liên từng gây sốt mạng xã hội với biệt danh "nụ cười 10 triệu view" nhờ vẻ đẹp ngọt ngào cùng khí chất dịu dàng. Những năm gần đây, Hương Liên bắt đầu lấn sân sang diễn xuất và thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong phim giờ vàng Lời Hứa Đầu Tiên. Ngoại hình nổi bật cùng đường nét được ví như "Kim Tae Hee Việt Nam" giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt nhận được nhiều quan tâm từ khán giả.

Nếu Hoàng Hà ghi điểm nhờ cảm giác chữa lành thì Hương Liên lại tạo thiện cảm nhờ nét cười tươi tắn, trong trẻo và nữ tính. Chính vẻ rạng rỡ tự nhiên ấy giúp Hương Liên trở thành một trong những cái tên hút độ thảo luận lớn trên mạng xã hội về nhan sắc và nụ cười đẹp nhất.

3. Thanh Hằng

Hạ cánh ở vị trí thứ 3 là "chị đại làng mẫu" Thanh Hằng. Không chỉ là một trong những chân dài thành công nhất Việt Nam, cô còn sở hữu sự nghiệp diễn xuất đáng nể với hàng loạt tác phẩm nổi bật như Nụ Hôn Thần Chết, Mỹ Nhân Kế, Mẹ Chồng, Chị Chị Em Em... và sắp tới là Mesdames Thanh Sắc. Trải qua gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Thanh Hằng vẫn duy trì sức hút hiếm có nhờ thần thái sang trọng, khí chất ngôi sao cùng vẻ đẹp ngày càng mặn mà theo thời gian.

Khác với nét ngọt ngào như 2 mỹ nhân kể trên, nụ cười của Thanh Hằng đem đến nguồn năng lượng tự tin và sắc sảo. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, nữ nghệ sĩ áp đảo người xung quanh với vẻ ngoài quyền lực nhưng không hề tạo khoảng cách. Nhiều khán giả cho rằng chính nụ cười thương hiệu ấy đã góp phần tạo nên hình ảnh một Thanh Hằng vừa mạnh mẽ, bản lĩnh để trở thành biểu tượng nhan sắc được yêu mến suốt nhiều năm qua.

4. Ninh Dương Lan Ngọc

Được mệnh danh là một trong những ngọc nữ tiêu biểu của màn ảnh Việt, Ninh Dương Lan Ngọc gây dựng sự nghiệp phim ảnh đồ sộ với nhiều tác phẩm ăn khách như Cánh Đồng Bất Tận, Gái Già Lắm Chiêu, Cua Lại Vợ Bầu, Cô Gái Từ Quá Khứ... cùng loạt chương trình giải trí đình đám. Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, Lan Ngọc còn là cái tên luôn nằm trong nhóm mỹ nhân có sức hút hàng đầu Vbiz.

Điểm đặc biệt ở Lan Ngọc nằm ở nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt biết nói, tạo cảm giác thân thiện ngay từ lần đầu nhìn thấy. Dù xuất hiện trên màn ảnh, sân khấu hay ngoài đời thường, nữ diễn viên luôn mang đến hình ảnh tươi tắn, vui vẻ và tràn đầy sức sống. Chính vì vậy, không ít netizen cho rằng nụ cười là "vũ khí bí mật" giúp Lan Ngọc duy trì sức nóng suốt nhiều năm, thậm chí nhiều ý kiến còn nhận xét cô hoàn toàn xứng đáng với một vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng này.

5. Minh Hằng

Khép lại danh sách là Minh Hằng. Bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ nhưng cô nàng nhanh chóng khẳng định tên tuổi ở lĩnh vực diễn xuất qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Gọi Giấc Mơ Về, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Vừa Đi Vừa Khóc, Bao Giờ Có Yêu Nhau, Chị Chị Em Em... Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng vẫn giữ được sức hút đáng nể nhờ nhan sắc trẻ trung cùng hình ảnh ngôi sao đa năng của làng giải trí Việt.

Nụ cười của Minh Hằng tươi sáng, ngọt ngào và đáng yêu, rất giống với hình tượng "béo heo" thời mới vào nghề. Đặc biệt trong các vai diễn thanh xuân, nữ diễn viên thường khiến khán giả nhớ mãi bởi vẻ đáng yêu và nguồn năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh. Dù đứng ở vị trí thứ 5, nhiều người vẫn cho rằng Minh Hằng sở hữu một trong những nụ cười mang tính biểu tượng của thế hệ 8X - 9X, đủ sức gợi lại ký ức của cả một thời thanh xuân đối với nhiều khán giả Việt.