5 món quen có thể khiến gan hỏng vĩnh viễn nếu sử dụng quá nhiều

Nhiều món ăn quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày cũng có thể trở thành gánh nặng cho gan nếu được sử dụng quá thường xuyên.

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhiệm nhiều chức năng như chuyển hóa chất dinh dưỡng, xử lý các chất trong máu và sản xuất nhiều protein cần thiết.

Tuy nhiên, thói quen ăn uống thiếu cân bằng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe gan theo thời gian. Đáng chú ý, không ít thực phẩm xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn hoặc các món ăn vặt lại chứa nhiều đường, chất béo, muối và năng lượng.

Dưới đây là 5 loại đồ ăn có thể khiến gan suy hỏng nếu được sử dụng quá nhiều.

Nước ngọt và đồ uống nhiều đường

Nước ngọt có ga, trà đóng chai, nước tăng lực hay các loại đồ uống pha sẵn có thể chứa lượng đường đáng kể.

Theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Thận Mỹ (NIDDK), người mắc gan nhiễm mỡ nên hạn chế thực phẩm và đồ uống chứa nhiều đường đơn, đặc biệt là fructose.

Khi tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường, lượng năng lượng đưa vào cơ thể có thể tăng nhanh mà không tạo cảm giác no tương ứng. Về lâu dài, điều này có thể góp phần làm tăng cân và tích tụ mỡ trong gan.

Ăn nhiều đồ ngọt có thể gây tổn thương gan (Ảnh minh họa)

Đồ chiên rán

Gà rán, khoai tây chiên, hamburger hay các món chiên ngập dầu thường chứa nhiều năng lượng và chất béo.

NIDDK khuyến cáo người mắc gan nhiễm mỡ hạn chế chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, đồng thời ưu tiên chất béo không bão hòa.

Điều đáng lo không phải là một lần ăn đồ chiên rán sẽ khiến gan bị tổn thương, mà là thói quen ăn thường xuyên, khẩu phần lớn và kết hợp với chế độ ăn dư thừa năng lượng.

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, salami, thịt xông khói, giăm bông và một số loại thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều muối, chất béo và năng lượng.

Việc sử dụng thường xuyên nhóm thực phẩm này không phải lựa chọn tối ưu cho một chế độ ăn lành mạnh. Có thể thay đổi nguồn protein bằng cá, thịt gia cầm, trứng, đậu và các loại hạt.

Cần lưu ý, không nên đánh đồng thịt tươi với thịt chế biến sẵn hay cho rằng mọi loại thịt đều gây hại cho gan.

Thực phẩm chứa nhiều carbohydrate tinh chế

Bánh kem, bánh quy, kẹo và nhiều món tráng miệng có thể đồng thời chứa nhiều đường bổ sung và chất béo.

Nếu ăn thường xuyên, các món này dễ làm tổng lượng năng lượng trong khẩu phần vượt nhu cầu. Đây là một trong những yếu tố có thể góp phần vào tăng cân và nguy cơ gan nhiễm mỡ.

NIDDK khuyến nghị người mắc gan nhiễm mỡ ưu tiên những thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp hơn như rau, phần lớn trái cây và ngũ cốc nguyên hạt, thay vì thường xuyên sử dụng thực phẩm chứa nhiều carbohydrate tinh chế.

Thực phẩm siêu chế biến

Snack, mì ăn liền, bánh đóng gói và nhiều món ăn công nghiệp có thể chứa lượng đáng kể đường, muối hoặc chất béo.

Không phải cứ là thực phẩm đóng gói thì đều gây hại cho gan. Điều quan trọng là đọc thành phần, kiểm soát khẩu phần và tần suất sử dụng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường tự do, natri, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, đồng thời ưu tiên rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt và thực phẩm ít chế biến.

Gan không “sợ” một món ăn, mà sợ thói quen kéo dài

Theo các chuyên gia, không nên hiểu rằng ăn một trong những thực phẩm trên sẽ khiến gan “hỏng vĩnh viễn”. Sức khỏe gan chịu ảnh hưởng bởi tổng thể chế độ ăn, lượng năng lượng tiêu thụ, cân nặng, mức độ vận động và nhiều yếu tố khác.

Đặc biệt, rượu bia là vấn đề riêng bởi sử dụng rượu quá mức có thể trực tiếp gây tổn thương gan và dẫn tới các bệnh lý nghiêm trọng.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn một món ăn, điều quan trọng là xây dựng chế độ ăn cân bằng, hạn chế đồ uống nhiều đường, đồ chiên rán và thực phẩm siêu chế biến; đồng thời tăng rau xanh, trái cây nguyên quả, ngũ cốc nguyên hạt, cá và các nguồn protein lành mạnh.

Một lá gan khỏe mạnh không đến từ việc “kiêng” một vài món trong thời gian ngắn mà phụ thuộc nhiều vào những lựa chọn ăn uống được duy trì đều đặn mỗi ngày.

Theo The Health Site



