Giảm giá 50% luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, nhất là với những người đang muốn tiết kiệm chi tiêu. Một chiếc váy từ 800.000 đồng còn 400.000 đồng, một món đồ gia dụng giảm từ 2 triệu xuống 1 triệu đồng khiến nhiều người có cảm giác mình vừa kiếm được một khoản tiền. Nhưng thực tế, không phải món hàng giảm sâu nào cũng đáng mua.

Giảm 50% không có nghĩa là tiết kiệm được 50%

Các chương trình giảm giá giữa tháng, cuối năm hay những ngày mua sắm lớn thường khiến người tiêu dùng dễ xuống tiền hơn bình thường. Những dòng chữ như "giảm sốc 50%", "chỉ còn hôm nay" hay "sắp hết hàng" tạo cảm giác nếu không mua ngay, chúng ta sẽ bỏ lỡ một cơ hội hiếm có.

Tuy nhiên, có một sự thật đơn giản: Nếu không có nhu cầu mua một món hàng trị giá 1 triệu đồng, việc bỏ ra 500.000 đồng khi nó giảm giá không giúp bạn tiết kiệm 500.000 đồng. Ngược lại, bạn vừa tiêu thêm 500.000 đồng ngoài kế hoạch.

Dưới đây là 5 nhóm sản phẩm dễ khiến nhiều người rơi vào tình huống tưởng mua hời nhưng cuối cùng lại tốn tiền.

1. Quần áo không đúng kích cỡ, mua về với suy nghĩ "sau này sẽ mặc"

Đây là một trong những sai lầm mua sắm phổ biến, đặc biệt trong các đợt xả hàng cuối mùa. Một chiếc váy có giá gốc 900.000 đồng, nay chỉ còn 450.000 đồng, trông có vẻ là món hời khó bỏ qua.

Vấn đề là chiếc váy hơi chật, màu sắc không thực sự phù hợp hoặc kiểu dáng khác hẳn những gì bạn thường mặc. Nhiều người vẫn quyết định mua vì tin rằng mình sẽ giảm cân, có dịp sử dụng hoặc có thể phối với món đồ khác.

Kết quả, chiếc váy nằm trong tủ suốt nhiều tháng, thậm chí chưa từng được cắt mác.

Một nguyên tắc đáng áp dụng là chỉ mua quần áo giảm giá khi chúng vừa vặn, phù hợp phong cách hiện tại và có thể phối với ít nhất ba món đồ đang sở hữu. Nếu phải mua thêm giày, túi xách hoặc áo khoác mới để sử dụng, số tiền thực tế bỏ ra có thể cao hơn nhiều.

2. Đồ gia dụng nhỏ đang được quảng cáo rầm rộ

Máy làm bánh, máy ép trái cây mini, máy hút bụi cầm tay hay những thiết bị nhà bếp có chức năng đặc biệt thường xuất hiện trong các chương trình giảm giá sâu.

Ban đầu, món đồ nào cũng có vẻ hữu ích. Một chiếc máy làm bánh giảm từ 1,2 triệu đồng xuống 600.000 đồng khiến người mua tưởng tượng đến những bữa sáng tự làm tiện lợi, tiết kiệm.

Nhưng sau vài lần sử dụng, không ít thiết bị bị cất vào góc tủ vì mất thời gian chuẩn bị, vệ sinh hoặc đơn giản là không phù hợp thói quen sinh hoạt.

Trước khi mua, hãy tự hỏi: Trong một tháng bình thường, mình sẽ sử dụng món đồ này bao nhiêu lần? Nếu câu trả lời chỉ là một hoặc hai lần, việc giảm giá 50% chưa chắc khiến nó trở thành khoản đầu tư hợp lý.

3. Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân mua tích trữ quá nhiều

Sữa rửa mặt, kem dưỡng, dầu gội, kem chống nắng thường được bán theo combo với mức giảm giá hấp dẫn. Nhiều người có xu hướng mua ba, bốn sản phẩm cùng lúc vì nghĩ rằng trước sau gì cũng cần dùng.

Tuy nhiên, mỹ phẩm có hạn sử dụng và thời gian sử dụng sau khi mở nắp. Việc tích trữ quá nhiều có thể khiến sản phẩm hết hạn trước khi dùng hết.

Chưa kể, làn da và nhu cầu chăm sóc cá nhân có thể thay đổi. Một sản phẩm đang phù hợp hôm nay chưa chắc vẫn cần thiết sau sáu tháng.

Với nhóm hàng này, nên ưu tiên sản phẩm đã sử dụng ổn định, kiểm tra hạn dùng và chỉ mua lượng đủ cho nhu cầu thực tế trong vài tháng tới.

4. Đồ trang trí nhà cửa đẹp nhưng không có vị trí sử dụng

Một chiếc đèn trang trí, bộ lọ hoa, tranh treo tường hay chiếc kệ nhỏ có thể khiến nhiều người lập tức muốn mua khi giá giảm một nửa.

Nhưng khác với những món đồ thiết yếu, đồ trang trí thường được quyết định bằng cảm xúc nhiều hơn nhu cầu.

Không ít gia đình từng mua những món đồ rất đẹp khi nhìn trên mạng, nhưng khi mang về lại không biết đặt ở đâu. Một số món còn khiến căn nhà trở nên chật chội, khó vệ sinh và mất thêm thời gian dọn dẹp.

Trước khi thanh toán, hãy xác định chính xác vị trí đặt món đồ trong nhà. Nếu chưa hình dung được nơi sử dụng, tốt nhất nên để nó lại trong giỏ hàng thêm vài ngày.

5. Những món đồ đắt tiền chỉ mua vì "giá này không mua thì phí"

Đây có thể là cái bẫy tài chính lớn nhất.

Một chiếc túi xách giá gốc 4 triệu đồng giảm xuống 2 triệu đồng, đôi giày hàng hiệu từ 3 triệu đồng còn 1,5 triệu đồng đều tạo cảm giác tiết kiệm được khoản tiền đáng kể.

Nhưng nếu ngân sách tháng chỉ dành 500.000 đồng cho mua sắm cá nhân, việc chi 2 triệu đồng vẫn khiến kế hoạch tài chính bị ảnh hưởng, bất kể món hàng đã giảm giá bao nhiêu.

Đặc biệt, các khoản mua sắm giá trị lớn bằng hình thức trả góp hoặc trả sau càng cần cân nhắc kỹ. Giá giảm không đồng nghĩa với việc người mua có đủ khả năng chi trả.

Một phép tính nhỏ trước khi quyết định mua hàng giảm giá

Món hàng Giá gốc Giá giảm 50% Nếu không dùng đến Váy áo 800.000đ 400.000đ Phí 400.000đ Máy làm bánh 1.200.000đ 600.000đ Phí 600.000đ Combo mỹ phẩm 700.000đ 350.000đ Phí 350.000đ Đồ trang trí 500.000đ 250.000đ Phí 250.000đ Túi xách 3.000.000đ 1.500.000đ Phí 1.500.000đ Tổng cộng 6.200.000đ 3.100.000đ 3.100.000đ

Chỉ với năm món hàng tưởng chừng mua được giá hời, người tiêu dùng đã có thể tiêu mất hơn 3 triệu đồng mà không nhận lại giá trị sử dụng tương xứng.

Thực tế, giảm giá không phải điều xấu. Nếu một món đồ thực sự cần thiết, đã nằm trong kế hoạch mua sắm và có mức giá tốt, tận dụng khuyến mãi là lựa chọn hợp lý.

Điều quan trọng là thay đổi câu hỏi trước khi thanh toán. Thay vì nghĩ "Món này đang giảm bao nhiêu phần trăm?", hãy tự hỏi "Nếu hôm nay không giảm giá, mình có thực sự cần mua nó không?".

Tiết kiệm không phải là mua được thật nhiều món đồ giá rẻ, mà là giữ lại được tiền cho những điều thực sự quan trọng.