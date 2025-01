5 mẹo giúp giảm tác hại của rượu: Áp dụng được 1 đã tốt, làm đủ cả 5 thì xin chúc mừng!

Rượu chuyển hóa trong cơ thể ra sao?

Bùi Thị Yến Nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 cho hay, rượu khi đi vào cơ thể sẽ có ba con đường chuyển hóa bao gồm: chuyển hóa tại gan, qua tuyến mồ hôi trên da và thông qua hệ hô hấp.

Trong đó khoảng 90% rượu sẽ được chuyển hóa thông qua gan, nhờ hai enzym chủ yếu là alcohol dehydrogenase và aldehyde dehydrogenase, sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa là carbon dioxide và nước.

“Khi cơ thể tiết ra hai loại enzym trên, rượu sẽ được phân hủy nhanh hơn, hệ thần kinh trung ương sẽ ít bị ảnh hưởng bởi rượu hơn. Tuy nhiên, khi mọi người uống rượu bia quá nhanh hoặc uống quá nhiều, vượt quá khả năng phân hủy của men gan hay cơ thể bị thiếu hụt một phần hay hoàn toàn men chuyển hóa thì sẽ dễ rơi vào tình trạng say rượu”, bác sĩ Yến Nhi cho hay.

Ảnh minh hoạ.

5 mẹo giúp giảm tác hại của rượu

Bác sĩ Yến cho hay, nếu không thể tránh sử dụng rượu bia trong dịp Tết thì trước và trong khi uống, mọi người có thể áp dụng 3 mẹo sau để giảm tác hại của rượu.

- Trước khi uống rượu bia mọi người nên ăn thức ăn, tránh để bụng trống khi uống vì khi đói khả năng hấp thu rượu của đường ruột sẽ nhanh hơn so với khi có thức ăn trộn lẫn. Do đó, uống rượu khi bụng đói dễ gây say rượu hơn.

- Trước nửa giờ khi đi uống rượu, mọi người có thể uống một bình sữa nhỏ (sữa tươi nguyên chất là tốt nhất). Sữa vừa giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, ngăn ngừa tình trạng viêm dạ dày do rượu, vừa có tác dụng thúc đẩy quá trình phân hủy Ethanol.

- Tránh uống rượu quá nhanh, quá nhiều cùng lúc vì điều này sẽ làm tăng áp lực cho gan, khiến gan không kịp chuyển hóa rượu.

Bác sĩ Bùi Huy Cận, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (Cơ sở 3) cũng bổ sung, cách tốt nhất để tránh tác hại của rượu là hạn chế hoặc không uống rượu. Nếu phải uống rượu, bác sĩ cận gợi ý mọi người có thể áp dụng thêm 2 mẹo sau:

- Vừa ăn vừa uống rượu;

- Uống nhiều nước lọc giữa các lần uống rượu.

Bác sĩ Huy Cận khuyến cáo, rượu có thể gây nhiều tác hại cho sức khỏe nếu lạm dụng. Do đó, sau khi uống rượu mọi người cần tìm hiểu cách bảo vệ sức khỏe của bản thân và cách nhận biết và xử lý khi bị ngộ độc rượu. Đặc biệt, khi nhận thấy cơ thể gặp vấn đề bất thường sau khi uống rượu, mọi người hãy nhanh chóng tìm kiếm sự tư vấn y tế.

Bác sĩ Yến Nhi lưu ý, khi phải sử dụng rượu bia, mọi người nên hạn chế uống các loại rượu mạnh, thay vào đó hãy lựa chọn các loại rượu trái cây hoặc rượu vang. Sau khi uống rượu, mọi người tuyệt đối không lái xe để tránh gặp tai nạn giao thông, gây ảnh hưởng tới bản thân và những người xung quanh.