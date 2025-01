6 bệnh không được uống rượu bia

Bệnh tiểu đường

Báo VietNamNet dẫn nguồn QQ cho biết, nếu mắc bệnh tiểu đường, uống rượu sẽ giống như tự “rước họa vào thân". Khi cơ thể bệnh nhân tiểu đường tiếp nhận rượu, có thể gây ra sự biến động lượng đường trong máu. Rượu có thể gây kích thích các mạch máu, trong trường hợp lượng đường tăng cao đột ngột sẽ để lại rất nhiều biến chứng nguy hiểm.

Khi mắc bệnh tiểu đường, bạn nên tập trung vào chế độ ăn uống lành mạnh, kiêng ăn thực phẩm nhiều đường và thực phẩm chứa cồn để tránh những thiệt hại về thể chất và nguy cơ rút ngắn tuổi thọ của chính bản thân mình.

Huyết áp cao

Khi mắc bệnh cao huyết áp, uống rượu vào có thể khiến huyết áp tiếp tục tăng, dễ dàng gây kích thích cho các mạch máu, thậm chí gây tổn thương cho thận và tim. Bên cạnh đó, chất cồn trong rượu sẽ gây kích thích các mạch máu, dẫn đến tăng tốc độ lưu thông máu và biến động đáng kể về huyết áp, điều này cực kỳ bất lợi cho việc cải thiện bệnh.

Các chuyên giá khuyến cáo những bệnh nhân tăng huyết áp nên tránh uống rượu, ngăn ngừa huyết áp vượt khỏi tầm kiểm soát và các tổn thương nghiêm trọng hơn.

Đang cố gắng giảm cân, hoặc thừa cân

Nếu bạn đang muốn giảm cân, bạn có thể muốn tránh xa loại đồ uống có cồn phổ biến này.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Eat This, Not That! cho biết, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, lượng bia hằng ngày lớn hơn hoặc bằng 500 ml - tức là khoảng 16,9 ounce - làm tăng nguy cơ không giảm cân, đặc biệt là ở nam giới.

Đối với những người đang cố gắng giảm cân, uống bia có thể ngăn chặn việc thâm hụt calo hằng ngày cần thiết để giảm cân.

Tiền sử mắc hội chứng ruột kích thích (IBS)

Bia thường gây đầy hơi, tiêu chảy, và đôi khi đau bụng do kích thích thành ruột hoặc gây tích nước ở một số bệnh nhân

Các vấn đề về dạ dày không phải là điều thú vị đối với bất kỳ ai, đặc biệt là những người mắc hội chứng ruột kích thích.

Các chuyên gia cho biết, bia thường gây đầy hơi, tiêu chảy, và đôi khi đau bụng do kích thích thành ruột hoặc gây tích nước ở một số bệnh nhân.

Tiền sử bệnh gan mạn tính hoặc xơ gan

Mặc dù uống bia có vẻ là ý kiến hay sau một tuần dài, nhưng nếu bạn mắc bệnh gan hoặc xơ gan, bạn sẽ muốn tránh xa.

Bia là rượu khi được chuyển hóa bởi gan vốn đã bị kích thích (thường xảy ra trong bệnh xơ gan, viêm gan virus hoặc bệnh tự miễn dịch), có thể đẩy nhanh hơn nữa tổn thương nhu mô gan và cuối cùng có thể dẫn đến suy giảm chức năng gan.

Mỡ máu cao

Tăng mỡ trong máu là bệnh mạn tính rất phổ biến trong cuộc sống. Bệnh nhân bị máu nhiễm mỡ nên chú ý nghiêm ngặt đến sự nhẹ nhàng của chế độ ăn và không nên uống rượu. Rượu kích thích các mạch máu, tăng tốc lưu thông máu và gây gánh nặng cho tim.

Hơn nữa, rượu cũng có thể đẩy nhanh bệnh mạch máu, dẫn đến các bệnh như nhồi máu cơ tim, nhồi máu não và xuất huyết não. Do đó, bệnh nhân nên tránh uống rượu khi mỡ máu cao, để ngăn ngừa các nguy cơ gây hại cho sức khỏe, thậm chí gây tử vong đột ngột.