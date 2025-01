5 mẹo chọn giò chả ngon, không hàn the: Cả nhà ăn yên tâm

Tết đến xuân về, mâm cơm ngày Tết của mỗi gia đình Việt Nam luôn không thể thiếu đĩa giò chả thơm ngon, tròn vị. Tuy nhiên, thị trường hiện nay có rất nhiều loại giò chả trôi nổi, không đảm bảo chất lượng, thậm chí có thể chứa hàn the – một chất phụ gia độc hại cho sức khỏe. Để cả nhà yên tâm thưởng thức, bạn nhất định phải ghi nhớ 5 mẹo dưới đây khi chọn mua giò chả dịp Tết này.

Nguy hiểm của hàn the trong giò chả đến sức khoẻ

Trước khi tìm hiểu cách mua giò chả ngon, chúng ta cần biết hàn the (borax) là một hợp chất hóa học có tác dụng làm tăng độ kết dính, độ dai và giúp thực phẩm trông tươi lâu hơn. Tuy nhiên, hàn the bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm vì gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe khi tiêu thụ. Đặc biệt, khi được sử dụng trong giò chả, hàn the có thể gây ra các tác hại:

- Gây rối loạn tiêu hóa: Hàn the khó phân hủy trong cơ thể. Khi ăn phải giò chả chứa hàn the, bạn có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Thậm chí là viêm loét niêm mạc dạ dày hoặc ruột nếu ăn thường xuyên.

- Ảnh hưởng đến hệ thần kinh: Khi hàn the tích tụ trong cơ thể có thể gây tổn thương hệ thần kinh. Các biểu hiện gồm: Đau đầu, chóng mặt, nặng hơn thì mất ngủ, rối loạn trí nhớ.

- Ngộ độc cấp tính: Nếu ăn phải lượng lớn thực phẩm chứa hàn the, bạn có thể bị ngộ độc cấp tính với các biểu hiện như đau bụng dữ dội, nôn ói, sốc, tụt huyết áp.

- Tích tụ và gây tổn thương lâu dài: Hàn the có thể tích tụ trong gan và thận, gây hậu quả lâu dài như suy giảm chức năng lọc độc tố của cơ thể, tăng nguy cơ suy gan, suy thận.

Vậy nên mua giò chả ngày Tết, hoặc những gia đình nào có sở thích ăn giò chả quanh năm thì càng cần phải "note" lại những mẹo sau:

1. Quan sát màu sắc giò chả

Giò chả ngon, không chứa hàn the thường có màu sắc tự nhiên. Giò lụa sẽ có màu trắng ngà, hơi ánh hồng nhạt, không quá trắng sáng. Chả quế thường có lớp ngoài màu nâu vàng đều, bên trong mềm mịn, có màu tương tự giò lụa.

Nếu giò chả có màu trắng tinh hoặc quá hồng, sáng bóng bất thường, bạn nên cân nhắc. Những màu sắc này thường là dấu hiệu của việc sử dụng chất tẩy trắng hoặc phẩm màu công nghiệp.

Mẹo nhỏ: Hãy cắt thử một lát giò, quan sát kỹ xem bề mặt có đồng đều và mịn hay không. Nếu bề mặt quá bóng hoặc có lỗ hổng lớn, rất có thể đó là giò chứa nhiều chất phụ gia.

2. Kiểm tra mùi thơm

Giò chả ngon sẽ có mùi thơm đặc trưng của thịt heo, thịt bò... và các loại gia vị tự nhiên như nước mắm, tiêu xay. Khi ngửi, bạn sẽ cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng, không quá gắt.

Nếu giò chả có mùi nồng, hôi lạ hoặc quá thơm đến mức gây khó chịu, rất có khả năng sản phẩm đã bị tẩm hóa chất tạo mùi hoặc không còn tươi.

Mẹo nhỏ: Bạn có thể yêu cầu người bán cắt thử giò để ngửi mùi trực tiếp. Đừng ngại kiểm tra thật kỹ trước khi mua!

3. Cảm nhận bằng tay

Chạm thử vào giò chả là cách hiệu quả để kiểm tra chất lượng. Giò ngon thường có độ đàn hồi tốt, cầm chắc tay, không bị bở hay quá nhão.

Nếu giò chả cứng bất thường, rất có thể chúng chứa nhiều hàn the hoặc các chất bảo quản. Ngược lại, giò quá mềm, dễ bóp nát có thể được làm từ thịt kém chất lượng hoặc bị pha nhiều bột.

Mẹo nhỏ: Khi bóp nhẹ, giò ngon sẽ có cảm giác chắc chắn, không bị chảy nước hay dính tay.

4. Nếm thử vị giò chả

Một miếng giò ngon sẽ có vị ngọt tự nhiên từ thịt hòa quyện cùng chút đậm đà của gia vị. Khi nhai, bạn sẽ cảm nhận được độ dai nhẹ, không quá cứng.

Nếu giò chả có vị đắng nhẹ, chua hoặc mặn gắt, rất có thể chúng chứa chất bảo quản hoặc đã bị hỏng. Ngoài ra, giò chả chứa hàn the thường để lại cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi sau khi ăn.

Mẹo nhỏ: Đừng ngại thử một miếng nhỏ trước khi mua, đặc biệt khi bạn mua giò ở những cửa hàng lạ.

5. Chọn nơi bán uy tín

Cuối cùng, để đảm bảo chất lượng và an toàn, hãy ưu tiên mua giò chả tại các cơ sở sản xuất uy tín, có thương hiệu rõ ràng. Những nơi này thường công khai nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến và đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Nếu mua ở chợ hoặc cửa hàng nhỏ lẻ, bạn nên chọn những quầy bán đông khách, có đánh giá tốt từ người tiêu dùng.

Mẹo nhỏ: Đừng quên kiểm tra thông tin bao bì nếu mua giò chả đóng gói sẵn. Hạn sử dụng, thành phần và nơi sản xuất là những yếu tố cần xem kỹ.

Lưu ý khi bảo quản giò chả ngày Tết

Giò chả nên được bảo quản ở nơi thoáng mát. Nếu không dùng ngay, hãy bọc kín và để trong ngăn mát tủ lạnh. Với giò chả tự làm hoặc không có chất bảo quản, bạn nên sử dụng trong 3-5 ngày để đảm bảo hương vị và an toàn sức khỏe.

