5 mẹo chăm sóc và bảo vệ da khi tham gia các sự kiện ngoài trời dịp 2/9

Chiều 15/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia công bố bản tin dự báo thời tiết dịp Quốc khánh 2/9. Theo đó, thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại thủ đô Hà Nội. Từ ngày 20 đến 31/8, khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có nhiều ngày mưa dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C. Khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng rất thấp. Đối với thời tiết từ ngày 1 đến 5/9, khu vực Bắc Bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội phổ biến ít mưa, ngày trời nắng.

Tuy nhiên, khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sắp tới, ngoài các lưu ý về bổ sung nước đầy đủ, mọi người nên lưu ý để việc bảo vệ và chăm sóc làn da.

Người dân đứng kín hai bên đường trong buổi hợp luyện diễu binh chuẩn bị cho ngày 2/9 (Ảnh: VTC News).



Những vấn đề về da cần lưu ý

- Cháy nắng, bỏng nắng là tình trạng phổ biến nhất khi da tiếp xúc trực tiếp với tia UV trong nhiều giờ. Người bị cháy nắng thường có biểu hiện da đỏ rát, nóng, thậm chí phồng rộp. Về lâu dài, cháy nắng có thể dẫn tới lão hóa sớm và làm tăng nguy cơ ung thư da.

- Rôm sảy, nổi mẩn ngứa cũng rất dễ xuất hiện, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người có làn da nhạy cảm. Nguyên nhân do tuyến mồ hôi bị tắc trong điều kiện thời tiết oi nóng, quần áo bí bách.

- V iêm da tiếp xúc có thể xảy ra do ma sát liên tục từ dây balo, quần áo chật hoặc do sử dụng mỹ phẩm, kem chống nắng không phù hợp. Người nhạy cảm với ánh nắng còn có nguy cơ gặp mề đay, dị ứng ánh sáng (photodermatitis) , gây ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ, sẩn phù.

Trong môi trường đông người, da tiết nhiều mồ hôi còn tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm phát triển, dễ dẫn đến nhiễm nấm da hoặc viêm nang lông . Một số trường hợp khác có thể bị khô da, nứt nẻ môi nếu đứng lâu ngoài nắng mà không uống đủ nước.

Cách bảo vệ da khi tham gia sự kiện ngoài trời

Để giảm thiểu nguy cơ, các bác sĩ khuyến cáo người dân:

- Thoa kem chống nắng có chỉ số SPF 30+ trở lên trước khi ra ngoài 20–30 phút, đồng thời bôi lại sau mỗi 2–3 giờ.

- Đội mũ rộng vành, đeo kính râm, mặc áo dài tay mỏng, sáng màu để hạn chế tác động của tia UV.

- Mang theo nước uống, khăn ướt để lau mồ hôi, giữ da luôn khô thoáng.

- Ưu tiên trang phục thoáng khí, tránh bó sát nhằm hạn chế rôm sảy và viêm da do ma sát.

- Người có da nhạy cảm nên chuẩn bị sẵn kem dưỡng ẩm hoặc thuốc bôi dị ứng nhẹ.

Da đỏ rát? Cách xử lý tại chỗ

Trong trường hợp da bị cháy nắng hay đỏ rát, việc sơ cứu đúng cách sẽ giúp phục hồi nhanh chóng. Trước hết, cần làm mát vùng da tổn thương bằng khăn lạnh hoặc nước mát , tuyệt đối không chườm đá trực tiếp. Sau đó, dưỡng ẩm bằng các sản phẩm dịu nhẹ như gel nha đam, kem chứa panthenol, tránh các loại mỹ phẩm có cồn, hương liệu dễ gây kích ứng.

Nếu da bị phồng rộp, không tự ý chọc bóng nước và không bôi thuốc có corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Trong quá trình hồi phục, nên uống nhiều nước, bổ sung trái cây tươi, đặc biệt là các loại giàu vitamin C để hỗ trợ tái tạo da.

Người dân cần cảnh giác khi có biểu hiện bất thường như sốt, chóng mặt, buồn nôn, da phồng rộp diện rộng. Khi đó, phải nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời. Đối tượng trẻ em và người cao tuổi càng cần được bảo vệ kỹ lưỡng hơn vì da nhạy cảm, dễ bị tổn thương.



