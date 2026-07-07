5 lý do mua nồi chiên không dầu

Không chỉ giúp giảm lượng dầu mỡ khi nấu ăn, nồi chiên không dầu còn tiết kiệm thời gian, đa năng và phù hợp với nhịp sống bận rộn. Đây là 5 lý do khiến món đồ gia dụng này ngày càng xuất hiện trong nhiều căn bếp.

1. Giảm đáng kể lượng dầu mỡ khi chế biến

Đây là lý do khiến nhiều người quyết định mua nồi chiên không dầu ngay từ đầu. Thay vì phải ngập thực phẩm trong dầu như cách chiên truyền thống, thiết bị sử dụng luồng khí nóng lưu thông tốc độ cao để làm chín thức ăn. Với nhiều món như khoai tây chiên, cánh gà, sườn, chả giò hay cá, bạn chỉ cần phết một lớp dầu mỏng hoặc thậm chí không cần thêm dầu. Nhờ đó, món ăn vẫn có lớp vỏ vàng giòn hấp dẫn nhưng lượng chất béo nạp vào cơ thể được giảm đáng kể. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những gia đình đang hướng đến chế độ ăn lành mạnh hoặc muốn kiểm soát cân nặng.

Sản phẩm: Nồi chiên không dầu Simplus - dung tích: 6.5L

Giá mua: 1.089.000đ

2. Tiết kiệm thời gian nấu nướng mỗi ngày

Nếu trước đây muốn chiên một món ăn, bạn phải chuẩn bị chảo, dầu ăn, canh lửa rồi lật trở liên tục thì với nồi chiên không dầu, mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần sơ chế thực phẩm, cài đặt nhiệt độ và thời gian phù hợp, phần còn lại thiết bị sẽ tự hoàn thành. Trong lúc nồi hoạt động, bạn vẫn có thể chuẩn bị món khác, dọn bàn ăn hoặc làm việc nhà mà không phải đứng cạnh bếp. Với những người bận rộn hoặc gia đình có con nhỏ, đây là ưu điểm rất đáng giá.

Sản phẩm: Nồi chiên không dầu Philips - Dung tích 6.2L

Giá mua: 1.644.240đ

3. Một thiết bị nhưng làm được nhiều món

Nhiều người nghĩ nồi chiên không dầu chỉ dùng để chiên, nhưng thực tế khả năng của thiết bị đa dạng hơn rất nhiều. Tùy từng model, bạn có thể nướng thịt, cá, hải sản, rau củ, làm bánh, nướng pizza, hâm nóng đồ ăn, sấy hoa quả, rang các loại hạt hoặc rã đông thực phẩm. Một số dòng nồi hiện nay còn được trang bị nhiều chương trình nấu cài đặt sẵn, chỉ cần chọn đúng chế độ là thiết bị sẽ tự điều chỉnh nhiệt độ và thời gian phù hợp. Điều này giúp việc nấu nướng trở nên dễ dàng hơn ngay cả với người ít vào bếp.

Sản phẩm: Nồi chiên không dầu BEAR - Dung tích 6L

Giá mua: 1.000.001đ

4. Căn bếp sạch sẽ hơn, ít ám mùi dầu mỡ

Chiên rán theo cách truyền thống thường khiến dầu bắn khắp bếp, mặt bếp bám dầu và mùi thức ăn lưu lại khá lâu trong nhà. Nồi chiên không dầu giúp hạn chế đáng kể tình trạng này nhờ khoang nấu khép kín. Ngoài việc giảm dầu bắn, thiết bị còn giúp việc vệ sinh sau khi nấu nhẹ nhàng hơn. Khay chiên và giỏ chiên của nhiều mẫu nồi hiện nay đều có lớp chống dính và có thể tháo rời để rửa hoặc cho vào máy rửa bát, tiết kiệm thêm thời gian dọn dẹp.

Sản phẩm: Nồi chiên không dầu Sharp - Dung tích 7L

Giá mua: 2.542.020đ

5. Sử dụng lâu dài vẫn là khoản đầu tư đáng tiền

Mức giá của nồi chiên không dầu hiện nay khá đa dạng, từ khoảng hơn 1 triệu đồng đến vài triệu đồng tùy dung tích và tính năng. So với nhiều thiết bị gia dụng khác, đây là khoản đầu tư có tần suất sử dụng rất cao. Một chiếc nồi chiên không dầu có thể thay thế nhiều thao tác nấu nướng hằng ngày, giúp tiết kiệm dầu ăn, giảm thời gian đứng bếp và mang lại sự tiện lợi trong quá trình chế biến. Nếu gia đình thường xuyên nấu ăn tại nhà, đây là món đồ gia dụng có giá trị sử dụng lâu dài và dễ phát huy hiệu quả nhất.

Sản phẩm: Nồi chiên không dầu Sharp - Dung tích 7.2L

Giá mua: 1.616.940đ