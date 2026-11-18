Nhiều người có vóc dáng gầy, đi khám vẫn bị gan nhiễm mỡ.

5 nhóm nguyên nhân gây gan nhiễm mỡ

ThS.BS Lưu Thị Minh Diệp, Trung tâm Tiêu hóa Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết gan nhiễm mỡ là tình trạng lượng mỡ tích tụ trong gan vượt quá mức bình thường, chiếm trên 5% trọng lượng gan, có thể ảnh hưởng đến chức năng của cơ quan này.

Gan nhiễm mỡ có liên quan đến chế độ ăn uống không hợp lý, tiêu thụ nhiều đường, chất béo, sử dụng rượu bia, tình trạng thừa cân, béo phì và lối sống ít vận động.

Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là không phải cứ gầy thì sẽ không mắc gan nhiễm mỡ. Một số người có cân nặng bình thường, thậm chí vóc dáng gầy, vẫn có thể bị tích tụ mỡ trong gan do rối loạn chuyển hóa hoặc yếu tố di truyền.

Theo bác sĩ Diệp, có 5 nhóm nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ mắc căn bệnh này.

Thứ nhất là thói quen ăn uống thiếu lành mạnh. Việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều đường, chất béo, đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn và sử dụng rượu bia có thể thúc đẩy quá trình tích tụ mỡ trong gan.

Gan nhiễm mỡ (ảnh: BV Bệnh Nhiệt đới TW).

Thứ hai là thừa cân, béo phì. Khi lượng mỡ dư thừa trong cơ thể tăng lên, chất béo có thể tích tụ tại gan, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Thứ ba là lối sống ít vận động. Việc ngồi nhiều, ít tập thể dục khiến cơ thể giảm khả năng tiêu hao năng lượng, tạo điều kiện cho mỡ tích tụ.

Thứ tư là các bệnh lý chuyển hóa như đái tháo đường, tăng huyết áp. Đây là những yếu tố có thể đi kèm với rối loạn chuyển hóa, làm tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ.

Thứ năm là yếu tố di truyền. Một số người có cơ địa hoặc yếu tố di truyền khiến họ dễ mắc bệnh hơn những người khác.

Dấu hiệu cần lưu ý

Một trong những vấn đề khiến gan nhiễm mỡ dễ bị bỏ qua là bệnh thường không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Người mắc bệnh có thể sinh hoạt, làm việc bình thường mà không nhận ra gan đang tích tụ lượng mỡ bất thường.

Theo bác sĩ Diệp, khi bệnh tiến triển, người mắc có thể xuất hiện một số biểu hiện như: mệt mỏi, cảm giác khó chịu, đau hoặc tức nặng vùng bụng bên phải.

Một số trường hợp có thể gặp tình trạng chán ăn, buồn nôn, sụt cân không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, các triệu chứng này không đặc hiệu cho gan nhiễm mỡ và cũng có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác.

Nếu tình trạng tổn thương gan kéo dài, bệnh có thể tiến triển thành viêm gan, xơ hóa gan, xơ gan, làm suy giảm chức năng gan. Khi bệnh ở giai đoạn nặng, người bệnh có thể xuất hiện vàng da, dễ chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc những biểu hiện liên quan đến suy giảm chức năng gan.

Bác sĩ Diệp cho biết hiện nay có đầy đủ phương tiện để đánh giá tình trạng và mức độ gan nhiễm mỡ. Vì vậy, người có yếu tố nguy cơ nên chủ động thăm khám, không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi kiểm tra.

Để phòng ngừa gan nhiễm mỡ điều chỉnh chế độ ăn uống và lối sống đóng vai trò quan trọng, cụ thể:

- Nên tăng cường rau xanh, trái cây tươi và thực phẩm giàu chất xơ;

- Hạn chế đồ ăn nhiều đường, dầu mỡ, thực phẩm chế biến sẵn và rượu bia.

- Cần duy trì hoạt động thể chất thường xuyên.

- Đặc biệt, giảm cân đúng mức có thể mang lại những cải thiện đáng kể đối với tình trạng tổn thương gan.

Bác sĩ Diệp cho biết, giảm trên 3% trọng lượng cơ thể có thể giúp cải thiện tình trạng nhiễm mỡ ở gan; giảm khoảng 5-7% có thể cải thiện tình trạng viêm gan; trong khi giảm trên 10% mới có thể cải thiện tình trạng xơ hóa gan.

Đối với người gầy mắc gan nhiễm mỡ, việc điều chỉnh không đơn thuần là giảm số cân nặng trên bàn cân mà cần tập trung giảm lượng mỡ dư thừa, tăng khối cơ và cải thiện chuyển hóa.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có các yếu tố nguy cơ chuyển hóa. Việc phát hiện sớm và điều chỉnh lối sống phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát gan nhiễm mỡ, hạn chế nguy cơ tiến triển thành các bệnh lý gan nghiêm trọng.