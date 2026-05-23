5 lý do bạn nên làm “chuyện ấy” vào buổi sáng

Không chỉ mang lại cảm giác gần gũi, làm "chuyện ấy" vào buổi sáng còn được cho là có nhiều lợi ích bất ngờ đối với tâm trạng và sức khỏe.

Cơ thể tỉnh táo và dễ tận hưởng hơn

Sau một giấc ngủ đủ dài, cơ thể thường được nghỉ ngơi và phục hồi tốt hơn so với cuối ngày – thời điểm nhiều người đã kiệt sức vì công việc, căng thẳng hoặc thiếu năng lượng. Khi tinh thần thư giãn và đầu óc tỉnh táo, việc tận hưởng cảm xúc cũng trở nên dễ dàng hơn.

Ngoài ra, việc được ở cạnh người mình yêu ngay khi thức dậy cũng tạo cảm giác gần gũi và kết nối tự nhiên hơn.

Giúp cơ thể vận động và tiêu hao năng lượng

Các chuyên gia cho rằng quan hệ tình dục cũng là một hình thức vận động thể chất nhẹ, có thể giúp cơ thể tăng nhịp tim, vận động cơ bắp và tiêu hao một phần năng lượng tương tự các bài tập cardio cường độ thấp.

Dù không thể thay thế hoàn toàn việc tập luyện thể thao, hoạt động này vẫn giúp cơ thể linh hoạt hơn và tạo cảm giác tràn đầy năng lượng vào đầu ngày.

Tâm trạng tích cực hơn suốt cả ngày

Một trong những lợi ích được nhắc đến nhiều nhất của “chuyện ấy” buổi sáng là khả năng cải thiện tâm trạng. Khi đạt cực khoái, cơ thể sẽ giải phóng các hormone như dopamine và oxytocin – thường được gọi là “hormone hạnh phúc”.

Những hormone này giúp giảm căng thẳng, tạo cảm giác thư giãn và tăng sự gắn kết cảm xúc giữa các cặp đôi. Vì vậy, nhiều người cho biết họ cảm thấy vui vẻ và dễ chịu hơn sau khi bắt đầu ngày mới bằng sự thân mật.

Có thể hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể

Một số nghiên cứu cho thấy đời sống tình dục điều độ có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ giấc ngủ và tăng cường hệ miễn dịch.

Quan hệ tình dục vào buổi sáng cũng được cho là giúp cơ thể lưu thông máu tốt hơn, tạo cảm giác khỏe khoắn và tràn đầy sinh lực. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều quan trọng vẫn là duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc và tập luyện thường xuyên.

Ham muốn tình dục thường cao hơn vào buổi sáng

Ở nam giới, nồng độ testosterone thường đạt mức cao hơn vào buổi sáng sau một đêm ngủ ngon. Điều này có thể khiến ham muốn tình dục tăng lên, đồng thời giúp cả hai dễ hòa hợp hơn trong những khoảnh khắc thân mật.

Với nhiều cặp đôi, đây cũng là khoảng thời gian ít bị phân tâm bởi công việc hay điện thoại, từ đó giúp họ tập trung hơn vào cảm xúc và sự kết nối với đối phương.