HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

5 lý do bạn nên làm “chuyện ấy” vào buổi sáng

Minh Khang
|

Vài phút thân mật vào buổi sáng có thể là cách giúp tinh thần phấn chấn hơn và làm mới đời sống tình cảm.

Không chỉ mang lại cảm giác gần gũi, làm "chuyện ấy" vào buổi sáng còn được cho là có nhiều lợi ích bất ngờ đối với tâm trạng và sức khỏe.

Cơ thể tỉnh táo và dễ tận hưởng hơn

Sau một giấc ngủ đủ dài, cơ thể thường được nghỉ ngơi và phục hồi tốt hơn so với cuối ngày – thời điểm nhiều người đã kiệt sức vì công việc, căng thẳng hoặc thiếu năng lượng. Khi tinh thần thư giãn và đầu óc tỉnh táo, việc tận hưởng cảm xúc cũng trở nên dễ dàng hơn.

Ngoài ra, việc được ở cạnh người mình yêu ngay khi thức dậy cũng tạo cảm giác gần gũi và kết nối tự nhiên hơn.

Giúp cơ thể vận động và tiêu hao năng lượng

Các chuyên gia cho rằng quan hệ tình dục cũng là một hình thức vận động thể chất nhẹ, có thể giúp cơ thể tăng nhịp tim, vận động cơ bắp và tiêu hao một phần năng lượng tương tự các bài tập cardio cường độ thấp.

Dù không thể thay thế hoàn toàn việc tập luyện thể thao, hoạt động này vẫn giúp cơ thể linh hoạt hơn và tạo cảm giác tràn đầy năng lượng vào đầu ngày.

- Ảnh 1.

Nguồn ảnh: iStock.

Tâm trạng tích cực hơn suốt cả ngày

Một trong những lợi ích được nhắc đến nhiều nhất của “chuyện ấy” buổi sáng là khả năng cải thiện tâm trạng. Khi đạt cực khoái, cơ thể sẽ giải phóng các hormone như dopamine và oxytocin – thường được gọi là “hormone hạnh phúc”.

Những hormone này giúp giảm căng thẳng, tạo cảm giác thư giãn và tăng sự gắn kết cảm xúc giữa các cặp đôi. Vì vậy, nhiều người cho biết họ cảm thấy vui vẻ và dễ chịu hơn sau khi bắt đầu ngày mới bằng sự thân mật.

Có thể hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể

Một số nghiên cứu cho thấy đời sống tình dục điều độ có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ giấc ngủ và tăng cường hệ miễn dịch.

Quan hệ tình dục vào buổi sáng cũng được cho là giúp cơ thể lưu thông máu tốt hơn, tạo cảm giác khỏe khoắn và tràn đầy sinh lực. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều quan trọng vẫn là duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc và tập luyện thường xuyên.

Ham muốn tình dục thường cao hơn vào buổi sáng

Ở nam giới, nồng độ testosterone thường đạt mức cao hơn vào buổi sáng sau một đêm ngủ ngon. Điều này có thể khiến ham muốn tình dục tăng lên, đồng thời giúp cả hai dễ hòa hợp hơn trong những khoảnh khắc thân mật.

Với nhiều cặp đôi, đây cũng là khoảng thời gian ít bị phân tâm bởi công việc hay điện thoại, từ đó giúp họ tập trung hơn vào cảm xúc và sự kết nối với đối phương.

Tổn thương gan vì uống hà thủ ô, mè đen trị rụng tóc theo cách nhiều người đang làm
Tags

chuyện ấy

Thầm thì chuyện ấy

ân ái

buổi sáng làm chuyện ấy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại