5 lỗi sai tai hại khi dùng lò vi sóng, nói mãi mà nhiều người vẫn… cố tình làm

Lò vi sóng được yêu thích trong những căn bếp hiện đại cũng như chốn văn phòng công sở bởi sự tiện lợi khó thay thế: hâm nóng thức ăn chỉ trong vài phút, rã đông thực phẩm nhanh chóng hay thậm chí nấu được nhiều món đơn giản. Tuy nhiên, chính vì sự tiện dụng đó mà nhiều người có thói quen dùng lò vi sóng một cách tùy tiện, dẫn đến giảm tuổi thọ thiết bị, mất an toàn, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Để tránh những rắc rối không đáng có, dưới đây là 5 điều quan trọng bạn cần lưu ý mỗi khi sử dụng lò vi sóng.

1. Không dùng vật dụng kim loại trong lò vi sóng

Đĩa, bát, muỗng hay hộp bằng kim loại tuyệt đối không được đưa vào lò vi sóng. Khi sóng điện từ gặp kim loại sẽ tạo ra hiện tượng phóng điện, vừa nguy hiểm cháy nổ, vừa dễ làm hỏng lò. Nếu muốn hâm nóng thức ăn, nên chọn hộp thủy tinh chịu nhiệt hoặc hộp nhựa có ký hiệu an toàn cho lò vi sóng.

2. Tránh hâm nóng thực phẩm có vỏ kín

Các món ăn như trứng nguyên vỏ, xúc xích chưa rạch, khoai tây cả củ hoặc hộp thực phẩm đậy kín nắp không được bỏ thẳng vào lò. Khi làm nóng, hơi nước tích tụ bên trong sẽ tạo áp suất cao và dễ gây nổ tung. Cách xử lý an toàn là cắt vài đường nhỏ hoặc mở nắp hờ để hơi thoát ra ngoài.

3. Không để lò chạy khi trống rỗng

Nhiều người có thói quen bật thử lò mà không cho gì vào. Đây là điều tối kỵ vì sóng vi ba không có chỗ hấp thụ, sẽ phản ngược lại gây hỏng bộ phát sóng. Lâu ngày sẽ khiến lò giảm tuổi thọ hoặc hỏng hẳn. Nếu cần kiểm tra, nên đặt một cốc nước trong lò để tránh tình trạng này.

4. Kiểm soát thời gian và công suất hợp lý

Không phải món nào cũng dùng được mức công suất cao hoặc thời gian lâu. Thức ăn nhiều dầu mỡ dễ bắn tung tóe, gây khói và bám bẩn bên trong. Các loại sữa, nước hay cháo nên để mức trung bình để tránh sôi trào. Việc căn chỉnh đúng công suất không chỉ giữ món ăn ngon mà còn giúp lò sạch sẽ, ít bám mùi.

5. Vệ sinh lò thường xuyên để tránh mùi khó chịu

Sau khi sử dụng, hơi nước và mùi thức ăn thường bám lại. Nếu không vệ sinh kịp thời, vi khuẩn sẽ sinh sôi và lò sẽ ám mùi rất khó chịu. Bạn nên lau sạch ngay khi còn ấm bằng khăn ẩm mềm. Định kỳ, có thể đặt một bát nước chanh hoặc giấm trong lò, bật vài phút để khử mùi hiệu quả.