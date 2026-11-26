Đinh lăng vừa làm cảnh, vừa có thể dùng làm rau ăn và dược liệu. Tuy nhiên, để tận dụng loại cây này mà không ảnh hưởng đến sức khỏe, có 5 điều các gia đình nên biết.

Từ lâu, đinh lăng đã trở thành loại cây quen thuộc trong vườn nhà của nhiều gia đình Việt. Người trồng để làm cảnh, người hái lá ăn cùng nem, gỏi cá, người lại chăm cây nhiều năm để lấy rễ ngâm rượu, bồi bổ sức khỏe.

Được ví von là "nhân sâm của người nghèo", đinh lăng chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học đáng chú ý. Tuy nhiên, có cây quý trong nhà cũng cần biết cách sử dụng.

5 điều cần biết khi trồng cây đinh lăng trong nhà

Cây đinh lăng (Ảnh: The Spruce)

1. Mua cây về làm cảnh, đừng vội hái lá ăn

Không phải tất cả các loại cây được gọi là đinh lăng đều có đặc điểm và dược tính giống nhau. Theo Khoa Dược, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa) là loài được sử dụng làm dược liệu.

Bên cạnh việc chọn đúng giống, các gia đình cần lưu ý đến cách chăm sóc cây trước khi mua về. Cây đinh lăng bán tại các nhà vườn với mục đích làm cảnh có thể được xử lý bằng những loại thuốc bảo vệ thực vật không dành cho cây thực phẩm.

Do đó, nếu mua đinh lăng để lấy lá ăn, nên hỏi kỹ người bán về giống cây, quá trình chăm sóc và loại thuốc đã sử dụng. Không nên hái lá ăn khi chưa xác định được độ an toàn.

2. Đừng chỉ nhìn lá xanh tốt, hãy kiểm tra cả đất dưới gốc

Nhiều gia đình tận dụng khoảng đất cạnh cổng, ven đường hoặc trước sân để trồng đinh lăng. Tuy nhiên, cây phát triển xanh tốt không đồng nghĩa với việc đất trồng không bị ô nhiễm.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), rau trồng trên đất nhiễm chì có thể khiến con người tiếp xúc với kim loại nặng thông qua việc ăn rau hoặc vô tình nuốt phải đất, bụi bám trên thực phẩm. Việc rửa lá chỉ giúp loại bỏ một phần chất ô nhiễm, không thể loại bỏ kim loại nặng đã được cây hấp thụ.

Nếu thường xuyên hái lá đinh lăng ăn, các gia đình nên ưu tiên trồng trong chậu có đất sạch hoặc tại những vị trí ít nguy cơ ô nhiễm.

3. Đừng thấy đinh lăng có khả năng hạ đường huyết mà đun nước uống mỗi ngày

Năm 2018, nhóm nhà khoa học Việt Nam công bố nghiên cứu cho thấy một hợp chất saponin được phân lập từ lá đinh lăng có khả năng làm giảm đường huyết sau ăn trên chuột. Hợp chất này có tác dụng ức chế một số enzyme tham gia vào quá trình phân giải carbohydrate.

Tuy nhiên, kết quả trên động vật không đồng nghĩa với việc uống nước lá đinh lăng có thể giúp người mắc tiểu đường kiểm soát đường huyết.

Người khỏe mạnh cũng không nên vì những công dụng được truyền miệng mà đun nước đinh lăng uống thay nước lọc mỗi ngày. Người mắc bệnh tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc để sử dụng loại lá này.

4. Đừng vội làm gối từ lá đinh lăng chưa đủ khô

Lá đinh lăng phơi khô (Ảnh: Tây Bắc TV)

Nhiều gia đình trồng đinh lăng trong nhà để có sẵn lá phơi khô làm gối, với mong muốn cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, nếu sơ chế và bảo quản không đúng cách, lá đinh lăng có thể trở thành nơi phát triển của nấm mốc.

Khi thu hái, nên chọn những lá khỏe mạnh, không bị sâu bệnh, rửa sạch bụi bẩn rồi để ráo nước. Khi phơi, cần trải lá thành lớp mỏng ở nơi sạch sẽ, thông thoáng, tránh chất thành đống khiến lá bên ngoài đã khô nhưng bên trong vẫn còn ẩm.

Chỉ nên cho lá vào ruột gối khi lá đã khô hoàn toàn, giòn và dễ vụn khi bóp nhẹ. Trong quá trình sử dụng, cần giữ gối ở nơi khô ráo, thường xuyên vệ sinh vỏ gối. Nếu ruột gối có mùi ẩm mốc hoặc xuất hiện đốm mốc, nên thay mới.

5. Đừng lạm dụng đinh lăng vì danh xưng "nhân sâm của người nghèo"

Đinh lăng và nhân sâm cùng thuộc họ Ngũ gia bì, đều chứa các hợp chất saponin nhưng là hai loài thực vật khác nhau. Cách gọi "nhân sâm của người nghèo" không có nghĩa đinh lăng có thể thay thế nhân sâm trong mọi trường hợp.

Đặc biệt, những gia đình trồng đinh lăng lâu năm để lấy rễ ngâm rượu không nên mặc định đây là thức uống bổ dưỡng cho mọi người.

Đinh lăng là cây có giá trị, nhưng dùng làm rau ăn khác với dùng làm thuốc. Nếu muốn sử dụng để điều trị bệnh hoặc bồi bổ sức khỏe, nên tham khảo ý kiến của người có chuyên môn.

Tổng hợp