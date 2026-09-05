Sử dụng quá nhiều đồ ngọt trong khẩu phần ăn uống có thể tiềm ẩn những nguy cơ không tốt cho sức khỏe.

Dưới đây là 5 lời khuyên cho những ai thích đồ ngọt.

Không nên uống nước ngọt thay nước lọc

Một trong những thói quen dễ khiến lượng đường trong khẩu phần tăng nhanh là uống nước ngọt, trà sữa, nước tăng lực, trà đóng chai hoặc các loại nước pha sẵn để giải khát.

Điểm đáng lưu ý là đường ở dạng đồ uống thường được hấp thu nhanh, trong khi một cốc nước ngọt lại không tạo cảm giác no tương ứng với lượng năng lượng cung cấp. Nếu duy trì thói quen này hằng ngày, tổng lượng đường và năng lượng nạp vào cơ thể có thể tăng đáng kể.

Thay vì sử dụng đồ uống có đường để giải khát, nước lọc nên là lựa chọn chính. Nếu thích vị ngọt, có thể giảm dần lượng đường trong đồ uống để hình thành lại thói quen vị giác.

Không nên tiêu thụ quá nhiều đường (Ảnh minh họa).

Không cho thêm đường vào mọi món ăn, thức uống

Nhiều người có thói quen cho đường vào cà phê, trà, nước chanh hoặc các món ăn dù thực phẩm đã có vị ngọt tự nhiên.

Một thìa đường có thể không tạo ra vấn đề ngay lập tức, nhưng nếu ngày nào cũng thêm đường vào nhiều món, lượng đường bổ sung sẽ cộng dồn.

Cách đơn giản là giảm dần lượng đường thay vì cắt hoàn toàn trong một ngày. Sau một thời gian, vị giác có thể thích nghi với mức độ ngọt thấp hơn.

Đừng nghĩ rằng đường nâu, mật ong hay đường thốt nốt có thể dùng thoải mái

Không ít người cho rằng chỉ đường trắng mới cần hạn chế, còn mật ong, đường nâu hay đường thốt nốt là những lựa chọn có thể sử dụng thoải mái.

Thực tế, dù nguồn gốc và thành phần có thể khác nhau, những sản phẩm này vẫn cung cấp đường và năng lượng. Việc thay đường trắng bằng một loại chất tạo ngọt khác không có nghĩa là có thể sử dụng không giới hạn.

Điều quan trọng hơn là kiểm soát tổng lượng đường bổ sung trong chế độ ăn.

Không ăn bánh kẹo, bánh ngọt như món ăn vặt mỗi ngày

Bánh quy, bánh ngọt, kẹo, chocolate, kem và nhiều loại đồ ăn vặt chế biến sẵn có thể chứa lượng đường đáng kể. Khi được sử dụng thường xuyên, chúng không chỉ làm tăng lượng đường mà còn có thể khiến tổng năng lượng khẩu phần vượt nhu cầu của cơ thể.

Nếu thường xuyên cảm thấy thèm đồ ngọt, có thể thay một phần bằng trái cây nguyên quả. Chất xơ trong trái cây giúp tạo cảm giác no tốt hơn so với nhiều loại đồ ngọt chế biến sẵn.

Không cần loại bỏ hoàn toàn đường

Đường không phải thực phẩm bắt buộc phải loại bỏ hoàn toàn. Điều quan trọng là tránh tình trạng tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung mà không nhận ra.

Thay vì chỉ quan tâm đến lượng đường cho thêm vào cà phê hay một bát chè, mỗi người nên chú ý cả những nguồn đường "ẩn" trong nước ngọt, trà đóng chai, bánh kẹo, đồ ăn chế biến sẵn và các loại đồ uống pha chế.

Bỏ thói quen uống đồ ngọt hằng ngày, giảm lượng đường thêm vào món ăn, hạn chế bánh kẹo và đọc kỹ nhãn thực phẩm là những bước đơn giản nhưng có thể giúp giảm đáng kể lượng đường nạp vào cơ thể mỗi ngày.