Vitamin C: Được đóng gói với các đặc tính chống oxy hóa, vitamin C tăng cường khả năng miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tác hại từ các gốc tự do. Nó cũng hỗ trợ tạo ra collagen, chữa lành vết thương và hấp thu sắt.