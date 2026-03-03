5 loại rau rẻ bèo giúp kích thích mọc tóc, bồi bổ gan lại làm đẹp da mặt, chợ Việt nào cũng có bán

Vào mùa xuân, nhiều người cảm thấy mệt mỏi, da xỉn màu, dễ cáu gắt và ăn uống kém ngon. Theo quan niệm Đông y, điều này liên quan đến gan khí không được điều đạt và tỳ vị suy yếu. Gan chủ sơ tiết, tỳ là nguồn sinh hóa khí huyết. Mùa xuân gan khí vượng, nếu mất cân bằng có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, từ đó làm khí huyết không đủ, sắc mặt kém tươi.

Vì vậy, trong giai đoạn này, nên ưu tiên những thực phẩm có thể dưỡng gan và tỳ vị một cách hài hòa, đồng thời giúp kích thích mọc tóc, làm đẹp da mặt.

1. Hẹ

Hẹ là loại rau đặc trưng của mùa xuân. Theo Đông y, hẹ có tính ấm, hỗ trợ dương khí thăng phát và làm ấm tỳ vị. Một món đơn giản, dễ làm là hẹ xào óc chó.

Chỉ cần rang óc chó với lửa nhỏ đến khi giòn, sau đó cho hẹ đã cắt khúc vào đảo nhanh tay trên lửa lớn, nêm gia vị vừa phải để giữ vị tươi tự nhiên. Hẹ nên cắt đến đâu xào đến đó để hạn chế thất thoát dưỡng chất.

Hẹ hỗ trợ dương khí đi lên, óc chó giàu chất béo tốt và vi chất. Thỉnh thoảng bổ sung món này trong thực đơn xuân có thể giúp cơ thể ấm lên nhẹ nhàng, giảm cảm giác lạnh tích tụ sau mùa đông.

2. Giá đỗ

Mùa xuân mưa nhiều, một số người cảm thấy nặng người, bứt rứt. Giá đỗ là mầm non đang phát triển, giàu enzyme và vitamin nhóm B. Theo quan niệm truyền thống, giá giúp sơ gan, kiện tỳ và lợi thấp.

Có thể nấu canh cá diếc với giá đỗ. Cá áp chảo sơ, thêm nước sôi và vài lát gừng, đun đến khi nước chuyển màu trắng sữa rồi cho giá vào nấu thêm vài phút, nêm muối vừa ăn. Cá cung cấp protein dễ tiêu, giá bổ sung chất xơ và vitamin, giúp bữa ăn nhẹ bụng hơn trong những ngày xuân ẩm ướt.

3. Rau hương xuân

Rau hương xuân là đặc sản theo mùa. Món phổ biến là hương xuân trộn đậu phụ. Rau cần chần nước sôi khoảng một phút để giảm vị chát và hàm lượng oxalat tự nhiên, sau đó thái nhỏ. Đậu phụ cắt hạt lựu, chần sơ cho bớt mùi đậu sống rồi trộn cùng rau, thêm chút muối và dầu mè.

Sự kết hợp này tạo vị thanh nhẹ, không dầu mỡ, phù hợp khi cảm thấy chán ăn. Đậu phụ cung cấp protein thực vật và canxi, giúp cân bằng lại tính ấm của rau, tạo món ăn dễ tiêu hóa.

4. Rau bồ công anh (tề thái)

Rau bồ công anh thường xuất hiện nhiều vào mùa xuân. Theo kinh nghiệm dân gian, loại rau này giúp điều hòa gan và hỗ trợ tiêu hóa. Có thể nấu canh bồ công anh với đậu phụ và nấm hương.

Sau khi chần rau, thái nhỏ. Đun sôi nước dùng, cho nấm và đậu phụ vào trước, nêm nhẹ rồi thêm rau, khuấy đều, có thể tạo độ sánh bằng một ít bột năng. Món canh thanh mát, dễ ăn, phù hợp khi cơ thể có cảm giác nóng trong nhẹ hoặc bứt rứt.

5. Khoai mỡ

Mùa xuân dưỡng gan nhưng không nên quên kiện tỳ. Khoai mỡ có tính ôn hòa, thường được nấu cùng kê thành cháo. Chỉ cần đun sôi nước, cho kê và khoai mỡ đã cắt nhỏ vào, nấu nhỏ lửa khoảng 30 đến 40 phút. Có thể thêm vài quả táo đỏ để tăng vị ngọt tự nhiên.

Kê hỗ trợ dạ dày, khoai mỡ cung cấp tinh bột phức và chất xơ hòa tan. Món cháo ấm bụng, dễ tiêu, phù hợp cho bữa sáng hoặc tối nhẹ nhàng, đặc biệt khi cảm thấy ăn uống kém ngon.

Ăn theo mùa để cơ thể thích nghi tốt hơn

Dù nhìn dưới góc độ Đông y hay dinh dưỡng hiện đại, việc ưu tiên rau củ theo mùa luôn có lợi. Thực phẩm tươi, đúng vụ thường giàu dưỡng chất và phù hợp với nhu cầu sinh lý của cơ thể trong từng thời điểm.

Bên cạnh các món trên, có thể bổ sung thêm táo đỏ, kê hoặc các thực phẩm vị ngọt tự nhiên để hỗ trợ tiêu hóa. Khi gan khí được điều hòa và tỳ vị hoạt động ổn định, cơ thể sẽ hấp thu tốt hơn, từ đó sắc da và năng lượng cũng cải thiện dần theo thời gian.

