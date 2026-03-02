Lạng Sơn: Nhìn giống rau cần nên vội hái đem về nấu ăn, 3 người bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu

Tối ngày 01/3/2026 vừa qua, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận 3 trường hợp có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn một loại rau dại không rõ nguồn gốc.

Ảnh: BV

Theo khai thác, tối cùng ngày 3 bệnh nhân cùng 1 số người khác là đồng nghiệp có hái rau dại mọc ven bờ ruộng về để ăn vì nghĩ là rau cần. Sau ăn khoảng 1 giờ, tất cả những người ăn cùng xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ra thức ăn kèm đau đầu chóng mặt, tê bì miệng, lưỡi. 3 bệnh nhân có triệu chứng nặng nhất đã vào viện, nhập khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Các biện pháp xử trí tích cực ngộ độc được thiết lâp. Hiện tại, sau điều trị cấp cứu, cả 3 bệnh nhân toàn trạng tạm ổn định, triệu chứng cải thiện hơn, tuy nhiên vẫn đang được theo dõi thêm tại khoa.

Nguyên nhân ngộ độc xảy ra do người dân không nhận dạng được các loại rau có thể ăn được và các loại rau dại chứa các chất độc. May mắn đây chỉ là những trường hợp ngộ độc có biểu hiện nhẹ, không có các triệu chứng nguy hiểm đến tính mạng như suy hô hấp, suy tuần hoàn, rối loạn chuyển hóa, suy đa tạng…

Qua trường hợp này, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn gửi lời cảnh báo tới người dân: Hãy sáng suốt trong lựa chọn thực phẩm ăn uống. Không ăn những loại rau dại, nấm ngoài tự nhiên khi chưa biết rõ về chủng loại và độc chất của chúng, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.