5 loại rau "bổ hơn thịt, rẻ hơn thuốc", bán đầy rẫy ở chợ Việt

Trong bữa cơm gia đình Việt, rau xanh luôn là phần không thể thiếu. Không chỉ giúp cân bằng dinh dưỡng, nhiều loại rau còn chứa lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào. Đặc biệt, có những loại rau quen thuộc ở chợ truyền thống, giá chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng mỗi bó nhưng giá trị dinh dưỡng lại rất đáng nể. Nếu thấy chúng xuất hiện trên sạp rau, bạn đừng nên bỏ qua.

1. Rau ngót

Rau ngót là một trong những loại rau phổ biến nhất trong bữa cơm gia đình Việt. Loại rau này chứa nhiều vitamin C, vitamin A, canxi và sắt, giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa và tốt cho làn da. Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng còn cho thấy hàm lượng vitamin C trong rau ngót khá cao, thậm chí vượt trội hơn một số loại trái cây.

Rau ngót thường được dùng để nấu canh với thịt băm, tôm hoặc nấu cùng cua đồng. Vị ngọt tự nhiên của rau khiến món ăn thanh mát, dễ ăn, đặc biệt phù hợp trong những ngày nóng. Giá rau ngót ngoài chợ thường khá rẻ, dao động khoảng 5.000-15.000 đồng/bó tùy mùa. Khi mua, nên chọn bó rau có lá xanh đậm, tươi, không bị dập nát hay vàng úa. Nếu thấy lá quá non hoặc quá già, chất lượng món ăn có thể sẽ không ngon.

2. Rau dền

Rau dền được nhiều người gọi vui là "siêu thực phẩm bình dân" vì giàu dinh dưỡng nhưng giá lại rất phải chăng. Loại rau này chứa nhiều chất xơ, vitamin A, vitamin C, cùng các khoáng chất như sắt và canxi. Rau dền đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa và giúp hỗ trợ quá trình tạo máu.

Ở chợ, rau dền thường có hai loại phổ biến là rau dền xanh và rau dền đỏ. Rau dền đỏ được nhiều người yêu thích vì khi nấu canh sẽ cho màu sắc bắt mắt và vị ngọt nhẹ. Giá rau dền thường dao động khoảng 10.000- 20.000 đồng/bó. Khi mua, nên chọn rau có thân non, lá tươi và không bị sâu. Nếu thấy thân quá to và cứng, rau có thể đã già, khi nấu sẽ không mềm và ngon.

3. Rau cải xoăn

Rau cải xoăn, còn gọi là cải kale, những năm gần đây trở thành loại rau được nhiều người quan tâm vì giá trị dinh dưỡng cao. Cải xoăn chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin K, vitamin C và chất xơ, được đánh giá là tốt cho tim mạch và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

So với các loại rau truyền thống, cải xoăn có giá cao hơn. Tại các siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm sạch, giá thường dao động từ khoảng 40.000-70.000 đồng/kg tùy loại và nguồn gốc. Dù vậy, nhiều người vẫn sẵn sàng mua vì đây là loại rau giàu dưỡng chất. Khi chọn cải xoăn, nên ưu tiên những bó có lá xanh đậm, cuộn xoăn tự nhiên và không bị dập nát. Lá càng tươi thì hàm lượng dinh dưỡng càng được giữ tốt.

4. Rau mồng tơi

Rau mồng tơi là loại rau quen thuộc trong bữa ăn mùa hè nhờ tính mát và dễ chế biến. Rau chứa nhiều chất xơ, vitamin A và các khoáng chất có lợi cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, mồng tơi còn được nhiều người sử dụng để hỗ trợ thanh nhiệt và làm dịu cơ thể trong những ngày nóng.

Món phổ biến nhất từ rau mồng tơi là canh mồng tơi nấu với cua đồng hoặc tôm khô. Vị ngọt nhẹ cùng độ sánh đặc trưng của rau khiến món ăn trở nên hấp dẫn. Giá rau mồng tơi thường chỉ khoảng 10.000-15.000 đồng/bó. Khi mua, nên chọn những cọng rau còn non, lá xanh mướt và không bị nhớt hay dập nát. Rau càng non thì khi nấu càng mềm và ngon.

5. Rau muống

Rau muống gần như là loại rau "quốc dân" trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Loại rau này chứa nhiều vitamin A, vitamin C và chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Rau muống có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau như luộc, xào tỏi, nấu canh hoặc trộn gỏi. Mỗi cách nấu đều mang lại hương vị riêng, dễ ăn và phù hợp với nhiều món ăn khác. Giá rau muống khá rẻ, thường chỉ từ 12.000-25.000 đồng/bó. Khi chọn mua, nên chú ý những bó rau có thân nhỏ, lá xanh tươi và không bị dập. Nếu thân rau quá to hoặc có màu xanh đậm bất thường, nên cân nhắc vì có thể rau đã già hoặc được trồng bằng phương pháp không đảm bảo.

