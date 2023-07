5 loại nước giúp ‘cậu nhỏ’ luôn khỏe mạnh, sung mãn, nên bổ sung thêm vào chế độ ăn uống

"Dinh dưỡng, không chỉ bao gồm những gì chúng ta ăn mà còn cả những gì chúng ta uống, đóng một vai trò quan trọng khi nói đến sức khỏe tình dục", bác sĩ y khoa Amy Pearlman, bác sĩ về tiết niệu, sức khỏe tình dục và nội tiết tố nam cho biết.

Bác sĩ Amy giải thích thêm: "Sự cương cứng của nam giới phụ thuộc vào mức độ giải phóng oxit nitric của cơ thể. Tình trạng viêm nhiễm do thói quen xấu có thể đẩy nhanh tốc độ phá hủy oxit nitric (oxit nitric cần thiết cho chức năng cương dương, làm giãn các mạch máu và cơ trơn, cho phép tăng lưu lượng máu đến dương vật) và có thể góp phần gây ra các vấn đề về rối loạn cương dương".

"Trong khi một số loại thực phẩm có thể gây ảnh hưởng tới sự cương cứng của "cậu nhỏ" thì một số loại đồ uống lại có thể giúp tăng lưu lượng máu, ngăn ngừa tổn thương các tế bào giải phóng oxit nitric và giúp bạn duy trì sức khỏe tình dục", chuyên gia Pearlman nói.

Dưới đây là 5 loại đồ uống tốt cho "cậu nhỏ" được các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng gợi ý.

5 đồ uống tốt cho "cậu nhỏ"

1. Nước

Để cải thiện sức khỏe tổng thể cũng như sức khỏe tình dục, trước tiên nam giới cần đảm bảo rằng uống đủ lượng nước cần thiết hàng ngày.

Chuyên gia Pearlman nói: "Nước rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, bao gồm cả chức năng tình dục và việc giữ đủ nước sẽ thúc đẩy lưu lượng máu lưu thông hiệu quả, là điều cần thiết để "cậu nhỏ" cương cứng và duy trì sự cương cứng".

2. Nước ép dưa hấu

Dưa hấu chứa một loại axit amin có lợi cho sức khỏe tình dục của nam giới.

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker cho biết: "Nước ép dưa hấu có chứa citrulline, một loại axit amin có thể giúp cải thiện lưu lượng máu đến các vùng khác nhau của cơ thể, bao gồm cả dương vật. Điều này có thể giúp nam giới đạt được sự cương cứng khi quan hệ".

Trên thực tế, một nghiên cứu nhỏ được công bố trên tạp chí Tiết niệu cho thấy việc bổ sung axit amin citrulline đã giúp 12 trong số 24 người tham gia bị rối loạn cương dương nhẹ cải thiện khả năng cương dương.

3. Nước ép cà chua

Cà chua chứa các hợp chất thực vật có thể giúp tăng thời gian cương cứng. Cà chua chứa hàm lượng lycopene cao, đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tình dục. Theo một nghiên cứu, những người có chế độ ăn uống chứa ít lượng lycopene có nguy cơ mắc chứng rối loạn cương dương cao hơn.

Một lợi ích khác của lycopene liên quan đến sức khỏe nam giới là khả năng giúp giữ cho tuyến tiền liệt của bạn khỏe mạnh. Trên thực tế, một phân tích tổng hợp được công bố trên tạp chí Medicine cũng chỉ ra rằng lycopene có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt.

4. Các loại sinh tố từ rau củ quả

Các loại rau củ quả chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin cần thiết cho sức khỏe.

Chuyên gia Pearlman cho biết: "Các loại sinh tố kết hợp từ nhiều loại rau củ quả chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C, E, đã được chứng minh giúp cải thiện chức năng cương dương bằng cách ngăn ngừa tổn thương các tế bào sản xuất oxit nitric.

Vitamin C được tìm thấy trong các loại trái cây như cam và dâu tây, vitamin E có thể được tìm thấy trong dầu thực vật, các loại hạt và các loại quả như xoài, bơ. Mọi người có thể cân nhắc, kết hợp các loại thực phẩm bổ dưỡng này vào một ly sinh tố".

5. Nước ép củ dền

Nước ép củ dền có thể đem lại những lợi ích đáng ngạc nhiên cho ‘cậu nhỏ’. Chuyên gia dinh dưỡng Katherine Gomez, cho biết: "Nitrates trong nước ép củ dền có thể cải thiện lưu lượng máu và tăng cường khả năng cương cứng".

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sinh lý Hoa Kỳ cho thấy bổ sung nitrat giúp tăng lưu lượng máu đến các bộ phận trong cơ thể, bao gồm cả "cậu nhỏ".

Nguồn: Eat this not that