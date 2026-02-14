5 loài hoa nên tránh cắm ngày Tết: Tán lộc, đặt đâu trong nhà cũng không tốt cho sức khỏe

Trong những ngày Tết hiện nay, hoa rất đa dạng. Không chỉ đào – mai, mọi người có xu hướng thích cắm những loại hoa có mùi thơm. Tuy nhiên, không phải loại hoa nào có hương thơm cũng phù hợp để cắm trong nhà, nhất là trong không gian kín những ngày đầu xuân. Một số loài hoa có mùi hương nồng hoặc đặc trưng còn bị cho là tán lộc, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhưng vẫn được nhiều gia đình vô tình trưng bày.

Dưới đây là 5 loài hoa thường không được khuyến khích cắm trong nhà dịp Tết.

Hoa dạ lan hương

Dạ lan hương nổi tiếng với hương thơm mạnh, đặc biệt vào ban đêm. Khi đặt trong không gian kín như phòng khách, phòng ngủ, mùi hương này có thể gây đau đầu, khó ngủ, căng thẳng thần kinh, nhất là với người già, trẻ nhỏ hoặc người nhạy cảm với mùi.

Về phong thủy, mùi hương quá nồng được cho là làm rối loạn trường khí trong nhà, khiến năng lượng khó lưu thông, từ đó ảnh hưởng đến vận khí đầu năm. Chính vì vậy, dạ lan hương thường chỉ phù hợp trồng ngoài sân vườn hoặc không gian mở, thay vì cắm trong nhà dịp Tết.

Hoa huệ ta

Hoa huệ ta, đặc biệt là huệ trắng, có mùi hương lan xa và khá đậm. Đây là loài hoa thường được sử dụng trong thờ cúng nhờ vẻ đẹp thanh khiết. Chỉ nên cắm huệ trắng với số lượng ít trưng trên bàn thờ. Vì nếu cắm nhiều huệ trắng trong không gian sinh hoạt ngày Tết, mùi hương nặng có thể khiến không khí trở nên u tịch, trầm lắng, không phù hợp với tinh thần vui tươi, rộn ràng của những ngày đầu năm.

Dân gian cho rằng, trưng huệ trắng trong nhà dịp Tết dễ làm giảm sinh khí, ảnh hưởng đến cảm xúc và tinh thần của các thành viên trong gia đình.

Hoa lan tỏi

Lan tỏi là loài hoa có hình dáng đẹp, màu sắc bắt mắt nhưng khi nở lại tỏa ra mùi hăng giống mùi tỏi. Chính đặc điểm này khiến lan tỏi thường không được khuyến khích trưng trong nhà, nhất là khi có khách đến chơi Tết.

Theo quan niệm dân gian, mùi hăng nồng không chỉ gây khó chịu mà còn bị cho là làm phân tán vận khí tốt, khiến tài lộc khó tụ. Về mặt sức khỏe, mùi lan tỏi trong không gian kín có thể gây cảm giác buồn nôn, đau đầu với người nhạy cảm.

Hoa thiên lý

Hoa thiên lý có hương thơm dịu khi trồng ngoài trời, nhưng nếu cắm trong nhà, đặc biệt vào ban đêm, mùi thơm lại trở nên khá đậm. Việc đặt hoa thiên lý trong phòng kín có thể gây đau đầu, mệt mỏi, khó tập trung, ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Theo phong thủy, thiên lý phù hợp trồng ngoài vườn để đón gió và ánh sáng tự nhiên hơn là mang vào nhà. Ngày Tết – thời điểm cần năng lượng dương mạnh mẽ – việc cắm hoa thiên lý trong nhà được cho là không thật sự lý tưởng.

Hoa sứ

Hoa sứ, hay còn gọi là hoa đại, có mùi hương ngọt và rất đặc trưng. Nếu cắm trong không gian kín thời gian dài, mùi hương này dễ gây choáng váng, buồn nôn, đặc biệt với người cao tuổi hoặc người có tiền sử đau đầu.

Bên cạnh yếu tố sức khỏe, hoa sứ còn gắn với hình ảnh đền chùa, nghĩa địa trong quan niệm dân gian. Vì vậy, nhiều gia đình kiêng trưng hoa sứ trong nhà ngày Tết để tránh cảm giác lạnh lẽo, không may mắn đầu năm.

Các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, dịp Tết nên ưu tiên những loài hoa có hương nhẹ, tươi lâu, màu sắc rực rỡ như hoa đào, hoa mai, cúc vàng, đồng tiền hay lan hồ điệp. Những loại hoa này vừa an toàn cho sức khỏe, vừa mang ý nghĩa may mắn, sung túc và khởi đầu thuận lợi.

Việc tránh cắm những loài hoa có mùi hương quá nồng trong nhà không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe các thành viên mà còn góp phần giữ cho không gian Tết luôn dễ chịu, ấm áp – đúng tinh thần sum vầy của ngày đầu xuân.



