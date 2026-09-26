5 loại gia vị dễ kiếm ngay trong bếp khiến chuột 'sợ', không dám đến gần nhà

Chuột có khứu giác rất nhạy. Một số mùi mạnh từ những loại gia vị quen thuộc trong nhà bếp có thể khiến chúng khó chịu và tránh xa trong một thời gian.

Nếu phát hiện chuột thường xuyên xuất hiện trong nhà, ngoài việc tìm cách loại bỏ nguồn thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn của chúng, gia chủ có thể thử sử dụng một số loại gia vị có mùi mạnh dưới đây.

1. Bạc hà

Bạc hà, đặc biệt là tinh dầu bạc hà, thường được nhắc đến như một mùi mà chuột không thích.

Mùi bạc hà khá mạnh và dễ lan trong không gian. Vì vậy, một số gia đình sử dụng bông gòn thấm tinh dầu bạc hà rồi đặt ở những vị trí chuột thường đi qua như góc tủ, khu vực gần cửa hoặc những khe nhỏ.

2. Đinh hương

Đinh hương có mùi tinh dầu đặc trưng và khá nồng. Đây cũng là một trong những nguyên liệu được nhắc đến trong các công thức xua đuổi động vật gây hại.

Có thể đặt một lượng nhỏ đinh hương ở những khu vực chuột thường xuất hiện. Mùi càng mạnh thì khả năng gây khó chịu cho chuột càng rõ, nhưng hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào không gian, mức độ chuột xâm nhập và nguồn thức ăn có sẵn.

Ảnh minh họa

3. Quế

Quế không chỉ được sử dụng để tạo hương cho món ăn mà còn có mùi tinh dầu mạnh. Một số hướng dẫn kiểm soát động vật gây hại liệt kê quế trong nhóm nguyên liệu có thể được sử dụng với mục đích xua đuổi.

Gia chủ có thể sử dụng thanh quế hoặc bột quế tại những vị trí cần hạn chế chuột lui tới.

Dù vậy, quế không thể thay thế các biện pháp kiểm soát chuột cơ bản. Nếu trong nhà vẫn có thức ăn, rác hoặc nguồn nước dễ tiếp cận, chuột có thể tiếp tục quay lại bất chấp mùi xua đuổi.

4. Tỏi

Tỏi có mùi đặc trưng do các hợp chất chứa lưu huỳnh tạo nên. Mùi này có thể gây khó chịu cho một số loài động vật và tỏi cũng được đề cập trong nhóm nguyên liệu có thể sử dụng để xua đuổi động vật gây hại.

Nếu thử phương pháp này, có thể đặt tỏi ở những vị trí chuột thường xuất hiện. Tuy nhiên, tỏi tươi sẽ mất mùi theo thời gian và cần thay mới.

5. Ớt và các chất cay

Mùi và vị cay từ ớt, đặc biệt là các sản phẩm chứa hợp chất tạo vị cay, cũng được sử dụng trong một số loại chất xua đuổi động vật.

Tuy nhiên, việc rắc bột ớt khắp nhà không phải là giải pháp phù hợp. Bột cay có thể phát tán trong không khí, gây kích ứng mắt và đường hô hấp, đặc biệt với trẻ nhỏ và vật nuôi.

Vì vậy, nếu sử dụng các sản phẩm có thành phần cay để xua đuổi động vật, cần đặt ở vị trí phù hợp và tránh để người hoặc vật nuôi tiếp xúc trực tiếp.

Muốn đuổi chuột, chỉ dùng gia vị là chưa đủ

Mùi mạnh có thể khiến chuột tránh một khu vực trong thời gian nhất định, nhưng đây không phải biện pháp kiểm soát lâu dài.

Theo các hướng dẫn kiểm soát chuột trong nhà, biện pháp quan trọng hơn là tìm và bịt kín những lối chuột có thể đi vào. Chuột có thể chui qua những khe hở rất nhỏ, vì vậy cần kiểm tra các vị trí quanh cửa, đường ống, tường, mái nhà và các khu vực tiếp giáp bên ngoài.

Bên cạnh đó, cần cất kín thực phẩm, dọn sạch vụn thức ăn, đậy kín thùng rác và hạn chế những nơi có thể trở thành chỗ trú ẩn của chuột.