5 loại cây nên trồng trước mộ tổ tiên để tăng phúc lộc cho con cháu

Vì vậy, việc chăm sóc, bài trí không gian xung quanh mộ phần, đặc biệt là lựa chọn cây trồng phía trước, luôn được coi trọng. Những loại cây phù hợp không chỉ giúp tạo cảnh quan thanh tịnh mà còn góp phần tụ khí, tăng phúc lộc cho con cháu.

Dưới đây là 5 loại cây được nhiều chuyên gia phong thủy khuyên nên trồng trước mộ phần:

Cây tùng : Biểu tượng của sự bền bỉ và trường tồn

Tùng là loại cây với đặc tính sống lâu năm, chịu được điều kiện khắc nghiệt, cây tùng tượng trưng cho sự trường thọ và ý chí kiên cường.

Trong phong thủy, tùng được cho là có khả năng giữ vững "long mạch", hạn chế sự xói mòn của đất, đồng thời giúp ổn định năng lượng quanh mộ phần. Trồng tùng trước mộ mang ý nghĩa cầu mong con cháu đời sau vững vàng, bền chí, gia đạo lâu dài.

Cây bách: Trấn giữ và thanh lọc không gian

Cây bách có dáng thẳng, xanh tốt quanh năm, thường xuất hiện ở những nơi linh thiêng. Theo quan niệm dân gian, bách mang tính "trấn", giúp xua đuổi tà khí và giữ cho không gian yên tĩnh, trang nghiêm.

Khi trồng trước mộ, cây bách không chỉ tạo cảm giác uy nghi, tĩnh tại mà còn góp phần cân bằng âm dương, giúp khu vực mộ phần luôn ổn định về mặt phong thủy.

Cúc vàng: Biểu tượng của hiếu kính và tưởng nhớ

Cúc vàng là loài hoa gắn liền với sự tưởng niệm và lòng hiếu thảo. Màu vàng tượng trưng cho sự ấm áp, ánh sáng và sự tiếp nối.

Việc trồng cúc vàng trước mộ phần thể hiện sự kính trọng, biết ơn đối với tổ tiên. Ngoài ra, loài hoa này còn dễ chăm sóc, nở hoa theo mùa, giúp không gian mộ phần luôn tươi mới, tránh cảm giác u tịch.

Lưỡi hổ: "Lá chắn" bảo vệ năng lượng

Lưỡi hổ là loại cây có sức sống mạnh, dễ trồng và không cần chăm sóc nhiều. Trong phong thủy, cây được xem như một "lá chắn" giúp hấp thụ khí xấu, bảo vệ khu vực xung quanh khỏi những nguồn năng lượng tiêu cực.

Với kích thước gọn gàng, lưỡi hổ đặc biệt phù hợp với những phần mộ nhỏ hoặc khu vực có diện tích hạn chế, vừa đảm bảo yếu tố phong thủy vừa giữ được sự gọn gàng, sạch sẽ.

Phát tài (thiết mộc lan): Gửi gắm mong ước hưng thịnh

Đúng như tên gọi, cây phát tài mang ý nghĩa thu hút tài lộc, may mắn và sự phát triển. Khi trồng trước mộ phần, loài cây này thể hiện mong ước con cháu được phù hộ, cuộc sống thuận lợi, gia đình hưng thịnh.

Ngoài giá trị phong thủy, cây phát tài còn có hình dáng đẹp, tạo điểm nhấn xanh mát cho khu mộ, giúp không gian trở nên hài hòa hơn.

Những lưu ý khi trồng cây trước mộ phần

Dù lựa chọn loại cây nào, yếu tố quan trọng vẫn là sự phù hợp và hài hòa với tổng thể không gian. Một số nguyên tắc cần lưu ý:

- Tránh cây có rễ lớn, lan rộng như đa, si… vì có thể làm ảnh hưởng đến kết cấu mộ.

- Không trồng cây gai góc hoặc mang sát khí mạnh, dễ tạo cảm giác nặng nề, bất an.

- Ưu tiên cây dễ sống, ít rụng lá, giúp giữ gìn sự sạch sẽ, trang nghiêm.

- Không trồng cây quá cao che khuất mộ, tránh tình trạng "bít khí", làm giảm lưu thông năng lượng.

Việc trồng cây trước mộ phần không đơn thuần là làm đẹp cảnh quan mà còn mang nhiều ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Lựa chọn đúng loại cây, chăm sóc cẩn thận sẽ góp phần tạo nên không gian yên bình, đồng thời gửi gắm mong ước về sự bình an, hưng thịnh cho cả gia đình và dòng tộc.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo.