HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

5 loại cây mà chuột rất "ghét": Hãy trồng ngay trong vườn nhà

Lam Chi
|

Không chỉ làm đẹp vườn hay dùng trong bếp, một số loại cây còn có tác dụng hạn chế chuột ghé thăm.

Chuột có thể xuất hiện trong vườn quanh năm, nhưng thường đi xa hơn để tìm thức ăn và nơi trú ẩn vào mùa thu, mùa đông. Thỉnh thoảng bắt gặp một con chuột chưa hẳn là điều đáng lo. Tuy nhiên, nếu muốn bảo vệ cây cối và hạn chế chúng tìm đường vào nhà, gia chủ có thể cân nhắc tận dụng những loại cây có mùi hương mạnh.

Chia sẻ trên mạng xã hội, tài khoản Plant Lover, một người yêu làm vườn, gợi ý 5 lựa chọn dựa trên sự nhạy cảm của chuột với một số mùi. Nhiều cây trong số này còn có thể làm cảnh, thu hút côn trùng có ích hoặc dùng làm gia vị.

1. Cây bạc hà

- Ảnh 1.

Cây bạc hà có tác dụng xua đuổi chuột (Ảnh: The Spruce)

Bạc hà có mùi menthol mạnh, được Plant Lover cho là đặc biệt khó chịu với chuột nhắt. Tinh dầu bạc hà thường xuất hiện trong các mẹo xua chuột trong nhà. Còn khi chăm sóc vườn, Plant Lover ưu tiên trồng cây để duy trì nguồn hương lâu hơn so với việc nhỏ tinh dầu. Cây có thể trồng gần nhà hoặc đặt trong chậu cạnh cửa ra vào và những vị trí chuột dễ tiếp cận.

2. Cây oải hương

Oải hương vừa làm đẹp khu vườn, vừa được gợi ý nhờ mùi thơm đậm mà chuột và ruồi không ưa. Điều thú vị là hương hoa ấy lại hấp dẫn ong cùng những loài côn trùng thụ phấn khác. Nhờ vậy, người trồng có thể kết hợp tô điểm không gian quanh nhà với việc thu hút các loài có ích, đồng thời tận dụng mùi hương để hỗ trợ hạn chế những vị khách không mong muốn.

3. Hoa thủy tiên

- Ảnh 2.

Hoa thủy tiên (Ảnh: Ideal Home)

Điểm khiến thủy tiên được nhắc đến nằm ở phần củ. Plant Lover cho biết chuột “tránh hoàn toàn những củ có vị đắng và chứa chất độc”. Củ được trồng từ tháng 9, có vài tháng phát triển bộ rễ trước khi ra hoa vào tháng 2-3 năm sau. Lịch trồng cần điều chỉnh theo khí hậu từng nơi. Tuy nhiên, hoa chỉ nở trong một khoảng ngắn đầu xuân, nên không nên kỳ vọng cây giúp hạn chế chuột suốt cả năm.

4. Cúc vạn thọ

Những bông cúc vạn thọ màu cam giúp khu vườn thêm rực rỡ, đồng thời được Plant Lover gợi ý để hỗ trợ xua chuột và một số sinh vật gây hại.

Chuột có khứu giác rất nhạy nên thường khó chịu với mùi hăng, nồng của cúc vạn thọ. Mùi đặc trưng từ lá và hoa có thể lấn át các tín hiệu mùi mà chuột dùng để tìm thức ăn và định hướng, khiến chúng có xu hướng tránh xa khu vực trồng loại hoa này.

5. Tỏi

Mùi hăng nồng của tỏi được cho là có thể che lấp dấu mùi thức ăn mà chuột dựa vào để tìm đường, qua đó khiến chúng khó lần tới nguồn thức ăn trong vườn hơn. Ngoài mục đích hỗ trợ hạn chế chuột, cây còn mang lại lợi ích thiết thực cho căn bếp: người trồng có thể thu hoạch tỏi để chế biến món ăn, tận dụng khoảng đất trong vườn để có thêm nguồn gia vị.

Nguồn: Express

Muốn cây lan ý nở hoa liên tục? Mỗi tuần chỉ cần làm 1 việc trong 10 phút
Tags

cây bạc hà

Oải hương

hoa thủy tiên

Cúc vạn thọ

cây đuổi chuột

đuổi chuột

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại