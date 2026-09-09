5 loại cây mà chuột rất "ghét": Hãy trồng ngay trong vườn nhà

Không chỉ làm đẹp vườn hay dùng trong bếp, một số loại cây còn có tác dụng hạn chế chuột ghé thăm.

Chuột có thể xuất hiện trong vườn quanh năm, nhưng thường đi xa hơn để tìm thức ăn và nơi trú ẩn vào mùa thu, mùa đông. Thỉnh thoảng bắt gặp một con chuột chưa hẳn là điều đáng lo. Tuy nhiên, nếu muốn bảo vệ cây cối và hạn chế chúng tìm đường vào nhà, gia chủ có thể cân nhắc tận dụng những loại cây có mùi hương mạnh.

Chia sẻ trên mạng xã hội, tài khoản Plant Lover, một người yêu làm vườn, gợi ý 5 lựa chọn dựa trên sự nhạy cảm của chuột với một số mùi. Nhiều cây trong số này còn có thể làm cảnh, thu hút côn trùng có ích hoặc dùng làm gia vị.

1. Cây bạc hà

Cây bạc hà có tác dụng xua đuổi chuột (Ảnh: The Spruce)

Bạc hà có mùi menthol mạnh, được Plant Lover cho là đặc biệt khó chịu với chuột nhắt. Tinh dầu bạc hà thường xuất hiện trong các mẹo xua chuột trong nhà. Còn khi chăm sóc vườn, Plant Lover ưu tiên trồng cây để duy trì nguồn hương lâu hơn so với việc nhỏ tinh dầu. Cây có thể trồng gần nhà hoặc đặt trong chậu cạnh cửa ra vào và những vị trí chuột dễ tiếp cận.

2. Cây oải hương

Oải hương vừa làm đẹp khu vườn, vừa được gợi ý nhờ mùi thơm đậm mà chuột và ruồi không ưa. Điều thú vị là hương hoa ấy lại hấp dẫn ong cùng những loài côn trùng thụ phấn khác. Nhờ vậy, người trồng có thể kết hợp tô điểm không gian quanh nhà với việc thu hút các loài có ích, đồng thời tận dụng mùi hương để hỗ trợ hạn chế những vị khách không mong muốn.

3. Hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên (Ảnh: Ideal Home)

Điểm khiến thủy tiên được nhắc đến nằm ở phần củ. Plant Lover cho biết chuột “tránh hoàn toàn những củ có vị đắng và chứa chất độc”. Củ được trồng từ tháng 9, có vài tháng phát triển bộ rễ trước khi ra hoa vào tháng 2-3 năm sau. Lịch trồng cần điều chỉnh theo khí hậu từng nơi. Tuy nhiên, hoa chỉ nở trong một khoảng ngắn đầu xuân, nên không nên kỳ vọng cây giúp hạn chế chuột suốt cả năm.

4. Cúc vạn thọ

Những bông cúc vạn thọ màu cam giúp khu vườn thêm rực rỡ, đồng thời được Plant Lover gợi ý để hỗ trợ xua chuột và một số sinh vật gây hại.

Chuột có khứu giác rất nhạy nên thường khó chịu với mùi hăng, nồng của cúc vạn thọ. Mùi đặc trưng từ lá và hoa có thể lấn át các tín hiệu mùi mà chuột dùng để tìm thức ăn và định hướng, khiến chúng có xu hướng tránh xa khu vực trồng loại hoa này.

5. Tỏi

Mùi hăng nồng của tỏi được cho là có thể che lấp dấu mùi thức ăn mà chuột dựa vào để tìm đường, qua đó khiến chúng khó lần tới nguồn thức ăn trong vườn hơn. Ngoài mục đích hỗ trợ hạn chế chuột, cây còn mang lại lợi ích thiết thực cho căn bếp: người trồng có thể thu hoạch tỏi để chế biến món ăn, tận dụng khoảng đất trong vườn để có thêm nguồn gia vị.

Nguồn: Express