5 loại cây giúp làm mát nhà tự nhiên, giảm oi bức mùa hè

Theo nhiều nghiên cứu về cây xanh nội thất, quá trình thoát hơi nước của lá cây có thể giúp hạ nhiệt môi trường xung quanh, tạo cảm giác dễ chịu tương tự như một "máy điều hòa tự nhiên". Một số loại cây còn có khả năng hấp thụ các hợp chất độc hại trong không khí như formaldehyde, benzene hay toluene.

Dưới đây là 5 loại cây vừa dễ chăm sóc, vừa giúp nhà mát hơn trong mùa hè.

Cau cảnh - "máy điều hòa" tự nhiên cho phòng khách

Cau cảnh là loại cây thường xuyên xuất hiện trong danh sách những cây nội thất giúp làm mát tốt nhất. Loài cây này có khả năng thoát hơi nước mạnh qua lá, từ đó làm tăng độ ẩm và giảm cảm giác khô nóng trong phòng.

Những tán lá dài và dày của cau cảnh cũng giúp hấp thụ bớt nhiệt từ ánh nắng chiếu qua cửa kính. Không chỉ làm dịu không khí, cây còn tạo cảm giác thư giãn nhờ màu xanh nhiệt đới đặc trưng.

Ngoài khả năng làm mát, cau cảnh được đánh giá cao vì có thể lọc các chất độc bay hơi như formaldehyde và benzene – những hợp chất thường tồn tại trong sơn tường, đồ gỗ hoặc nội thất mới.

Cây phù hợp đặt ở phòng khách, gần cửa sổ hoặc khu vực có ánh sáng gián tiếp. Mỗi tuần chỉ cần tưới 2 – 3 lần là cây có thể phát triển tốt.

Dương xỉ - hút nhiệt và lọc bụi

Dương xỉ là loại cây được nhiều gia đình lựa chọn trong mùa hè vì khả năng giữ ẩm không khí rất tốt. Các tán lá nhỏ xòe rộng giúp tăng diện tích thoát hơi nước, từ đó hỗ trợ hạ nhiệt không gian sống.

Một ưu điểm lớn của dương xỉ là khả năng hấp thụ các chất độc hại như aldehyde, toluene hay xylen trong không khí. Điều này giúp không gian trong nhà trở nên dễ chịu hơn, đặc biệt với những căn hộ đóng kín thường xuyên bật điều hòa.

Dương xỉ thích hợp đặt ở ban công, nhà tắm, cạnh cửa sổ hoặc góc làm việc. Loài cây này không cần quá nhiều nắng, chỉ cần môi trường đủ ẩm là có thể xanh tốt quanh năm.

Nhiều chuyên gia cây cảnh cho rằng việc treo dương xỉ ở ban công còn giúp giảm bớt hơi nóng hắt vào nhà trong những ngày nhiệt độ ngoài trời tăng cao.

Lưỡi hổ - "giải nhiệt" hiệu quả

Lưỡi hổ là một trong những loại cây nội thất phổ biến nhất hiện nay vì dễ chăm sóc và chịu hạn tốt. Điểm đặc biệt của cây là có thể nhả oxy vào ban đêm, giúp không khí trong phòng dễ chịu hơn khi ngủ.

Dù kích thước không lớn, lưỡi hổ vẫn góp phần điều hòa độ ẩm và hấp thụ nhiệt nhờ lớp lá mọng nước. Cây cũng có khả năng hấp thụ một số chất độc trong không khí phát sinh từ thiết bị điện tử, đồ nhựa hay hóa chất tẩy rửa.

Loại cây này phù hợp với những người bận rộn vì không cần tưới nước thường xuyên. Chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng nhẹ, cây vẫn có thể sinh trưởng tốt.

Nhiều gia đình hiện đặt lưỡi hổ trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc để vừa trang trí vừa hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí.

Trầu bà - vừa làm mát vừa hút khí độc

Trầu bà được ví như "máy lọc không khí mini" nhờ khả năng hấp thụ khí độc khá tốt. Đây cũng là loại cây giúp tăng cảm giác mát mẻ cho không gian nhờ lượng nước thoát ra từ lá.

Cây có thể trồng trong đất hoặc thủy sinh, phù hợp với nhiều kiểu nội thất khác nhau. Khi đặt ở ban công hoặc gần cửa sổ, các tán lá xanh rủ xuống còn giúp giảm bớt ánh nắng chiếu trực tiếp vào nhà.

Theo nhiều tài liệu về cây nội thất, trầu bà có thể hỗ trợ loại bỏ một số khí gây hại tồn tại trong môi trường kín.

Điểm cộng lớn của trầu bà là dễ sống, phát triển nhanh và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ. Tuy nhiên, cây ưa ẩm nên cần được tưới nước đều đặn để lá luôn xanh tốt.

Nha đam - giúp nhà dịu nhiệt ngày hè

Nha đam không chỉ nổi tiếng với công dụng làm đẹp mà còn được xem là loại cây giúp giảm nhiệt hiệu quả. Phần lá mọng nước của cây có khả năng giữ nước tốt, từ đó hỗ trợ cân bằng độ ẩm không khí trong nhà.

Ngoài ra, nha đam còn có khả năng hấp thụ formaldehyde – chất thường xuất hiện trong vật liệu xây dựng và đồ nội thất công nghiệp. Vì vậy, cây thường được đặt gần cửa sổ, bàn làm việc hoặc khu vực có ánh nắng nhẹ.

Nha đam phù hợp với không gian nhỏ như căn hộ chung cư vì không chiếm nhiều diện tích. Cây cũng rất dễ chăm sóc, ít sâu bệnh và chịu hạn tốt.

Các chuyên gia cảnh quan cho rằng việc kết hợp nhiều loại cây xanh trong nhà không chỉ giúp hạ nhiệt tự nhiên mà còn góp phần cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng trong những ngày thời tiết oi bức.

Dù không thể thay thế hoàn toàn điều hòa, cây xanh vẫn là giải pháp tiết kiệm và thân thiện với môi trường để làm dịu không gian sống. Chỉ cần vài chậu cây đặt đúng vị trí, ngôi nhà có thể trở nên mát mẻ, dễ chịu và trong lành hơn đáng kể trong mùa hè.