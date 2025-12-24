5 loại cây có cho cũng không nên trồng trong vườn

Trên chuyên trang làm vườn Gardening Know How, chuyên gia làm vườn Bonnie L. Grant từng chia sẻ về 5 loại cây khiến cô hối hận nhất khi trồng trong vườn.

Bonnie viết: “Trong những ngày đầu làm vườn, tôi đã mắc rất nhiều sai lầm. Tuy nhiên, điều tốt đẹp của sai lầm là chúng ta có thể học hỏi từ chúng. Nếu không có tất cả những bước đi sai đó, tôi đã không thể trở thành người làm vườn như ngày hôm nay. Dù vậy, có một vài sai lầm mà tôi sẽ không bao giờ lặp lại — hay đúng hơn là một vài loại cây sai lầm mà tôi sẽ không bao giờ trồng lại nữa.”

Có những loài cây dù miễn phí cũng không nên trồng ở vườn nhà. Theo chuyên gia, đây là những loài xâm lấn mà không ai nên mua ở cửa hàng cây cảnh, những cây phát triển mất kiểm soát và cần phải cắt tỉa liên tục, những cây tự gieo hạt rồi trở thành nỗi phiền toái khổng lồ, những cây phủ kín toàn bộ sân hiên, những cây đòi hỏi chăm sóc quá nhiều…

“Với những ai hy vọng học hỏi từ sai lầm của tôi, hãy đọc tiếp để biết về những loài cây hung hăng nhất mà tôi từng gặp — và sau đó hãy tránh chúng bằng mọi giá.” Bonnie chia sẻ. “Dưới đây là những loài cây tệ nhất tôi từng trồng và sẽ không bao giờ trồng lại nữa.”

Loài cây đầu tiên trong danh sách của Bonnie là blue star creeper (tạm dịch là cây sao xanh). “Ở một trong những ngôi nhà cũ, tôi đã tự tay trộn và đổ một sân xi măng mới. Những viên đá trông giống đá cuội và tôi muốn trồng một số loại cây phủ đất thấp để trồng xen giữa các khe gạch lát”. Bonnie kể.

“Tôi chọn blue star creeper vì những bông hoa xinh xắn và lá nhỏ li ti của nó. Năm đầu tiên, cây lan tỏa khá đẹp, nhưng đến năm thứ hai thì nó đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Nó thích ngôi nhà mới đến mức bắt đầu phủ kín lên những viên gạch lát mà tôi đã dày công làm.”

“Mỗi năm, tôi đều phải mang dao ra vườn để đào bỏ blue star creeper khắp các khe gạch. Sau đó, nó còn thoát khỏi sân và bắt đầu xuất hiện trong các luống cây của tôi. Tôi thề rằng, cứ mỗi cây tôi nhổ đi thì lại có đến 200 cây khác mọc lên. Không bao giờ trồng lại nữa.”

Theo Bonnie, bạn hãy cẩn thận với những loại cây mà bạn bè tặng cho bạn. Cô kể: “Tôi từng nhận được một chậu tre từ một người quen, người này khẳng định rằng đó là tre mọc bụi chứ không phải tre thân rễ chạy. Họ không biết chắc, và tôi cũng vậy, vì lúc đó cây còn rất nhỏ.”

“Tôi trồng tre dọc theo hàng rào và nó phát triển trong vài năm. Không lâu sau, tôi nhận thấy những chồi tre mọc lên xuyên qua bãi cỏ, cách xa cây vài mét. Người ta vẫn nói “đúng cây, đúng chỗ”, nhưng thực tế là không có chỗ nào phù hợp cho tre thân rễ chạy trong khu dân cư. Và cũng không có cách dễ dàng nào để tiêu diệt tre cả.”

“Nó trở thành một vấn đề lớn đối với tôi, thậm chí còn gây mâu thuẫn với hàng xóm. Cuối cùng, chúng tôi phải hợp sức đào bỏ nhiều nhất có thể. Tôi bán nhà ngay sau đó, dù trong thâm tâm tôi nghi ngờ rằng tre có lẽ đã quay trở lại.”

“Có những loại thường xuân tốt và cũng có những loại rất tệ. Nhưng hãy tin tôi, thường xuân chắc chắn là một “nhân vật xấu”.” Bonnie đánh giá.

“Tôi trồng thường xuân với hy vọng nó sẽ bao phủ và bóp nghẹt cỏ dại. Và đúng là nó đã làm được điều đó!”

“Giữa khu vực này và khu vườn riêng của tôi có một lối đi lát gạch, nhưng điều đó không ngăn được loài dây leo xâm lấn này thoát ra ngoài. Chẳng mấy chốc, những mảng thường xuân không mong muốn xuất hiện ở khắp nơi.”

“Bạn đã bao giờ thử loại bỏ thường xuân chưa? Nó coi thường việc nhổ bằng tay, chế giễu thuốc diệt cỏ, và càng phát triển mạnh hơn khi bạn cố gắng kìm hãm nó. Nó thực sự rất cứng đầu.”

Bạc hà là cây trồng được yêu thích vì có thể sử dụng trong nấu ăn.

Bonnie cho biết: “Tôi thường làm nhiều món Trung Đông có sử dụng bạc hà, nên tôi muốn có thảo mộc tươi ngay trong vườn. Ngôi nhà trước đây của tôi nằm ở nơi hẻo lánh, và chúng tôi chỉ đi mua sắm thực phẩm mỗi tháng một lần, vì vậy việc tự trồng thảo mộc là vô cùng cần thiết.”

“Tôi biết bạc hà là loài xâm lấn và có khả năng lan rất nhanh, nên tôi trồng nó ở một góc hàng rào ít khi để ý tới. Nó phát triển rất tốt dưới ánh nắng đầy đủ, và khi ra hoa thì ong bướm vô cùng yêu thích.”

“Mọi chuyện ổn trong hai năm, rồi tôi bắt đầu nhận thấy bạc hà xuất hiện ở những nơi không ngờ tới. Nó “tình nguyện” mọc trong luống cỏ xạ hương, xuất hiện trên lối đi, nhưng giọt nước tràn ly là khi nó xâm chiếm cả bãi cỏ. Nếu bạn nhất định phải trồng bạc hà, hãy trồng nó trong chậu.”

“Tử đằng. Chỉ nghe đến cái tên thôi là tôi đã rùng mình.” Bonnie cho biết.

“Thật khó tin, bởi đây là một loài cây vô cùng đẹp và thanh lịch, đặc biệt khi nó phủ kín những chùm hoa tím tuyệt mỹ. Tử đằng gần như không thể cưỡng lại đối với những người mới làm vườn, nhưng đừng sa vào cám dỗ như tôi đã từng.”

“Ở ngôi nhà đầu tiên của chúng tôi, có một hàng rào đã cũ. Tôi nghĩ rằng trồng tử đằng ở đó sẽ che phủ hàng rào và khiến nó trở nên lộng lẫy. Năm đầu tiên, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch: lá mảnh mai và hoa tuyệt đẹp, đúng như tôi mong muốn.”

“Nhưng theo năm tháng, thân cây xoắn lại và trở nên hóa gỗ. Đến năm thứ ba, nó đã phá hủy hoàn toàn hàng rào và chúng tôi buộc phải chặt bỏ cây và xây dựng lại toàn bộ hàng rào mới. Tuy nhiên, việc chặt bỏ cũng không ngăn được nó phát triển. Năm sau, nó lại quay trở lại. Mỗi năm tôi đều phải ra tay chặt bỏ không thương tiếc mọi dấu hiệu của sự sống, nhưng không gì có thể ngăn được tốc độ phát triển kinh hoàng của tử đằng.”