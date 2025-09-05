5 giây kiểm tra ở chân có thể cứu mạng: Dấu hiệu âm thầm của bệnh tim, suy gan, suy thận

Bệnh tim mạch từ lâu đã được xem là “sát thủ thầm lặng”, cướp đi sinh mạng hàng triệu người trên toàn cầu mỗi năm. Điều nguy hiểm là nhiều bệnh nhân hoàn toàn không hề nhận ra cơ thể mình đang phát đi tín hiệu cảnh báo, cho đến khi tình trạng trở nên nghiêm trọng. Mới đây, một bác sĩ đã chia sẻ một bài kiểm tra chỉ mất 5 giây ở chân nhưng lại có thể tiết lộ nguy cơ tiềm ẩn của bệnh tim, gan hay thận.

Vết lõm ở chân – dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm

Bác sĩ Sermed Mezher (Ấn Độ) cho biết, người dân có thể tự thực hiện một “bài test 5 giây” vô cùng đơn giản: dùng ngón tay ấn xuống bề mặt da ở vùng cẳng chân. Nếu sau khi nhấc tay lên, chỗ vừa ấn lõm xuống và không nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu, hiện tượng này gọi là phù ấn lõm.

Thoạt nhìn, đây chỉ là thay đổi nhỏ bên ngoài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phù ấn lõm lại là tín hiệu cảnh báo quan trọng. Nó có thể xuất hiện khi dịch tích tụ dưới da do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong trường hợp nhẹ, tình trạng này có thể liên quan đến việc đứng quá lâu, thừa cân, hoặc ở phụ nữ mang thai. Khi đó, hiện tượng sưng phù thường chỉ mang tính tạm thời.

Nhưng nếu phù ấn lõm kéo dài, tái diễn nhiều lần, người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan. Đây có thể là hệ quả của:

Suy giãn tĩnh mạch: mạch máu hoạt động kém, gây ứ máu và dịch ở chi dưới.

Bệnh thận hoặc gan: cơ thể giữ nước bất thường, khiến dịch tràn ra mô.

Suy tim: trái tim suy yếu, không bơm máu hiệu quả, khiến dịch tích tụ.

Cục máu đông: đặc biệt nguy hiểm nếu tình trạng sưng phù chỉ xuất hiện ở một bên chân.

Các chuyên gia cảnh báo, nhiều bệnh nhân thường bỏ qua dấu hiệu này vì cho rằng đó chỉ là “mỏi chân” hoặc “sưng nhẹ do vận động”. Nhưng thực tế, nó có thể là lời cảnh báo âm thầm cho những căn bệnh có khả năng đe dọa tính mạng.

Thay đổi nhỏ, hậu quả lớn nếu bỏ qua

Điều khiến bác sĩ Sermed Mezher lo ngại là tâm lý chủ quan của nhiều người. Khi chưa có biểu hiện đau ngực, khó thở hay tức ngực – những triệu chứng thường thấy của bệnh tim – người bệnh thường không nghĩ đến việc kiểm tra sức khỏe tim mạch. Chính sự chậm trễ này khiến họ bỏ lỡ “thời điểm vàng” để can thiệp và điều trị sớm.

“Đừng coi thường một vết lõm nhỏ trên chân. Đằng sau đó có thể là sự suy yếu âm thầm của tim, gan hoặc thận. Nếu được phát hiện sớm, người bệnh có cơ hội thay đổi lối sống, điều trị kịp thời và tránh biến chứng nặng nề”, bác sĩ nhấn mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo:

Khi phát hiện dấu hiệu phù ấn lõm kéo dài, hãy đi khám bác sĩ chuyên khoa tim mạch hoặc thận – gan để tìm nguyên nhân.

Không tự ý bỏ qua hoặc chủ quan cho rằng đây chỉ là vấn đề thẩm mỹ.

Kết hợp theo dõi thêm các dấu hiệu đi kèm như mệt mỏi, khó thở, chóng mặt, tức ngực để có bức tranh toàn diện về sức khỏe.

Điều quan trọng là bài kiểm tra này hoàn toàn miễn phí, dễ thực hiện, nhưng lại có thể đóng vai trò “chìa khóa” để bảo vệ sự sống. Một thay đổi nhỏ trên cơ thể, nếu được lắng nghe kịp thời, sẽ giúp bạn tránh khỏi những căn bệnh nguy hiểm vốn đang âm thầm tấn công từng ngày.