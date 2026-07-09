5 dự án metro hơn 1,3 triệu tỷ đồng do DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm tổng thầu có diễn biến mới

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội vừa tổ chức chương trình khảo sát thị trường, lấy ý kiến các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước để chuẩn bị triển khai đồng thời 5 tuyến metro dài 303,5 km.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) vừa tổ chức chương trình Khảo sát thị trường (Market Sounding) nhằm lấy ý kiến phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị mới của Hà Nội.

Tại chương trình, MRB giới thiệu kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đối với các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14, có tổng chiều dài khoảng 303,5 km, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Các đơn vị tư vấn được cung cấp thông tin về hai gói thầu trọng điểm gồm gói FS05L (tư vấn nghiên cứu cấp mạng lưới, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED cho cả 5 tuyến) và gói TT05L (tư vấn thẩm tra cấp mạng lưới, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED).

Thông qua hoạt động khảo sát, MRB mong muốn thu thập ý kiến của thị trường về mô hình tổ chức thực hiện, phương án liên danh tư vấn, cơ chế quản lý giao diện kỹ thuật, tiêu chuẩn liên thông, ứng dụng BIM/GIS, quản lý dữ liệu số cũng như các giải pháp tối ưu chi phí, tiến độ khi triển khai đồng thời nhiều tuyến đường sắt đô thị trong cùng một chương trình đầu tư quy mô lớn.

MRB vừa tổ chức chương trình Khảo sát thị trường nhằm lấy ý kiến phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị mới của Hà Nội (Ảnh: MRB)

Động thái này diễn ra sau khi Hà Nội chính thức khởi công đồng loạt 5 dự án đường sắt đô thị vào ngày 22/6. Đây là một trong những chương trình phát triển hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng.

Là tổng thầu EPC của cả 5 dự án, liên danh CTCP Vinhomes và CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) được giao triển khai các dự án trên cơ sở năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện các công trình quy mô lớn và mạng lưới đối tác quốc tế.

Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, đây là các dự án có quy mô rất lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều khu dân cư và hệ thống hạ tầng hiện hữu.

Theo ông, liên danh Vinhomes - VinSpeed sẽ triển khai dự án với tinh thần chuyên nghiệp, kỷ luật và khoa học, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và trật tự đô thị trong suốt quá trình thi công.

Để chuẩn bị cho việc triển khai dự án, liên danh nhà thầu đã chủ động tiến hành khảo sát trước các tuyến, đồng thời làm việc với các nhà cung cấp để đặt hàng thiết bị thi công TBM với khối lượng lớn. Liên danh Vinhomes và VinSpeed cũng đã đặt mua thêm các thiết bị máy đào tường vây, bổ sung hơn 200 dây chuyền thi công cọc khoan nhồi và tăng cường hàng nghìn đầu xe để vận chuyển đất đào mùn khoan.

Hiện tại, liên danh tổng thầu EPC đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc để lên thiết kế chi tiết, đồng thời hợp tác với các nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm về thi công hầm TBM trên thế giới để chuẩn bị cho việc thi công.

Song song đó, tổng thầu EPC cũng đã làm việc với các nhà cung cấp máy móc thiết bị, đoàn tàu, hệ thống vận hành, điều khiển, an toàn chạy tàu để chuẩn bị cho giai đoạn lắp đặt và vận hành.

Theo quy hoạch, 5 tuyến đường sắt đô thị mới gồm:

Tuyến số 1: Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - Ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - Sân bay Nội Bài.

Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa.

Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá.

Tuyến số 10: Đông Anh - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Đông Anh.

Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm.

