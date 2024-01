5 điều cần lưu ý khi uống rượu bia ngày Tết để giảm tác hại lên cơ thể và bảo vệ gan

1. Ăn trước khi uống

Đây là lưu ý đầu tiên được bác sĩ Hải Đan nhắc tới. Nữ bác sĩ cho hay: “Mọi người tuyệt đối không uống rượu bia khi bụng đói. Vì lúc này, dạ dày và ruột non sẽ hấp thu nhanh chóng gần như hoàn toàn lượng rượu bia được uống vào, từ đó làm tăng đột ngột nồng độ cồn trong máu”.

Theo bác sĩ Hải Đan, việc tăng đột ngột nồng độ cồn trong máu không chỉ gây hại cho gan mà còn có thể dẫn tới hội chứng rối loạn nhịp tim do say rượu, hay còn gọi là hội chứng trái tim kỳ nghỉ lễ.

Nên ăn trước khi uống rượu (Ảnh minh họa)

Đối với một người bình thường không nghiện rượu, 12 tiếng sau khi say rượu, nhịp tim có thể tăng lên 17%.

“Khoảng 90% những người gặp hội chứng rối loạn nhịp tim do say rượu có thể tự hồi phục sau 12-24 tiếng mà không cần can thiệp, chỉ cần theo dõi. Tuy nhiên, có khoảng 10% số người còn lại có thể gặp các biến chứng nguy hiểm. Trong khi đó, chúng ta không thể biết được mình sẽ nằm trong nhóm nào trong số 2 nhóm này”, bác sĩ Hải Đan cảnh báo.

Nữ bác sĩ còn ví von uống rượu bia khi bụng đói không khác gì thực hiện một cú “knock out” cho lá gan khi cơ quan này đang trong tình trạng “ngái ngủ”.

“Vì vậy, dù bạn uống rượu bia vào bất cứ thời điểm nào đi chăng nữa, hãy nhớ phải ăn trước khi uống”, bác sĩ Hải Đan nhấn mạnh.

2. Uống nhiều nước trong và sau khi uống rượu

Nên uống thêm nước trong và sau khi uống rượu (Ảnh minh họa)

“Uống nhiều nước giúp làm loãng nồng độ cồn trong máu, tăng quá trình phân hủy rượu, tăng thải những sản phẩm độc do cồn gây ra”, bác sĩ Hải Đan giải thích.

Về bản chất, rượu bia là chất lợi tiểu có thể gây mất nước, mất điện giải, từ đó có thể dẫn tới rối loạn nhịp tim. Chính vì thế, bác sĩ Hải Đan lưu ý khi uống rượu, mọi người nên uống thêm nước để bù lại lượng nước đã mất.

3. Không pha trộn các loại rượu với nhau

Theo bác sĩ Hải Đan, việc pha trộn các loại rượu với nhau hoặc uống rượu cùng nước ngọt, nước có gas, sẽ làm tăng tốc độ hấp thu cồn vào máu, gây say nhanh và khó tỉnh.

“Bạn nên uống rượu bia cùng các loại nước lọc, trà hoặc nước chanh để giảm triệu chứng khó chịu do say rượu gây ra”, bác sĩ Hải Đan gợi ý.

4. Chú ý đến “ngưỡng an toàn”

Nên uống rượu bia ở mức vừa phải (Ảnh minh họa)

Trong các buổi tiệc vui, mọi người dễ bị “quá chén”. Thế nhưng, uống quá nhiều rượu bia có thể làm tăng các vấn đề về gan, tim mạch, tiểu đường, ung thư và các rối loạn thần kinh.

Bác sĩ Hải Đan thông tin, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, ngưỡng tiêu thụ cồn an toàn là không quá 2 ly/ngày với nam giới và không quá 1 ly/ngày với nữ giới. Một ly ở đây tương đương với 350ml bia, 150ml rượu vang hoặc 45ml rượu mạnh.

“Tuy nhiên, tùy vào tình trạng sức khỏe của gan, lượng cồn tiêu thụ ở mỗi người cũng có thể khác nhau. Những trường hợp mắc các bệnh lý về gan như viêm gan, xơ gan, suy gan nên hạn chế hoặc không uống rượu bia”, bác sĩ Hải Đan cho hay.

Đồng thời, cô cũng lưu ý, trong 1 tuần, mọi người nên dành ra 2 ngày không uống các đồ uống có cồn để gan có thời gian nghỉ ngơi và tái tạo tế bào.

5. Tuyệt đối không uống Paracetamol khi bị đau đầu sau uống rượu

“Cả rượu và Paracetamol đều được chuyển hóa tại gan và có thể tạo ra các chất độc hại cho cơ thể. Dùng chung 2 thứ này có thể làm tăng men gan, phá hủy tế bào gan và có thể dẫn tới viêm gan. Thậm chí, nếu lạm dụng có thể dẫn tới xơ gan, lâu ngày có thể dẫn tới tình trạng tệ nhất là ung thư gan”, bác sĩ Hải Đan nói.

Ngoài ra, nữ bác sĩ chuyên khoa nội tổng quát cũng lưu ý mọi người không uống thuốc kháng sinh, thuốc chống viêm, thuốc an thần khi uống rượu bia.

Cô nhắn nhủ: “Rượu bia có thể giúp bạn cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn khi gặp người thân, bạn bè. Uống 1 lượng nhỏ rượu bia có thể không ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng uống quá nhiều cùng một lúc có thể gây ra nhiều tác động xấu tới lá gan. Do đó, hãy sử dụng rượu bia đúng cách và đúng ngưỡng an toàn để đảm bảo sức khỏe ngày Tết”.