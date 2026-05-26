5 dấu hiệu sớm của ung thư gan dễ lộ ngay ở vùng bụng, nhiều người Việt lại tưởng chỉ là tăng cân bình thường

Ung thư gan là một trong những loại ung thư phổ biến và đang có xu hướng trẻ hóa, nhưng điều đáng lo ngại là bệnh thường khởi phát âm thầm với những dấu hiệu rất dễ bị bỏ qua. Nhiều triệu chứng ban đầu khá mơ hồ, dễ bị nhầm với rối loạn tiêu hóa thông thường, tình trạng mệt mỏi do áp lực cuộc sống hoặc những thay đổi sức khỏe do tuổi tác.

Ung thư gan thường diễn biến âm thầm và cực kỳ nguy hiểm

Đáng chú ý, một số tín hiệu cảnh báo lại xuất hiện ngay ở vùng bụng, nơi nhiều người thường chủ quan cho rằng chỉ là đầy hơi, tăng cân, tích mỡ hoặc ăn uống khó tiêu. Chính sự nhầm lẫn này khiến không ít trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi ung thư gan đã bước sang giai đoạn muộn, làm giảm cơ hội điều trị hiệu quả.

Gan là cơ quan nội tạng lớn, đảm nhiệm hàng loạt chức năng quan trọng như chuyển hóa, giải độc, sản xuất mật và dự trữ năng lượng. Khi gan gặp tổn thương hoặc xuất hiện khối u, cơ thể thường phát ra những tín hiệu cảnh báo sớm. Dưới đây là 5 dấu hiệu cần đặc biệt chú ý.

1. Đau âm ỉ vùng bụng trên bên phải

Một trong những dấu hiệu khá điển hình của ung thư gan là cảm giác đau âm ỉ hoặc tức nặng ở vùng bụng trên bên phải, vị trí của gan. Cơn đau có thể kéo dài dai dẳng hoặc xuất hiện từng đợt, đôi khi lan ra vùng giữa bụng trên.

Nguyên nhân thường liên quan đến việc khối u phát triển khiến bao gan bị căng hoặc chèn ép các mô xung quanh. Nhiều người dễ nhầm biểu hiện này với đau dạ dày, đau do rối loạn tiêu hóa hoặc vấn đề túi mật nên thường bỏ qua.

Đáng chú ý, cơn đau có thể tăng lên sau khi vận động mạnh hoặc xuất hiện rõ hơn vào ban đêm. Nếu tình trạng đau kéo dài không rõ nguyên nhân, đặc biệt ở người có tiền sử viêm gan hoặc bệnh gan, cần đi kiểm tra sớm.

2. Bụng chướng, đầy hơi kéo dài nhưng không phải do tăng cân

Không ít người thấy bụng to hơn, căng tức, đầy hơi sau ăn thường cho rằng mình tăng cân hoặc tích mỡ bụng. Tuy nhiên, đây cũng có thể là tín hiệu cảnh báo bất thường của gan.

Khi chức năng gan suy giảm, quá trình tiết mật bị ảnh hưởng, khiến tiêu hóa kém hơn, dễ gây chướng bụng, khó tiêu, ăn nhanh no hoặc cảm giác đầy tức kéo dài. Ở giai đoạn nặng hơn, tình trạng bụng to lên có thể liên quan đến cổ trướng, tức dịch tích tụ trong ổ bụng, thường gặp khi chức năng gan đã suy giảm đáng kể.

Khác với tăng cân thông thường, bụng do cổ trướng thường căng cứng, kèm cảm giác nặng bụng, khó thở hoặc tức ngực khi nằm.

3. Chán ăn, buồn nôn, sụt cân bất thường

Gan đóng vai trò quan trọng trong tiêu hóa thức ăn, đặc biệt là chuyển hóa chất béo. Khi gan gặp vấn đề, người bệnh có thể bắt đầu cảm thấy chán ăn, buồn nôn, khó tiêu, thậm chí ăn rất ít nhưng vẫn thấy đầy bụng.

Điều đáng lo là nhiều người chỉ nghĩ mình bị viêm dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa nên tự mua thuốc uống. Trong khi đó, nếu các triệu chứng kéo dài kèm theo tình trạng sụt cân nhanh mà không ăn kiêng hay tập luyện, đây có thể là dấu hiệu đáng báo động.

Sụt cân không rõ nguyên nhân là một trong những biểu hiện toàn thân thường gặp ở nhiều bệnh ung thư, trong đó có ung thư gan.

4. Mệt mỏi kéo dài, sốt nhẹ không rõ nguyên nhân

Không phải lúc nào ung thư gan cũng biểu hiện bằng đau. Một số bệnh nhân chỉ thấy cơ thể mệt mỏi, uể oải kéo dài dù nghỉ ngơi đầy đủ.

Gan suy giảm chức năng sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa năng lượng, khiến người bệnh luôn trong trạng thái thiếu sức sống, kiệt sức, làm việc nhanh mệt. Một số trường hợp còn có biểu hiện sốt nhẹ, đổ mồ hôi ban đêm hoặc suy nhược rõ rệt.

Những triệu chứng này rất dễ bị quy cho stress, thiếu ngủ hoặc làm việc quá sức. Tuy nhiên, nếu kéo dài nhiều tuần không cải thiện, không nên chủ quan.

5. Vàng da, nước tiểu sẫm màu

Đây là nhóm dấu hiệu thường xuất hiện khi bệnh đã tiến triển hơn nhưng vẫn có thể bị bỏ qua ở giai đoạn đầu nếu biểu hiện chưa rõ.

Người bệnh có thể thấy da hoặc lòng trắng mắt ngả vàng, nước tiểu sẫm màu như trà đặc, phân nhạt màu hơn bình thường. Nguyên nhân là do đường mật bị chèn ép hoặc chức năng gan suy giảm khiến bilirubin tích tụ trong máu.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc xét nghiệm AFP, siêu âm gan định kỳ và kiểm tra chức năng gan là những biện pháp quan trọng giúp phát hiện ung thư gan sớm, trước khi bệnh tiến triển nặng.

Ung thư gan không phải lúc nào cũng có dấu hiệu rõ ràng ngay từ đầu. Chính vì vậy, nếu cơ thể xuất hiện những biểu hiện bất thường ở vùng bụng, đặc biệt khi kéo dài hoặc đi kèm sụt cân, vàng da, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đi khám sớm thay vì nghĩ đơn giản rằng mình chỉ đang tăng cân hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường.

Nguồn: Baidu, bohe