3 dấu hiệu cần được kiểm tra khẩn cấp, không thể chần chừ

Một bác sĩ đã kêu gọi mọi người “đặt lịch khám khẩn cấp” nếu nhận thấy ba triệu chứng đặc biệt khi đi vệ sinh. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ mắc một loại ung thư đang gia tăng mạnh ở người trẻ tuổi.

Trong video đăng trên nền tảng TikTok, bác sĩ Sermed Mezher (tại Anh) đã chia sẻ về ung thư đại trực tràng. Căn bệnh này có thể ảnh hưởng đến cả trực tràng và đại tràng.

Những năm gần đây, tỷ lệ ung thư đại trực tràng gia tăng ở người trẻ đã khiến giới y khoa đặc biệt lo ngại. Một báo cáo đăng trên The Lancet cho thấy căn bệnh này đang gia tăng ở nhóm tuổi trẻ nhanh hơn bất kỳ loại ung thư nào khác. Năm 2019, khoảng 20% ca chẩn đoán thuộc về những người dưới 55 tuổi — gần gấp đôi so với năm 1995.

Trong video của mình, bác sĩ Mezher đầu tiên chia sẻ đoạn tin từ NBC News. Nội dung cho biết: “Một nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ ung thư trực tràng đang tăng nhanh gấp hai đến ba lần so với ung thư đại tràng. Nếu xu hướng này tiếp tục, số ca tử vong do ung thư trực tràng ở người dưới 50 tuổi sẽ vượt số ca tử vong do ung thư đại tràng vào năm 2035.”

Sau đó, ông bình luận: “Ung thư đại tràng và trực tràng không còn chỉ là bệnh của người lớn tuổi nữa. Vậy bạn nên chú ý điều gì? Tôi là bác sĩ Sermed Mezher. Hãy cùng nhìn vào sự thật.”

Ông tiếp tục: “Bạn có thể từng nghe bác sĩ nói rằng: ‘Bạn còn quá trẻ để bị ung thư’. Đúng là phần lớn các ca ung thư xảy ra ở người trên 65 tuổi, nhưng hiện nay bệnh cũng đang gia tăng ở người trẻ và nguyên nhân vẫn chưa rõ.”

Ảnh minh họa

Những triệu chứng cần cảnh giác

Bác sĩ Mezher nhấn mạnh mọi người cần chú ý tới các dấu hiệu của ung thư đại trực tràng.

Ông nói: “Điều quan trọng là mọi người phải biết những thay đổi này vì nhận biết sớm các dấu hiệu có thể giúp chẩn đoán bệnh từ giai đoạn đầu. Khi ung thư đại trực tràng được phát hiện sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm lên tới 95%.”

Ông chỉ ra ba triệu chứng có thể xuất hiện khi đi vệ sinh:

- Có máu trong phân kéo dài

- Thói quen đại tiện thay đổi

- Cảm giác đi ngoài không hết phân

Ngoài ra, bác sĩ cũng cho biết sụt cân không rõ nguyên nhân và đầy hơi kéo dài cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo.

Ông nói thêm: “Nếu có những triệu chứng này, hãy đặt lịch khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Và những ai đủ điều kiện tham gia chương trình tầm soát ung thư đại trực tràng thì nên đi kiểm tra, vì rất nhiều người được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng từng đủ điều kiện tầm soát nhưng không đi, rồi sau này cảm thấy hối tiếc.”

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, các triệu chứng của ung thư đại trực tràng bao gồm:

- Thay đổi phân như phân mềm hơn, tiêu chảy hoặc táo bón bất thường

- Đi ngoài nhiều hoặc ít hơn bình thường

- Có máu trong phân, màu đỏ hoặc đen

- Chảy máu từ hậu môn

- Thường xuyên có cảm giác muốn đi ngoài dù vừa đi xong

- Đau bụng

- Xuất hiện khối u ở bụng

- Đầy hơi

- Sụt cân không chủ ý

- Mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân

Bạn nên đi khám bác sĩ nếu có bất kỳ triệu chứng nào của ung thư đại trực tràng kéo dài từ ba tuần trở lên.



