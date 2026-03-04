5 công dụng khó tin của nồi chiên không dầu mà 90% người dùng đã bỏ qua

Nhiều người vẫn lầm tưởng nồi chiên không dầu chỉ dùng để nướng thịt hay chiên khoai tây, nhưng thực chất thiết bị này là một chiếc lò nướng đối lưu mini cực kỳ đa năng. Hoạt động dựa trên nguyên lý thổi các luồng khí siêu nóng di chuyển với tốc độ lốc xoáy, nồi chiên không dầu có khả năng rút kiệt độ ẩm bề mặt và tản nhiệt 360 độ, mang đến những công dụng vượt xa giới hạn của một thiết bị nhà bếp thông thường. Dưới đây là những tuyệt chiêu khai thác tối đa món đồ gia dụng này mà có thể bạn chưa từng nghĩ tới.

Tuyệt chiêu luộc trứng không cần nước

Một trong những mẹo đang gây sốt trên các chuyên trang ẩm thực phương Tây là luộc trứng hoàn toàn không cần nước. Bạn chỉ việc lấy trứng lạnh trực tiếp từ tủ mát cho vào nồi, chỉnh nhiệt độ 120 đến 130 độ C trong khoảng 10 đến 12 phút để có trứng lòng đào, hoặc 14 đến 15 phút nếu thích chín kỹ. Ngay sau đó, vớt trứng ra ngâm vào tô nước đá. Luồng khí nóng xuyên qua các lỗ li ti trên vỏ sẽ làm màng bên trong co lại, giúp bạn bóc vỏ cực kỳ dễ dàng mà không lo dính sát vào lòng trắng.

Hồi sinh đồ ăn thừa

Bên cạnh đó, thiết bị này còn là bậc thầy trong việc hồi sinh đồ ăn thừa hoặc tái chế bánh mì cũ. Khác với lò vi sóng thường làm đồ chiên hay pizza bị ỉu nhão, nồi chiên không dầu kích hoạt phản ứng tạo độ giòn ở nhiệt độ thấp. Chỉ mất 3 đến 5 phút ở 160 độ C, lớp ẩm dư thừa sẽ bốc hơi, trả lại độ giòn rụm hoàn hảo cho món ăn. Bạn cũng có thể cắt nhỏ bánh mì cũ, trộn chút dầu ô liu và bột tỏi rồi nướng để làm topping ăn kèm súp hoặc salad.

Tự làm hoa quả sấy cao cấp tại nhà

Không cần tốn kém sắm máy sấy chuyên dụng, bạn hoàn toàn có thể tận dụng nồi chiên để làm hoa quả sấy dẻo, trà detox thanh lọc cơ thể hay rang các loại hạt. Chỉ cần thái lát mỏng táo, cam hoặc thanh long, thấm thật khô bề mặt và sấy ở 80 đến 100 độ C trong 30 đến 45 phút, bạn sẽ có ngay những mẻ trái cây sấy lành mạnh, giữ trọn vitamin mà không hề dính dáng đến đường hóa học.

Không chỉ chiên nướng, chiếc máy này còn rang hạt siêu tốc

Đối với việc rang lạc, hạt điều hay hướng dương, nồi chiên giải quyết triệt để tình trạng cháy vỏ sống ruột thường gặp khi rang chảo. Nhiệt lượng tản đều ở 160 độ C trong vòng 10 đến 15 phút sẽ giúp hạt chín vàng, giòn tan từ trong ra ngoài. Thậm chí, các loại rau thơm dùng không hết như hành lá, ngò rí cũng có thể đem sấy khô ở 80 độ C để cất lọ thủy tinh làm gia vị dùng dần quanh năm.

Biến thành máy khuếch tán tinh dầu khử sạch mùi nhà cửa

Đáng kinh ngạc hơn, chiếc nồi này còn có thể hô biến thành máy khuếch tán tinh dầu, đánh bay mùi hôi mốc khó chịu trong nhà vào những ngày nồm ẩm hay mưa dầm. Thay vì lạm dụng xịt phòng hóa học, bạn hãy tận dụng vỏ cam, bưởi, chanh cắt nhỏ hoặc thêm chút sả, hương nhu cho vào lồng nồi (lưu ý phải rửa thật sạch dầu mỡ thức ăn trước đó). Sấy hỗn hợp này ở 100 đến 120 độ C trong khoảng 10 đến 15 phút. Khí nóng sẽ ép các túi tinh dầu trong vỏ trái cây vỡ ra, kết hợp cùng quạt đối lưu đẩy hương thơm tự nhiên bay xa, khử sạch mùi cá tanh hay dầu mỡ, mang lại bầu không khí thư giãn tuyệt đối cho không gian sống của bạn.