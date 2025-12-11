5 cách đơn giản mà không hề tốn kém giúp căn nhà luôn thơm như khách sạn

Giữ cho ngôi nhà luôn sạch sẽ là điều ai cũng muốn. Nhưng đôi khi mùi khó chịu vẫn xuất hiện khắp nhà. Dưới đây là những mẹo đơn giản, dễ làm và gần như không tốn kém giúp không gian sống của bạn trở nên thơm tho, dễ chịu hơn.

1. Khử mùi tủ lạnh bằng bã cà phê

Hãy tận dụng bã cà phê để làm thơm tủ lạnh (Ảnh minh họa).

Thay vì đặt hộp baking soda trong tủ lạnh như “lời đồn”, bạn có thể dùng bã cà phê đã phơi khô. Thành phần nitrogen trong cà phê giúp hút mùi tự nhiên, loại bỏ những mùi khó chịu từ thực phẩm, lại tận dụng được thứ vốn dĩ bạn định bỏ đi.

2. Hô biến phòng tắm thành spa bằng lá khuynh diệp

Hãy để lá khuynh diệp trong nhà tắm (Ảnh minh họa).

Một ít lá khuynh diệp tươi có thể biến mỗi lần tắm táp hằng ngày thành trải nghiệm thư giãn như ở khách sạn. Buộc các cành khuynh diệp lại thành bó nhỏ, treo dưới vòi sen. Khi nước nóng bốc hơi, hương khuynh diệp lan tỏa nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư thái. Muốn thơm hơn, bạn có thể nhẹ nhàng bóp dập lá để tinh dầu tỏa ra mạnh hơn.

3. Làm thơm gối tựa bằng giấy thơm quần áo

Gối tựa thơm hơn bằng giấy thơm quần áo (Ảnh minh họa).

Gối tựa thường khó giặt thường xuyên, dễ tích mùi ẩm. Một mẹo cực đơn giản là nhét một tờ giấy thơm quần áo (dryer sheet) vào giữa vỏ gối và ruột gối. Mùi thơm dịu nhẹ từ giấy sẽ lan tỏa ra toàn bộ bề mặt, giúp gối luôn thơm sạch khi sử dụng.

4. Dùng tinh dầu để át mùi thùng rác

Tinh dầu bạc hà (Ảnh minh họa).

Thùng rác luôn là nơi “bốc mùi” nhanh nhất trong nhà. Trước khi đặt túi rác, hãy nhỏ vài giọt tinh dầu vào một miếng bông rồi thả xuống đáy thùng. Tinh dầu giúp lấn át mùi hôi và mang lại hương thơm dễ chịu. Một số loại tinh dầu còn có tác dụng bổ sung:

Tinh dầu tràm trà và tinh dầu vỏ quýt có tính kháng khuẩn.

Tinh dầu bạc hà có thể đuổi chuột.

Tinh dầu oải hương hỗ trợ xua đuổi côn trùng.

5. Dùng vani để lan tỏa hương thơm ngọt ngào khắp nhà

Hương vani giúp cả ngôi nhà thơm phức (Ảnh minh họa).

Chỉ cần vài phút chuẩn bị, cả ngôi nhà sẽ thơm nức hương vani. Cách làm rất đơn giản: Làm nóng lò nướng, rót 2 thìa vani vào đĩa và để vào trong lò. Chỉ một lúc sau, hương vani dịu ngọt sẽ lan khắp bếp và cả những phòng xung quanh, mang lại cảm giác ấm cúng, dễ chịu.

Từ những nguyên liệu sẵn có, bạn có thể dễ dàng làm ngôi nhà trở nên thơm tho mà không cần đến các sản phẩm đắt tiền. Nhưng để hương thơm bền lâu, việc dọn dẹp thường xuyên, hút bụi, lau chùi bề mặt và giữ cho không gian thoáng khí cũng quan trọng không kém. Khi nhà sạch, mùi khó chịu khó có cơ hội xuất hiện và không khí luôn trong lành. Một tổ ấm gọn gàng, thơm nhẹ không chỉ tốt cho sức khỏe thể chất mà còn giúp tinh thần thư thái, dễ chịu hơn mỗi khi trở về.

Nguồn: Real Simple