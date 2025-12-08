Loại cây là “thỏi nam châm” hút rắn tới nhà, ai đang trồng phải thật cảnh giác

Nhiều gia đình yêu thích trồng cây xanh để mang lại may mắn và tạo bóng mát cho khu vườn. Thế nhưng, một loại cây dây leo phổ biến lại đang âm thầm biến khoảng sân nhà bạn thành nơi trú ẩn lý tưởng của rắn. Nếu trồng mà không biết điều này, bạn có thể phải “chào hỏi” những “vị khách không mời” bất cứ lúc nào.

Loại cây dụ rắn tới nhà

Loại cây đang được nhắc tới chính là cây thường xuân. Đây là một loài cây dây leo được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, với đặc tính sinh trưởng mạnh mẽ, bò bám tường và tạo thành từng mảng lá rậm rạp, cây thường xuân lại có thể vô tình trở thành “thiên đường” cho rắn trú ngụ.

Cây thường xuân (Ảnh minh họa).

Rắn vốn là loài di chuyển lặng lẽ, thích những nơi tối, ẩm và kín đáo. Những lớp lá dày, dây leo chồng chéo của thường xuân chính là vị trí lý tưởng để chúng trốn tránh kẻ thù hoặc rình bắt mồi. Không chỉ tạo nơi ẩn náu, thảm lá dày của thường xuân còn thu hút chuột và các loài gặm nhấm - nguồn thức ăn yêu thích của rắn. Nơi con mồi tụ tập, rắn tất nhiên sẽ tìm đến.

Hơn nữa, môi trường dưới tán thường xuân luôn mát, ẩm và ít ánh sáng. Đây là kiểu không gian mà rắn thích trú ẩn, hoàn toàn tách biệt khỏi tầm mắt con người.

Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng chính kiểu không gian “kín như bưng” này khiến gia chủ khó phát hiện sự xuất hiện của rắn trong thời gian dài, đặc biệt là ở những khu vườn ít khi được dọn tỉa. Khi cây mọc lan quá nhanh, khoảng tối phía dưới thậm chí trở thành nơi rắn sinh sản mà chủ nhà hoàn toàn không hay biết.

Không chỉ “hút” rắn mà còn gây hại cho tường nhà

Không chỉ "hút" rắn, cây thường xuân còn có thể làm hư hại tường (Ảnh minh họa).

Đằng sau vẻ đẹp xanh mướt, cây thường xuân còn tiềm ẩn một nguy cơ khác đó là gây hư hại kết cấu tường và mặt ngoài ngôi nhà. Bộ rễ và tua bám của cây có thể len vào khe gạch, kẽ vữa, thậm chí chui sâu dưới lớp sơn, hút ẩm và làm tường xuống cấp nhanh hơn.

Chính những đặc điểm giúp cây leo bám khỏe lại khiến nó trở thành mối đe dọa cho cả công trình và sự an toàn của gia đình, đặc biệt là khi rắn chọn đó làm nơi trú ngụ.

Nếu đã lỡ trồng, làm gì để giảm nguy cơ xuất hiện rắn?

Hãy cẩn trọng khi trồng thường xuân trong vườn nhà (Ảnh minh họa).

Theo khuyến cáo, cách hiệu quả nhất để loại bỏ hoàn toàn rủi ro có rắn tới nhà là dỡ bỏ hoàn toàn cây thường xuân, bởi loài cây này lan rất nhanh và khó kiểm soát. Việc loại bỏ có thể phải thực hiện nhiều lần mới triệt để.

Trong trường hợp bạn vẫn muốn giữ lại vì lý do thẩm mỹ, có thể:

Tỉa thấp, giữ phần dây cách mặt đất ít nhất 60cm để hạn chế vùng trú ẩn mà rắn yêu thích.

Dọn sạch lá rụng, rác hữu cơ nhằm tránh tạo nơi cho chuột và mồi của rắn ẩn nấp.

Giữ ánh sáng và thông thoáng, giúp khu vườn bớt tối ẩm.

Ngoài ra, bạn có thể thay thế dây thường xuân bằng những loại cây ít thu hút rắn hơn như cúc vạn thọ, hương thảo, tỏi, hoặc các loại thảo mộc có mùi mạnh. Cấu trúc lá gai, mùi hương đậm hoặc dạng bụi gọn của những loài cây này thường khiến rắn và chuột tránh xa.

Một số gia đình còn kết hợp lát sỏi, đặt đèn vườn hoặc tạo khoảng cách thông thoáng gần tường để tăng khả năng quan sát. Những thay đổi nhỏ trong bố trí sân vườn cũng có thể giảm đáng kể cơ hội rắn tiếp cận nhà ở.

Nguồn: Times of India