5 biện pháp đuổi rết hiệu quả nhất tại nhà

Rết và cuốn chiếu là các loài chân đốt thường gặp trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Việt Nam. Là những loài săn mồi tự nhiên, chúng ăn rệp giường, gián, mối... Mặc dù rết hiếm khi gây phiền hà cho con người, một số loài có vết cắn rất đau. Bên cạnh đó, tốt nhất là bạn nên giữ cho ngôi nhà thân yêu của mình không có côn trùng và sâu bọ. Trong bài viết này, công ty kiểm soát dịch hại Brock 360 (Mỹ) sẽ hướng dẫn một số cách đuổi rết tự nhiên và các biện pháp tự làm tại nhà để ngăn ngừa rết xâm nhập.

Điều gì thu hút rết vào nhà?

Trước khi tìm hiểu các biện pháp đuổi rết tự nhiên, hãy lướt qua những lý do khiến rết xuất hiện trong nhà bạn.

Độ ẩm

Rết không có lớp biểu bì giúp giữ ẩm. Thay vào đó, chúng phụ thuộc vào nguồn ẩm bên ngoài để tránh bị khô. Chúng không thể săn mồi hay thậm chí tồn tại nếu thiếu độ ẩm. Do đó, nếu nhà bạn có những khu vực ẩm ướt, thì đây có thể là lý do khiến chúng tụ tập.

Thức ăn

Nếu rết bắt đầu xâm nhập vào nơi ở của bạn, rất có thể chúng đang tìm kiếm thức ăn. Nếu chúng tìm thấy con mồi trong hoặc gần nhà bạn như giun, nhện, và các loại côn trùng nhỏ, chúng sẽ đuổi theo.

Rết rất thích những nơi ẩm ướt trong nhà bạn.

Nơi ẩn nấp

Cuối cùng, rết cũng cần nơi trú ẩn, và đây có thể là lý do chính khiến chúng bị thu hút vào nhà. Túi, hộp và các đống lộn xộn trong nhà là nơi trú ẩn lý tưởng cho sinh vật nhiều chân này lẩn trốn.

Bây giờ, chúng ta hãy xem những biện pháp đuổi rết hiệu quả nhất mà bạn có thể tự làm tại nhà.

Những cách đuổi rết tự nhiên tốt nhất tại nhà

Dùng tinh dầu tràm trà

Rết có khứu giác rất nhạy nhờ vào các râu của chúng. Vì vậy, 25 giọt tinh dầu tràm trà pha vào một chai nước là một cách đơn giản để chống rết tại nhà. Hãy lắc đều dung dịch và xịt vào các khe hở, vết nứt, cửa ra vào, bậu cửa sổ và các điểm rết có thể chui vào. Rết và nhiều loài gây hại khác đều bị xua đuổi bởi mùi mạnh của tinh dầu tràm trà.

Giảm độ ẩm trong nhà

Như đã đề cập, ngôi nhà có các vị trí ẩm ướt và không khí ẩm là nơi trú ẩn lý tưởng cho rết. Vì vậy, nếu nhà bạn ẩm do các vấn đề như rò rỉ nước, hãy dọn dẹp và lắp máy hút ẩm để tạo môi trường khô ráo, không thích hợp cho rết sinh sống.

Dùng axit boric

Axit boric là một loại axit yếu, có trong tự nhiên. Axit boric là chất tiêu diệt nhiều loại côn trùng hiệu quả. Nó hoạt động bằng cách phá hủy hệ tiêu hóa và dạ dày của côn trùng ăn phải, sau đó làm hỏng lớp vỏ ngoài của chúng. Bạn có thể đuổi rết tại nhà bằng cách rắc bột axit boric vào các khe, kẽ hở…, những nơi rết có thể xuất hiện.

Dùng đất tảo cát (Diatomaceous Earth – DE)

Đất tảo cát là một loại khoáng vật tự nhiên có nguồn gốc từ hóa thạch của tảo cát. Đất tảo cát hoạt động như thuốc trừ sâu cơ học bằng cách tấn công lớp vỏ ngoài của côn trùng. Để xua đuổi rết bằng DE, hãy rải một lớp đất tảo cát (loại dùng được trong thực phẩm) bên ngoài căn nhà và tại những nơi rết thường lui tới.

Dùng ớt Cayenne

Biện pháp đuổi rết tự nhiên này sử dụng ớt cayenne — thứ mà hầu hết chúng ta đều có trong bếp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng phương pháp này chỉ nên áp dụng như lựa chọn cuối cùng và tránh dùng nếu bạn có thú cưng hiếu động, vì chúng có thể bị kích ứng nếu hít phải. Rắc một lớp mỏng ớt cayenne gần các lối vào để ngăn rết xâm nhập một cách tự nhiên.

Trên đây là 5 biện pháp đuổi rết tự nhiên hiệu quả nhất tại nhà. Nếu cần hỗ trợ thêm, bạn có thể liên hệ các dịch vụ kiểm soát động vật gây hại tại địa phương.