5 bài tập tăng cường chức năng gan, chỉ cần tập 1 tháng sẽ thấy hiệu quả rõ rệt

Gan đảm nhận rất nhiều vai trò trọng yếu của cơ thể, trong đó có lọc và loại bỏ chất thải từ máu, chuyển hóa chất dinh dưỡng. Do đó, giữ cho gan khỏe mạnh là điều ai cũng cần chú ý.

Theo thông tin từ tờ Times of India, bên cạnh việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên cũng là việc làm không thể thiếu để bảo vệ gan và tăng cường chức năng gan.

Tập thể dục đã được chứng minh có thể cải thiện sức khỏe gan bằng cách giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, đồng thời thúc đẩy quá trình tái tạo gan. Gan nhiễm mỡ không do rượu là tình trạng tích tụ mỡ thừa trong gan, có thể gây viêm, xơ hóa và cuối cùng là tổn thương gan. May mắn thay, tập thể dục có thể là một chiến lược hiệu quả để tránh và kiểm soát căn bệnh này.

Dưới đây là 5 bài tập đơn giản có thể cải thiện sức khỏe gan chỉ trong vòng một tháng. Điều quan trọng là hãy tập luyện một cách đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày.

5 bài tập cực tốt cho gan

1. Đi bộ nhanh

Đi bộ nhanh là bài tập tốt cho gan (Ảnh minh họa).

Đi bộ nhanh là một trong những bài tập hiệu quả nhất để tăng cường sức khỏe gan. Đi bộ nhanh vừa có tác dụng tăng nhịp tim nhưng cũng không gây áp lực quá nhiều lên các khớp. Một nghiên cứu của Trường Y, Đại học Pennsylvania State (Mỹ) cho thấy, các bài tập aerobic như đi bộ nhanh giúp giảm lượng mỡ trong gan.

2. Đi bộ đường dài

Ngoài đi bộ nhanh, đi bộ đường dài cũng rất có ích đối với sức khỏe lá gan. Đi bộ đường dài giúp cải thiện lưu thông máu và tăng cường chức năng giải độc của gan. Ngoài ra, việc hòa mình vào thiên nhiên khi đi bộ đường dài cũng có thể giúp giảm căng thẳng. Điều này cũng có lợi cho gan vì căng thẳng mạn tính đã được chứng minh là yếu tố có thể làm suy giảm chức năng gan.

3. Pilates

Muốn tăng cường chức năng gan, hãy tập pilates (Ảnh minh họa).

Pilates là một hình thức tập luyện nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, tập trung vào sự linh hoạt, sức mạnh và kiểm soát hơi thở. Đây là bộ môn tuyệt vời để cải thiện sức mạnh của cơ lõi và tăng cường lưu thông máu khắp cơ thể, trong đó có lưu thông máu ở gan. Vì gan là trung tâm lọc máu nên quá trình lưu thông máu tốt hơn có thể cải thiện trực tiếp chức năng gan. Ngoài ra, pilates cũng là bộ môn giúp giảm căng thẳng, có lợi cho gan.

4. Chống đẩy

Các bài tập liên quan đến rèn luyện sức mạnh, chẳng hạn như chống đẩy, rất có lợi cho gan. Bài tập này không chỉ giúp cải thiện sức mạnh của cơ bắp mà còn tăng cường khả năng chuyển hóa chất béo và đường, từ đó giúp chất béo không bị tích tụ quá nhiều ở gan. Nếu là người mới tập, bạn nên tập với số lượng từ 10-15 cái/lần. Sau đó, bạn có thể tăng dần số lần tập động tác này.

5. Squat

Giống như chống đẩy, squat cũng là bài tập giúp tăng cường sức khoẻ phần thân dưới và tăng cường khả năng đốt cháy chất béo tại gan. Khi tập squat, cần nhớ tập đúng kỹ thuật và tăng dần về số lượng, tránh tập quá sức.