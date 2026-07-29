HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

4,9 triệu lượt xem clip của MC Khánh Vy

Đinh Anh
|

Clip của nữ MC sinh năm 1999 đang thu hút sự chú ý của cộng động mạng chỉ sau 1 ngày chia sẻ.

Mới đây đoạn video ghi lại khoảnh khắc MC Khánh Vy xúc động khi dẫn chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Chỉ sau hơn 1 ngày đăng tải trên trang facebook cá nhân, clip đã đạt 4,9 triệu lượt xem, 2,9 nghìn lượt chia sẻ.

Video do Khánh Vy chia sẻ lại trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh chụp màn hình

Video ghi lại phần dẫn của Khánh Vy tại điểm cầu Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) trong chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường , được Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Trong đoạn clip, nữ MC nhiều lần nghẹn giọng và rơi nước mắt khi giới thiệu câu chuyện phục dựng hồ sơ liệt sĩ Hoàng Văn Địch. Dẫu vậy cô vẫn giữ nhịp dẫn dắt của chương trình, không để cảm xúc chi tối. Sự xúc động chân thành của Khánh Vy cùng đã nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả, giúp video nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội.

Dưới phần bình luận, nhiều người để lại những nhận xét như:

- "Khánh Vy dẫn chương trình này chạm đúng trái tim người xem! Tâm trạng thật, khóc thật, lời dẫn được thoát ra từ tận “sâu thẩm“ tình cảm, trái tim yêu nước nên dễ chạm đến lòng người! Khóc nhưng chữ vẫn rất tròn trịa!

Cảm ơn Khánh Vy, cảm ơn chương trình đầy ý nghĩa" - tài khoản Đoàn Thanh Vũ viết.

- "Chị Khánh Vy dẫn chương trình này vừa hay, vừa khiến em tự hào và trân quý những giá trị mà hoà bình đã mang lại..." - tài khoản Trịnh Tiến Đạt bày tỏ. - "Xem xúc động nghe Khánh Vy đọc cảm động và như xoáy vào trái tim chạm đến lòng người" - Đinh Huỳnh nhận xét.

Khánh Vy, tên đầy đủ là Trần Khánh Vy, sinh năm 1999 tại Nghệ An. Cô được đông đảo khán giả biết đến từ video nói tiếng Anh lan truyền trên mạng xã hội khi còn là học sinh. Sau đó, Khánh Vy trở thành MC, nhà sáng tạo nội dung và từng dẫn nhiều chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam.

MC Khánh Vy. Ảnh: Khánh Vy

Bên cạnh khả năng ngoại ngữ, nữ MC ghi dấu ấn với phong cách dẫn dắt trẻ trung, gần gũi nhưng vẫn chỉn chu trong những chương trình chính luận, giáo dục và sự kiện quy mô lớn. Những năm gần đây, Khánh Vy thường xuyên đảm nhận vai trò dẫn các chương trình truyền hình trực tiếp, đồng thời duy trì sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi.

Thí sinh chỉ đạt 2,25 điểm vẫn vào được trường chuyên
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại