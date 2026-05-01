46 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

N.Dung |

46 người, chủ yếu là học sinh, nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Quảng Trị. Cơ quan chức năng đang điều tra nguồn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 1-5 đã có văn bản đề nghị Sở Y tế Quảng Trị khẩn trương điều tra, xử lý vụ 46 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại xã Tân Lập.

Bệnh nhân điều trị nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: TTXVN

Theo đó, từ 29-4 đến 1-5, trên địa bàn xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 46 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì với các triệu chứng như sốt cao, tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng… Các bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa cấp cứu, điều trị.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngành y tế địa phương tập trung nguồn lực điều trị, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Đồng thời, cơ quan chức năng cần khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định cơ sở cung cấp nguyên liệu, lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) và công khai kết quả nhằm cảnh báo cộng đồng.

Bộ Y tế cũng đề nghị tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, đặc biệt với thức ăn đường phố; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định. Diễn biến vụ việc cần được cập nhật liên tục, báo cáo kịp thời và sớm công bố kết quả điều tra.

Trước đó, từ 6 giờ 30 ngày 29-4 đến rạng sáng 1-5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa tiếp nhận nhiều bệnh nhân với triệu chứng sốt cao, tiêu chảy nhiều lần, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi, có dấu hiệu mất nước.

Bệnh nhân từ hơn 4 đến 46 tuổi, trong đó phần lớn là nhóm 11-15 tuổi, chủ yếu là học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hướng Lộc. Hầu hết cho biết đã ăn bánh mì mua tại một tiệm ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập.

Đại diện bệnh viện cho biết các trường hợp được truyền dịch, bù nước, dùng kháng sinh và theo dõi sát. Hiện sức khỏe cơ bản ổn định, chưa ghi nhận ca nặng, song nhiều người vẫn còn sốt, đau bụng, tiêu chảy. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

3 thói quen "vắt kiệt" sức khỏe của 2 quả thận: Nhiều người Việt đang làm mỗi ngày
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
