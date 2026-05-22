45 tuổi, hãy chú ý đến dấu hiệu sớm của căn bệnh này

Anh Thư
|

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Otago đã đem lại hy vọng mới trong cuộc đối đầu với một căn bệnh nguy hiểm đang gia tăng trên toàn thế giới.

Viết trên The Conversation, nhà nghiên cứu Ashleigh Barrett-Young đến từ Đại học Otago (New Zealand) cho biết căn bệnh nguy hiểm Alzheimer có thể được dự đoán sớm từ năm 45 tuổi thông qua một dấu ấn sinh học quan trọng lẫn các triệu chứng mà người bệnh có thể tự cảm nhận.

45 tuổi, hãy chú ý đến dấu hiệu sớm của căn bệnh này - Ảnh 1.

Nhóm tác giả đã phân tích bộ dữ liệu khổng lồ từ nghiên cứu do Đại học Otago thực hiện, theo dõi hơn 1.000 người trong thời gian hơn 50 năm.

Họ nhận thấy nồng độ một loại protein trong máu tên là pTau181 có liên quan trực tiếp đến những lo ngại chủ quan của người tham gia về trí nhớ và khả năng tư duy của họ ngay từ năm 45 tuổi.

Trước đây, các nhà khoa học đã chứng minh bệnh nhân Alzheimer có nồng độ pTau181 cao bất thường, nhưng không biết rõ nó bắt đầu gia tăng từ lúc nào.

Kết quả trên chỉ ra rằng giai đoạn tiền lâm sàng (trước khi phát bệnh) của Alzheimer có thể bắt đầu từ hàng thập kỷ trước khi các triệu chứng nghiêm trọng xuất hiện.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Alzheimer và các căn bệnh mất trí nhớ khác đang là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới, nhưng chưa có phương pháp điều trị hữu hiệu.

Một vài loại thuốc được phê duyệt chỉ mới dừng lại ở việc làm chậm tiến triển bệnh ở giai đoạn sớm. Vì vậy, việc sớm phân loại đối tượng nguy cơ và thực hiện các biện pháp can thiệp sớm - như điều chỉnh lối sống - để làm chậm thời gian khởi phát và diễn tiến của căn bệnh vẫn là ưu tiên hàng đầu.

